Juicio por jurado: “Jujuy está en condiciones de hacerse cargo de esta modalidad de juzgamiento”

Jujuy al día® – En una entrevista exclusiva con nuestro medio, el Juez del Tribunal en lo Criminal, Luís Ernesto Kamada, se refirió a la modalidad de juicio por jurado e indicó que la provincia está lista para que se implemente.

Además, habló de la responsabilidad de la sociedad, y de cada uno de sus integrantes, en esto, en cómo esta modalidad le otorga transparencia al accionar de la justicia y a cuáles son los límites del juzgado.

En una entrevista con el diario JUJUY AL DÍA®, Ernesto Kamada expresó “en realidad, es una cuestión que viene dispuesta por encima de la legislación jujeña, toda vez que se está en la misma base constitucional de 1853 en la Nación, por ende, todas las provincias deben adecuarse a esa disposición constitucional y la provincia de Jujuy aún está en deuda con este mandato, por ende, también es necesario tener en cuenta que al día de hoy no se encuentra implementado, es una realidad”.

“Existen algunas jurisdicciones provinciales que ya han incorporado el juicio por jurado en sus distintas variantes: jurado popular o jurado escabinado como en Córdoba”.

Señaló “en realidad el que tiene que estar preparado para esto es el grupo social en el que va a funcionar el juicio por jurado y la provincia de Jujuy ya está en condiciones de hacerse cargo de esta modalidad de juzgamiento, porque si la discusión es si es necesario una sociedad madura para que se implemente o si el juicio por jurado va a exigir un determinado estándar de madurez en la sociedad, es una discusión interminable”.

“En realidad el juicio por jurado está destinado a establecer una regla de juzgamiento de plena imparcialidad hacia el imputado, también a garantizar al imputado que va a ser juzgado por sus iguales, por sus pares, pero juzgado en cuanto a que es su único alcance, el del jurado, es determinar la existencia del hecho y la autoría y todo lo que es imposición de penas y determinar las demás cuestiones accesorias van a ser resorte de las autoridades judiciales, pero en lo que es existencia y autoría del hecho eso es lo que puede decidir el jurado, que en definitiva es lo que puede decidir cualquier persona a la vista de las pruebas”.

Consultado sobre las ventajas y desventajas de la implementación del juicio por jurado, Kamada señaló a este diario que “es necesario no caer en el facilismo, en la simplicidad de creer que es todo ganancia en el juicio por jurado porque el juicio por jurado es, para empezar, un juicio caro porque se necesita afectar a un determinado número de ciudadanos durante un tiempo determinado y esto implica audiencias, tiempo y sin duda algún molestar para el ciudadano afectado para esta tarea, eso es indudable”.

“Pero es una carga pública de la misma manera como tenemos que gastar en un remis para ir a votar, esto casi lo mismo. Pero existen previsiones destinada a solventar algún gasto al jurado para que tampoco se vea perjudicado en su patrimonio, desde luego”.

El magistrado explicó que “en términos generales, los juicios por jurados están dedicados a los juicios más graves, es decir a los casos que por su naturaleza exigen ser resueltos por este mecanismo donde el ciudadano es juzgado por sus iguales, no cualquier juicio va a juicio por jurado”.

“Por otro lado, esto es también una decisión política porque el juicio por jurado implica un compromiso por parte de los ciudadanos con participar y participar en algunos de los aspectos más controvertidos que tiene la sociedad que no es ni más ni menos que hacer justicia, de esa manera también los ciudadanos en general van a poder ver mayor transparencia en esto que tanto se sospecha hoy que es lo que resuelven los jueces. Ahora, en esos casos, la decisión va a estar en manos del mismo ciudadano”.

Sobre si esto le brindará más transparencia a los fallos judiciales, aseguró “desde luego, se trata de poner la responsabilidad del juzgamiento en cabeza de quien debe tenerlo que es el ciudadano. Distinto será determinar las penas, graduar la culpabilidad para establecer una dosificación de la pena adecuada, pero esa es otra discusión. En este caso, es determinar si hay prueba o no hay prueba para establecer si el hecho existió y si fue cometido por alguien”.

Kamada consideró que no habría ningún obstáculo para la implementación del juicio por jurado en Jujuy. “Todo lo contrario, me parece saludable, además es una forma de ir cumpliendo con la Constitución. No nos olvidemos que, de 1853 a esta parte, aún estamos en deuda con eso, además las experiencias que se han ido viendo en distintas jurisdicciones donde existe el juicio por jurado son experiencias que han sido beneficiosas”.

“Habrán escuchado que, cuando resuelve un jurado, prácticamente la crítica es nula y, ¿por qué es nula?, porque precisamente la sociedad se hace encargó de las decisiones que toma un jurado porque los que están sentados allí son ciudadanos iguales que todos y por lo tanto sus decisiones no pueden ser tachadas de oscuras, parciales, ellos deciden en función de lo que ven y escuchan”.