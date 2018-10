Jujuy: el menor hallado en una avenida sigue bajo el cuidado de la SENAF

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, Ana Rodríguez, secretaria provincial de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), brindó detalles de las actuaciones que han tomado luego del hallazgo de un menor de edad solo en la calle.

Indicó que el niño continúa bajo el cuidado del organismo ya que la madre no pudo aun acreditar la identidad ni el parentesco con el menor.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Ana Rodríguez expresó “en realidad a nosotros nos notifica la comisaria que había un nenito en un supuesto abandono, porque hasta ahí no había aparecido nadie. La línea 102 se apersona a la Comisaria y lo lleva a la Dirección de Niñez donde lo asistimos alimentariamente y nos encargaremos de él hasta que Seguridad se encargue de buscar a los supuestos parientes”.

“Todo esto fue en 20 minutos, rapidísimo, porque el oficial que estuvo a cargo del operativo estuvo muy comprometido. Además, luego lo visitó a la tarde en la Dirección de Niñez, fue con su señora, y eso hay que destacarlo, han tenido una actuación rapidísima”.

Aclaró que el menor “está bajo la protección de la Secretaria de Niñez. Es verdad que apareció quien dice ser su progenitora, pero nosotros lo tenemos hasta que nos acredite la identidad de él. Aún no pudo acreditar ni la identidad ni el parentesco, y dada las circunstancias de la supuesta pérdida de la criatura consideramos que es necesaria esta acreditación”.

“Hemos pedido algunas actuaciones de otros Ministerios. Seguridad está trabajando por su parte, pedimos algunas constancias de Salud y demás para saber si era llevado a sus controles, en San Salvador y en La Quiaca, de hecho, mañana –por hoy- viajo a La Quica por esta situación”.

Aclaró “lo seguimos teniendo y vamos a seguir teniendo hasta que no se constate bien la identidad y sobre todo su seguridad”.

Sobre la salud del niño, mencionó “está perfecto, es bueno, tranquilo, lo llevamos a hacer los controles médicos, está bien, se realizaron los controles básicos, no se sospecha de otras situaciones. Hay un equipo médico que está trabajando con la mamá con entrevistas, está trabajando con una psicóloga y trabajadora social que se le designó para ver el tipo de vínculo con el menor y ver que situaciones llevaron, o no llevaron, a que se produzca este suceso, porque es muy extraño que este solito en una avenida grande, eso nos alerta algo, ¿verdad?”.

“Lo que queremos ver y asegurarnos es su protección, por eso hay un equipo interdisciplinario tanto con él como con ella”.

En relación a la actuación de la SENAF y de la justicia en este tipo de hechos, Rodríguez explicó “a partir de la ley 26071, de estas situaciones se encarga, en todo lo que es intervención, protección de niños, niñas y adolescentes, la Secretaria de Niñez. Tenemos una ley que marca la línea de lo que hace justicia y de lo que hace Niñez, todo lo que tenga que ver con la potestad, protección y todo lo demás lo tiene la Secretaria”.

En relación a la potestad de la SENAF de denunciar delitos en los casos que los detecten, manifestó “lo que nosotros hacemos en estos casos es la toma de una medida excepcional y la tomamos cuando consideramos que la responsabilidad parental no está llevada a cabo adecuadamente. Si vemos que hay alguna situación donde una mamá, o papá, no tienen las alarmas, debe trabajarse más en una u otras situaciones tomamos una medida excepcional”.

“Pero si hay un delito grave como trata, abuso, maltrato, se hace la denuncia. También hay situaciones donde las mamás o papás pasan por una cuestión de crisis económica, por ejemplo, pero eso no es una condición para que alguien pueda sacarle los chicos, al contrario, nosotros apoyamos esa crianza y ayudamos, pero si hay un delito específico podemos hacer una denuncia y tomar una media excepcional”.

Para finalizar, Rodriguez reflexionó sobre la viralización de las fotografías del niño desaparecido. “Debemos tratar esta situación particular, con los medios y con todos, que son las imágenes no pixeladas de los niños, ya que lo primero que se viralizó fueron las imágenes de él, en este caso, no pixeladas, y es un tema que hay que trabajar porque es una vulneración y revictimización, y eso tenemos que aprender”.