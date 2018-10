Juegos Nacionales Evita: resultados de la primera jornada de competencia

Jujuy al día® – Se vivió la primera jornada los Juegos Nacionales Evita en la ciudad de Mar del Plata, con la participación de la delegación de deportistas jujeños niños, niñas y jóvenes de 10 a 18 años que representan a la provincia en distintos deportes.

En diferentes escenarios deportivos de la ciudad balnearia se realizaron las actividades de deportes individuales y adaptados y en los deportes de conjunto con partidos correspondientes a la fase regular.

Resultados registrados en la jornada

Handball Sub16 Femenino por la Zona 6 el equipo de Jujuy ganó por 17 a 10 a Catamarca, Handball Masculino categoría Sub16 ganó por 37 a 30 al representativo de Tucumán, Básquetbol 5 x 5 Femenino Sub 17 ganó a su par de La Pampa por 64 a 24; Básquetbol 3×3 Masculino Sub 14 ganó por 7 a 6 a Tierra del Fuego y luego perdió con San Luis por 10 a 2; Fútbol 7 Femenino en categoría Sub 14 el equipo representante de la provincia empató 1 a 1 con San Luis, y en Sub 16 perdió por 5 a 0 con Río Negro; Hockey Sub16 Femenino ganó a Entre Ríos por 1 a 0; Fútbol 11 Masculino en la categoría Sub 14 empató 1 a 1 con Mendoza y en Sub 16 ganó por 1 a 0 a Santa Cruz.

Vóleibol Sub17 Femenino perdió por 2 sets a 0 con Chaco; y en Masculino Sub17 ganó por 2 sets a 1 con Mendoza, con parciales de 20- 25/ 27- 25/ 15- 13; en tanto que Bádminton Doble Femenino en categoría Sub 14 perdió con Chubut por 2 a 0 ; Bádminton Femenino Sub 14 Individual perdió por 2 sets a 0 con Tierra del Fuego, Bádminton Individual masculino sub 14 perdió por 2 sets a 0 con Tierra del Fuego; en Básquetbol en la modalidad 5 x 5 Femenino Sub 15 perdió con Misiones por 46 a 34.

Básquetbol 5 x 5 en Masculino Sub 17 perdió por 87 a 42 con Catamarca; Básquetbol 3×3 Masculino Sub 16 perdió con Córdoba por 21 a 3 y con Santa Cruz por 7 a 4; en Pelota Paleta en Categoría sub 16 masculino el equipo de Jujuy perdió por 2 a 0 con Santa Fe y con San Luis; Rugby Sub16 Masculino perdió con Santa Cruz y Vóleibol categoría Sub15 Femenino Jujuy perdió con Río Negro por 2 sets a 0 .

Entre los deportes individuales, en Karate en categoría 52 kg Federico Albornoz ganó 1 ronda contra Río negro, en 63 kg Ezequiel Canadeca perdió con Mendoza, en 52 kg. Pablo Linares perdió contra Buenos Aires y en 70 kg. Agustín Chávez perdió con Salta

En KATA: Enzo Velázquez ganó a Salta y María Ríos ganó al representante de Santa Fe

Miércoles 24 de octubre

En los individuales continuarán las alternativas de Atletismo en categorías sub 14 y sub 17, Ajedrez en categorías sub 14 y sub 16, en Judo, Lucha, Ciclismo, Gimnasia artística y Tenis de mesa que tendrán el inicio de las competencias, Tae Kwon Do, Levantamiento Olímpico, Natación entre otras actividades que conforman el nutrido cronograma. Así como también los deportes adaptados con atletismo, Natación, Básquetbol 3×3, Boccia, Fútbol y Tenis de mesa.

Bádminton Doble Femenino en categoría Sub 14, a las 11:20 con Santiago del Estero y a las 18:40 horas con Corrientes, Bádminton Femenino Sub 14 Individual a las 11:20 jugará con Chaco y a las 18:40 con Chubut; Bádminton Masculino individual Sub 14 a las 10:20 con Catamarca y a las 17:40 con Neuquén.

En Básquetbol en la modalidad 5 x 5 se jugarán encuentros en Femenino Sub 15 a las 11:30 con Chubut; en Femenino Sub 17 el equipo jujeño jugará a las 10:00 con La Rioja; en Masculino sub 15 jugará los dos partidos correspondientes a la fase Regular a las 10:00 con Corrientes y a las 17:30 con La Rioja, en masculino Sub 17 jugará a las 16:00 con Río Negro.

Básquetbol en la modalidad 3×3: en Femenino Sub 14 a las 14:40 con Córdoba y a las 16:40 con Tucumán; en Femenino Sub 16 a las 8:40 con Tucumán y a las 10:40 con Catamarca; Básquetbol 3×3 Masculino Sub 14 a las 14:20 jugará con Córdoba y a las 16:20 con La Pampa y Básquetbol 3×3 Masculino Sub 16 a las 9:20 con Mendoza y a las 11:20 con Neuquén.

Fútbol 7 Femenino en categoría Sub 14 jugará a las 8:30 con San Juan y en Sub 16 por la Zona 2 a las 13:30 con Buenos Aires.

Fútbol 11 Masculino en la categoría Sub 14 a las 16:00 con Buenos Aires y en Sub 16 por la Zona 2 a las 16:00 con Tierra del Fuego.

Handball categoría Sub14 femenino a las 8:30 con Tierra del Fuego y a las 15:10 con Chubut.

Handball Sub16 Femenino a horas 16:20 con Salta, Handball Masculino categoría Sub16 en la Zona 5 jugará a las 15:10 con Misiones.