Perassi habló sobre los rumores de adelantamiento de las elecciones en Jujuy

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el ministro de Gobierno y Justicia de Jujuy, Agustín Perassi, se refirió a las manifestaciones de ciertos sectores sobre la posibilidad de adelantar las elecciones en la provincia.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Agustín Perassi señaló al respecto que “no he tenido ninguna comunicación oficial, ni con el gobernador que es quien al final decide y firma el decreto de convocatoria a elecciones provinciales, asique, oficialmente, no se puede decir nada”.

“Sí hay un run run que habla de la posibilidad de adelantamiento, pero esto lo tiene que decidir el gobernador, y mientras no lo diga él, aparte debe ser una estrategia política para definir la fecha. Si me llegase a consultar el gobernador sobre cuándo habría que hacerla, le diría que espere hasta que falten 90 días a la fecha que uno decide hacerlo, yo lo hice así en el 95 cuando desdoble respecto a las elecciones nacionales”.

Afirmó “hay que esperar su palabra y, sobre todo, la firma del gobernador en un decreto para saber si se adelantan o no las elecciones, ya que eso es un análisis político en base a la realidad política, las encuestas y demás, asique, por ahora, oficialmente no hay nada”.

Sostuvo que dicho adelantamiento “sigue siendo un rumor. Por ahí he visto que hablan de mayo, pero si hablan de mayo tienen que hacer una convocatoria en febrero y hoy estamos en octubre, nadie hará una convocatoria de hoy para mayo”.

Respecto a si la realidad política provincial y nacional ameritaría esta estrategia, Perassi consideró que “ese es el análisis que se debe hacer desde el punto de vista político, administrativo y las posibilidades electorales, o no electorales, que es lo conveniente, por eso tiene que estar en la cabeza del gobernador ese análisis y estrategia”.

Por otra parte, el ministro de Gobierno y Justicia de Jujuy se refirió, en diálogo con este diario, a la convocatoria en Tucumán de diversas figuras de la política por el día de la lealtad peronista. “Entiendo que no se puede mezclar todo, cuando hablamos de tener principios y conductas políticas no es parte de mezclar cualquier cosa. Creo que, en este caso, donde pareciera que todos se están convirtiendo en massistas, hay que tener mucho cuidado. Siempre he sido participe de que tenemos que caminar por la avenida del medio, como dice Massa, pero si lamentablemente Massa incorpora a esa avenida del medio, con lo cual dejaría de serla, a quienes no debe, tendremos que repensar políticamente cual será nuestro camino”.

“Nosotros hemos acompañado en Jujuy la posibilidad de cambio, que lo que había no era bueno, eso se demostró después con las todas las irregularidades y delitos que aparecieron a posterior y hoy están investigados o en juicio, y si hoy vamos a acompañar eso le habríamos mentido a la gente, así que tenemos que balancear, hacer un análisis político y entender que a veces, si hay que jugar perdiendo una elección, hay que jugar perdiendo, pero no resignar los principios y valores”.