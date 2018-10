Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, el ex presidente del Colegio de Martilleros de la provincia, Julio Panero, se refirió al proyecto de ley de alquileres, resaltando diversos puntos del mismo.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Julio Panero expresó respecto al proyecto que, “creo que no suma ni resta porque esto está contemplado en el nuevo Código Civil, lo han hecho en la unificación del Código Civil y Comercial, se tomó la ley de alquileres y, por más vieja que sea, contemplaba los requisitos y condiciones de lo que pasa ahora”.

Respecto a alguno de los puntos de este proyecto, como poner un parámetro para la actualización semestral de los alquileres, Panero sostuvo “está bien que se ponga una pauta de cómo aumentar los alquileres para que no haya suspicacias de ningún lado. No sé cómo lo harán, hasta el día de hoy los alquileres no se pueden indexar por ley, así que me parece bárbaro que se solucione ese problema”.

“Sería por medio de un promedio del índice de inflación y el aumento salarial o algún factor parecidos a eso”.

Sin embargo, señaló que, de intentar fijar precios a los alquileres, “no va a ser factible, hay vastas experiencias que cuando pasó algo de este tipo no funcionó, fue contraproducente para los inquilinos porque eso lo maneja el mercado, la oferta y demanda, en Buenos Aires cuando pasó con el tema de las comisiones inmobiliarias que terminaron perjudicaron a los inquilinos y los siguen perjudicando, y si ponen precios no va a funcionar”.

En otro punto, el referido al pago de comisión y de expensas extraordinarias por parte de los propietarios, y no de los inquilinos, opinó que “respecto a las expensas extraordinarias, está perfecto porque normalmente son gastos de mejoras que hacen al edificio, por ende no es un gasto de conservación y mantenimiento como puede ser una la luz, o gastos de ascensor”.

“En mi empresa siempre lo que fue expensa extraordinaria lo hicimos frente con los propietarios, creo que en la mayoría de los casos hacen así, porque hacen a otros gastos”.

Sobre el pago de comisiones, dijo que “es un derecho adquirido, no solo es ley sino la costumbre, me parece una aberración hacía nuestra profesión, porque son nuestros honorarios. Creo que va a traer mucho perjuicio a muchas empresas inmobiliarias, aquí quizás no tanto, pero en Buenos Aires ya ha pasado”.

Para finalizar, se refirió a la posibilidad de que el inquilino, ante falta de acuerdo en la renovación, pueda abandonar la vivienda sin el pago de multas, Panero señaló “desde el 2001, en mi caso, pongo una cláusula que dice que si hay cierto desbarajuste inflacionario, pero es puramente eso, lo contemplado en la ley de emergencia económica, que se podría repactar el precio en un plazo de 30 días que se fijaba en caso de no ponerse de acuerdo cualquiera de las dos pares podría rescindir el contrato sin indemnización de ningún tipo”.

“Está bárbaro, todo lo que sume está bien, siempre que esté bien instrumentado y utilizado”.