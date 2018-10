Siniestralidad vial: “no queremos tener más personas fallecidas en rutas jujeñas por cuestiones de imprudencia”

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, el titular de la Agencia Provincial de Delitos Complejos (APDC), Comandante Mayor (R) Luis Martín, se refirió a los hechos fatales de los últimos días, donde desde el sábado hasta ayer, murieron 4 personas.

Indicó que, a pesar de los hechos mencionados, aún Jujuy tiene la siniestralidad más baja del noroeste argentino.

Al respecto, el Comandante Mayor (R) Luís Martín expresó en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® que “en lo que es siniestralidad, lamentablemente siempre está preponderando el factor humano, en el 85 al 88% de los casos hay algunas cuestión que tiene que ver con el conductor, peatón, con el acompañante, como en estos últimos siniestros que hacemos mención. El resto lo dejo para el factor climático y estado del vehículo, asique lamentablemente siempre está latente el factor humano, el comportamiento del conductor que muchas veces maneja con fatiga, realizando adelantamiento indebido, no respetando las velocidades permitidas, no colocándose el cinturón de seguridad, conductor como el resto de los pasajeros, en moto no llevan el casco colocado”.

“Estas son conductas que están tipificadas y sabemos que las tenemos que cumplir y respetar porque eso nos puede salvar la vida. En un gran porcentaje, cuando ocurre un siniestro, creo que hacemos las cosas mal. Apelo una vez más a esa responsabilidad, estamos siempre pregonando a esa toma de conciencia del cuidado de la vida y del espacio público porque así entre todos hacemos la seguridad vial y entre todos vamos a disminuir la siniestralidad vial, que lo estamos logrando, tenemos porcentajes por debajo a años anteriores, lo cual es satisfactorio y es en base a actividades permanentes en materia de prevención y control”.

Resaltó “pero no queremos tener más personas fallecidas en las rutas jujeñas por cuestiones de impericia, de imprudencia. La vida es el valor más preciado que tenemos y se debe respetar la normativa vigente y así la siniestralidad ira en descenso como todos anhelamos”.

Acerca de las últimas 4 muertes, y si las mismas fueron consecuencias de impericias de los conductores, Martín señaló “en la mayoría de los casos, totalmente. Se producen colisiones frontales, y las colisiones frontales se pueden producir por distintos factores, en un primer momento lo que todo el mundo sabe es que puede ocurrir por un adelantamiento indebido, muchas veces decimos que se puede dormir uno de los conductores y ha invadido el carril contrario”.

“Las cuestiones meteorológicas pueden tener incidencia, pero es menor lo que puede incidir. Si sabemos que en una ruta la velocidad máxima es de 110 kilómetros por hora, pero con condiciones meteorológicas adversas se debe ir a una velocidad precautoria, es decir que debe ser muy por debajo de los límites permitidos. Las condiciones climatológicas son adversas, el asfalto está mojado, resbaladizo, muchas veces hay niebla o lluvia que disminuye la visibilidad, entonces se debe bajar la velocidad, pero es poco lo que hace al factor climático. En la mayoría de los casos está latente la falla humana, el error, la impericia e imprudencia del conductor”.

Mencionó “si todos nos comprometemos como corresponde, aplicamos la normativa vigente, de esa forma vamos a tener una baja siniestralidad en toda Argentina. Nosotros tenemos la siniestralidad más baja del noroeste argentino, pero esto no son conforma, no nos satisface. No queremos tener más personas fallecidas en las rutas jujeñas ni familias destruidas por la pérdida de un ser querido. Repito: pido respeto, solidaridad y toma de conciencia, para que logremos los objetivos fijados desde el Ministerio de Seguridad”.