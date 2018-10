Cáncer de mama: en Jujuy se da 1 caso cada 8 mujeres y 1 cada 100 hombres

Jujuy al día® – En el marco del mes de concientización de la lucha del cáncer de mama, nuestro medio dialogó con la responsable del servicio de Oncología del Hospital Pablo Soria, Carolina Ituarte, quien se refirió a la patología resaltando sus altas probabilidades de curación ante un diagnóstico precoz, como así también de la prevalencia y casuística de esta enfermedad en la provincia, de acuerdo a las cifras de atención en el Hospital Pablo Soria.

Además, señaló a modo de autocrítica como miembro del sistema de salud, que se deben acercar las posibilidades de diagnóstico a las mujeres jujeñas, mucho más de lo que esto aumentó en los últimos años.

En una entrevista con el diario JUJUY AL DÍA®, Carolina Ituarte expresó “lo importante del mensaje es que el cáncer de mama se puede curar. Es curable si se lo detecta a tiempo, en una etapa muy precoz. Cuando es una lesión muy pequeña no es palpable, pero hay métodos para ello y uno es la mamografía, el método estándar mundial que ya ha demostrado que ayuda a reducir la incidencia y mortalidad por el cáncer de mama”.

“Pero lamentablemente hay que admitir que todavía en la población general no se ha tomado conciencia plena porque en parte hay que mejorar la difusión de este mensaje porque aún vemos diagnósticos tardíos de cáncer de mamas, debe haber un cambio ya, y está empezando a verse el cambio, es decir ir al médico, aunque no tenga síntomas o no note nada”.

Agregó “hay que valorar el tema del autoexamen, es algo útil pero no detecta la enfermedad en etapas tempranas y curables, en cambio la mamografía, que es un método no invasivo que está disponible en forma gratuita y cubierto por obras sociales, y que le permite a los médicos detectar la enfermedad en una etapa altamente curable. Hay que tener en cuenta que, si hallamos este cáncer, este tumor en la mama, cuando es menor a un centímetro, la posibilidad de curación es superior a un 90%”.

Acerca de la prevalencia y casuística de esta patología en Jujuy, Ituarte comentó “en el Hospital Pablo Soria de Jujuy tenemos desde el 2013 a la fecha un registro institucional de tumores muy completo, de alta calidad, que lo realizamos a través de registro institucional de tumores de Argentina del Instituto Nacional del Cáncer”.

“El cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino son los tipos más frecuentes en la mujer adulta. En primer lugar está el cáncer de mama, y en segundo lugar, muy cerquita, el de cuello uterino”.

Resaltó “la prevalencia del cáncer de mama, la incidencia, es aproximadamente de un 1 caso cada 8 mujeres y un caso cada 100 varones. Es una enfermedad muy frecuente en la mujer y mucho menos frecuente en el varón, pero no es que no existe el cáncer de mama en el varón, también existe. Realmente debido a esa alta incidencia que tenemos es fundamental tomar conciencia del diagnóstico precoz para lograr curarlo, hay tratamientos cada vez menos invasivos”.

JUJUY AL DÍA® consultó a la responsable del servicio de Oncología del Hospital Pablo Soria, si han notado alguna diferencia en diagnósticos, en algún otro sentido, entre las mujeres jujeñas del interior y de capital. “No vemos ninguna diferencia, es el mismo subtipo histológico, la misma incidencia, el mismo comportamiento de la enfermedad”.

“Pero lo que quizás, lamentablemente, notamos, eso ya está demostrado que en la medida que aumenta el nivel de educación de la mujer es mayor la toma de conciencia respecto al diagnóstico precoz. Es fundamental la educación en salud, educarse es hacer promoción en salud porque en la medida que la mujer está más informada de estos temas toma conductas respecto a esto”.

Sobre el acceso a los estudios de diagnóstico, expresó “hago autocritica de eso como parte del equipo de salud. Tenemos que acercarle la posibilidad del diagnóstico precoz a la paciente, desde ya que debe haber disponible más cantidad de mamógrafos, en salud pública como privada”.

“Hoy, tanto la mujer como el varón, son las personas que sostienen el hogar económicamente, salen a trabajar y si bien en Jujuy hay una ley provincial que le da a las pacientes mujeres dos días de licencia anual para hacerse estos estudios, pero la realidad es que a veces necesitan más de dos días para solicitar el turno, ir al médico, para ver el resultado, tenemos que facilitar este método de diagnóstico a más mujeres, no solo a las que viven en la ciudad sino también a las que viven en zonas rurales”.

Para finalizar, Carolina Ituarte expresó “el cáncer de mama es una enfermedad curable, el autoexamen lamentablemente no detecta el cáncer en su etapa precoz y curable, y cuando uno no tiene síntomas igual tiene que hacerse el estudio que se llama mamografía, que se hace a partir de los 40 años en adelante, una vez al año, o puede hacérsela desde los 35 años si la mujer ha tenido antecedentes familiares de cáncer”.