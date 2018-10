Paritarias en Jujuy: nueva propuesta del gobierno y nuevo cuarto intermedio

Jujuy al día® – Hace minutos culminó la nueva reunión entre el Frente Amplio Gremial y representantes del Estado provincial donde se presentó una nueva propuesta salarial. Los gremios realizaron otro pedido, y se sentarán nuevamente el viernes.

La propuesta del gobierno consiste en 1650 pesos para los que cobren hasta 15 mil pesos, 1450 pesos para los que cobran hasta 25 mil pesos. 1100 pesos para los que cobran hasta 40 mil pesos, y para los que superen ese monto una suma fija de 500 pesos.

Recordemos que este último tramo no iba a tener monto adicional y ahora está incluido en la nueva propuesta.

El monto ofrecido sería no remunerativo y no bonificable y sería mensual, no por única vez.

Pasaron a un cuarto intermedio hasta este viernes.