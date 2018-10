Continúa el trabajo con la familia de Sansana que tiene una hija con celiaquía

Jujuy al día® – Un equipo técnico de la Secretaría de Asistencia Directa y Calidad de Vida del Ministerio de Desarrollo Humano, junto con personal de hospital Jorge Uro de La Quiaca, realizaron una nueva visita a la familia Mamaní del paraje Sansana en el departamento Yavi que tiene una hija con Celiaquía, para asistir y continuar con el seguimiento del tratamiento de la niña.

En la ocasión se entregaron Módulos Alimentarios sin TACC (trigo, avena, cebada y centeno), teniendo en cuenta que el único tratamiento para esta patología es una dieta libre de gluten; utensillos de cocina para evitar la contaminación cruzada al momento de la preparación de los alimentos. Además se asistió con refuerzos alimentarios para la familia que es numerosa y se encuentra en situación de vulnerabilidad, por lo cual se la inscribió en el programa “Comer en Casa” y la niña es titular de la prestación Asistencia Alimentaria a Personas Celíacas.

Al respecto, la Directora del Plan Social Nutricional Provincial (PLASONUP), Rosalía Avalle, manifestó: “cuando fuimos notificados por el personal del Hospital Jorge Uro, quienes tomaron conocimiento de la situación de esta niña, comenzamos con la asistencia hace más de un mes a través de la Dirección de Asistencia Directa y Emergencias, desde ese entonces hacemos un abordaje conjunto”.

La funcionaria indicó que durante la visita se siguió capacitando a la familia sobre la manera correcta de preparar los alimentos, para despejar las dudas sobre la temática, considerando que no es una patología ampliamente conocida, sobre todo en zonas alejadas de los centros urbanos.

Continuando, Avalle expresó que desde el PLASONUP se va a realizar la provisión de la mercadería sin gluten, también la trabajadora social, la psicóloga y la nutricionista del hospital van a continuar con el seguimiento de la niña, no sólo en su casa, sino también en la escuela, para la implementación de la alimentación Sin TACC, que es el único tratamiento que tiene la celiaquía. Además, semanas atrás se había asistido la familia con mobiliario, cocina y heladera para que puedan prepara los alimentos con más seguridad e higiene.

En este sentido, señaló: “el siguiente paso es todo el trabajo con la escuela Nº 42 Fray Mamerto Squiu de Sansana al que concurre la niña, que tiene el servicio de comedor, para que puedan comenzar a preparar correctamente alimentos sin gluten”, y destacó: “el personal está con muy buena actitud para capacitarse, conocer más sobre la celiaquía y brindar un servicio acorde a las necesidades nutricionales de la niña, contemplando el día a día como también las festividades”.

Por su parte la docente Fabiana Rodríguez, de la sala de 5 años, subrayó la importancia de la presencia del personal de Desarrollo Humano en conjunto con el Hospital Jorge Uro. “Es importante que se hayan acercado en un tema relevante como este, que hace que nosotros/as como docentes nos informemos y podamos transmitir a niñas y niños los conocimientos sobre esta enfermedad. Primero vamos a planificar un taller para capacitarnos y cambiar algunos hábitos alimentarios, principalmente para incluir a la nena”, afirmó

Finalmente Juana Elena Maizarez, madre de la niña expreso su agradecimiento y comentó “no sabía que iba a hacer, no conocía esa enfermedad y me explicaron que no tengo que cocinar para ella comidas que tengan trigo y otros alimentos con gluten”.