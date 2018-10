30 años de la asociación “Todos Juntos” Ediles reconocieron el trabajo de Jonatan Navarro

Jujuy al día® – En el marco del acto por los 30 años de la Asociación “Todos Juntos” celebrada esta mañana en instalaciones del Teatro Mitre, ediles capitalinos entregaron a Alexis Jonatan Navarro el diploma y medalla por su labor concretada en la sección Recursos Humanos del Concejo Deliberante, desde mayo del 2016.

Por este motivo, el presidente de la institución, Lisandro Aguiar, más las concejales Patricia Moya y Estela Flores se llegaron hasta el teatro Mitre para acompañar el acto, como así también la encargada de Recursos Humanos del Concejo Deliberante, Herminia Flores. En la oportunidad, los directivos de la asociación también entregaron el reconocimiento a otros integrantes, que desempeñan tareas en diferentes instituciones.

La Asociación Todos Juntos trabaja desde hace 30 años con bebes, niños, adolescentes y adultos con Síndrome de Down y sus familiares en nuestra provincia, logrando la inclusión laboral de diez jóvenes en empleos formales y pasantías. Actualmente cuenta con una población de 210 concurrentes, acompañados por un amplio equipo de profesionales de distintas áreas, entre docentes y técnicos.

Al respecto, Lisandro Aguiar afirmó que “el municipio de la capital viene trabajando fuertemente en lo que es la inserción laboral, sobre todo a través de la Cooperativa 16 de Noviembre, que es la que tiene a su cargo el estacionamiento medido en el ámbito de la ciudad. Allí hay 74 personas discapacitadas que tienen acceso a una fuente laboral a través de esta institución y realmente nos parece importante trabajar con la Cooperativa 16 de Noviembre, con Todos Juntos, con todas las instituciones que buscan la inclusión”.

Lisandro Aguiar felicitó a la Asociación Todos Juntos por sus 30 años de vida, “les deseo que sigan trabajando por 30 años más y ofrecer lo que es nuestra casa, el Concejo Deliberante de la ciudad, que viene trabajando con esta institución en forma permanente y articulada. Nosotros tenemos la suerte de tener a Jonatan Navarro, que es un gran trabajador, pero además tiene un sentimiento artístico muy importante, baila, desarrolla actividades dentro del ballet que existe en el Concejo Deliberante. Hemos tenido la satisfacción de conocerlo profundamente y es un excelente ser humano”.

Por su parte, Jonatan Navarro remarcó que “cumplo funciones en el departamento de recursos humanos, trabajo hace un par de años y me siento muy feliz, tengo buenos compañeros de tareas, me tratan muy bien, también formo parte del ballet folclórico del deliberante, me siento muy contenido”.

A su turno, la directora de la Asociación Todos Juntos, Licenciada Isabel Ruiz destacó que “nuestro objetivo fundamental es que puedan incluirse en un futuro en un espacio laboral, nuestra tarea consiste en acercarnos desde los primeros días de vida a las maternidades para hacer un acompañamiento a las familias y contención. A partir de allí, nosotros orientamos como es el proceso de la atención temprana, para que puedan desde el primer momento recibir la rehabilitación”.

Más adelante, agregó que “dejamos los espacios de lo que es la escolaridad como cualquier niño que ingresa a la escuela y los acompañamos en lo que es su trayectoria hasta llegar a su objetivo que es la inclusión. Es un trabajo para estar con la familia, ya que es fundamental su acompañamiento, ya que se deben tener objetivos comunes”.