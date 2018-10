Juegos Nacionales Evita: la delegación jujeña ya está en Mar del Plata

Jujuy al día® – La Secretaría de Deportes y Recreación del Ministerio de Desarrollo Humano, informó que arribó a la ciudad de Mar del Plata en óptimas condiciones, la delegación jujeña de deportistas que participará de la Final de los Juegos Nacionales Evita Juveniles y Adaptados.

Los más de 800 representantes de la provincia de Jujuy en este evento, deportistas entrenadores, delegados y personal de apoyo se encuentran alojados en los siguientes lugares: Hotel Uthgra de calle Tucumán N° 2662, teléfono 0223 4951689 – 0223 4958762; Cadi Palace Hotel en calle Las Heras 2699, teléfono 0223 4942056 ; y SUTERH de calle Alberti 2146, teléfono 0223 4933176.

Las primeras actividades programadas son las acreditaciones de quienes intervendrán en las competencias en las 29 disciplinas deportivas convencionales y 7 adaptadas en las que participará la provincia de Jujuy, en 60 escenarios deportivos de la ciudad balnearia.

Además tendrán lugar las reuniones técnicas de los distintos deportes y el acto inaugural del que participarán 20.000 jóvenes de todo el país, que pasaron por un proceso clasificatorio en cada provincia para acceder los ganadores a la gran final nacional, que se desarrollará hasta el 27 de octubre.

Las actividades deportivas

El martes 23 de octubre comenzarán a desarrollarse distintas actividades de deportes de conjunto e individuales en los diferentes escenarios deportivos dispuestos en la ciudad de Mar del Plata. En los deportes de conjunto se jugarán encuentros por zonas correspondientes a la fase regular.

Bádminton Doble Femenino en categoría Sub 14, el equipo jujeño jugará en la zona D a las 11:20 con Chubut y a las 18:00 horas con La Pampa. Bádminton Doble Masculino Sub 14 por la Zona A jugará a las 8:00 con Chaco y a las 15:20 con Córdoba.

Bádminton Femenino Sub 14 Individual por la Zona D, a las 11:20 jugará con Tierra del Fuego y a las 18:00 con San Juan; Bádminton Masculino individual Sub 14 por la Zona C a las 10:20 con Buenos Aires y a las 17:00 con Corrientes.

En Básquetbol en la modalidad 5 x 5 se jugarán encuentros en Femenino Sub 15 en la Zona 1 a las 8:30 con Misione; en Femenino Sub 17 por la Zona 6 el equipo jujeño jugará a las 14:30 con La Pampa; en Masculino Sub 17 en la zona 5 jugará a las 14:30 con Catamarca.

Básquetbol en la modalidad 3×3: en Femenino Sub 14 por la Zona D a las 9:40 con Salta y a las 11:20 con Misiones; en Femenino Sub 16 por la Zona B a las 12:40 con Misiones y a las 15:40 con Tierra del Fuego; Básquetbol 3×3 Masculino Sub 14 por la Zona D a las 9:20 jugará con Tierra del Fuego y a las 11:20 con San Luis y Básquetbol 3×3 Masculino Sub 16 por la Zona D a las 14:20 con Córdoba y a las 16:40 con Santa Cruz.

Fútbol 7 Femenino en categoría Sub 14 por la Zona 7 el equipo representante de la provincia jugará a las 10:50 con San Luis, y en Sub 16 por la Zona 2 a las 9:40 con Río Negro

Fútbol 11 Masculino en la categoría Sub 14 por la Zona 4 jugará a las 10:00 con Mendoza y en Sub 16 por la Zona 2 a las 17:30 con Santa Cruz.

Handball categoría Sub14 Masculino por la Zona 3 jugará a las 8:30 con Corrientes y a las 15:10 con Mendoza.

Handball Sub16 Femenino por la Zona 6 a horas 14:00 con Catamarca, Handball Masculino categoría Sub16 en la Zona 5 jugará a las 10:50 con Tucumán

Hockey Sub14 Masculino por la Zona 4, a las 9:35 jugará con La Rioja y a las 11:55 con San Juan; Hockey Sub16 Femenino por la Zona 4, a horas 14:35 con Entre Ríos y a las 16:55 con Corrientes y Hockey sub16 Masculino por la zona 7 a las 15:10 jugará con Tierra del Fuego.

Pelota Paleta en Categoría sub 16 masculino el equipo de Jujuy jugará por la zona B a las 9:15 con Santa Fe, a las 11:45 con San Luis y a las 16:50 con Santa Cruz.

Rugby Sub16 Masculino por la Zona 5 a las 10:40 con Santa Cruz

Vóleibol categoría Sub15 Femenino en la Zona 4 Jujuy jugará a las 10:15 con Río Negro y a las 17:00 horas con Buenos Aires y en la misma categoría e Masculino por la Zona 8, jugará a las 10:15 con Misiones y a las 17:00 con Tierra del Fuego.

Vóleibol Sub17 Femenino por la Zona 4 a las 10:15 con Chaco; y en Masculino Sub17 por la Zona 1 a las 9:00 con Mendoza

Vóleibol De Playa en categoría Sub 14 Femenino por la Zona 8 a las 9:50 Jujuy jugará con Salta y a las 15:10 con Santa Cruz.

Los deportes individuales también se iniciarán el martes 23 de octubre con actividades de ajedrez en categorías sub 14 y sub 16 masculino y femenino individual por la mañana rondas 1 a 3 y por equipos por la tarde rondas 1 y 2, atletismo sub 14 y sub 17 femenino y masculino, los combates de boxeo en categoría sub 16, pruebas de ciclismo de ruta sub 14 y sub 16, ciclismo de montaña sub 14 y sub 16 , gimnasia artística sub 14 femenino y sub 16 masculino, gimnasia rítmica sub 12 y sub 14 femenino, clasificación de levantamiento olímpico de pesas sub 15 femenino y masculino, natación en categorías sub 14 y sub 16, clasificación de Tiro masculino y femenino en sub 16 entre otras.