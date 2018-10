“Préstamos gota a gota”, la nueva modalidad del crimen organizado

Jujuy al día® – Funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación estuvieron en Jujuy capacitando a efectivos de Salta, Tucumán y Jujuy sobre la nueva modalidad del crimen organizado, la cual consiste en la realización de préstamos a tasas usurarias bajo el sistema conocido “por goteo”.

Durante la presentación de la jornada, el ministro de Seguridad de la Provincia Ekel Meyer acompañó a los disertantes y resaltó la importancia de que las fuerzas de seguridad conozcan, se capaciten y puedan a través de la información evitar que este delito “Gota a Gota” crezca en el noroeste argentino”.

Por su parte, el director de Apoyo a los Programas de Seguridad Provinciales, Martin Culatto, señaló que “es un delito incipiente en Argentina; la modalidad comenzó en Colombia se extendió a México y a distintos lugares de Latinoamérica. Se trata de préstamos usurarios o venden muebles y después ofrecen créditos y cuando no pueden pagarlo, los deudores son tomados como empleados pero sin pagas adecuadas. Este nivel aún no sucede en Argentina pero la idea es difundir cómo es la modalidad para que no se implemente. En Jujuy, Salta, Formosa y Corrientes ya hay denuncias y procedimientos realizados”.

Por último, el subsecretario de Articulación con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad de la Nación, Guillermo Soarez Gache, explicó que “se convocó a diversos a actores a trabajar sobre este delito, desde el Ministerio compartimos con la PROCELAC, y se trabaja con los juzgados correspondientes sobre la temática. Es importante encarar el tema con cada una de las provincias y municipios, para que esto no sea solo una lucha desde lo judicial sino también desde todos los ángulos a través de la prevención”.