INFORME ESPECIAL: Telefonía Movil: ¿Afectan a la salud las Radiaciones No Ionizantes?

Jujuy al día – Ante la inquietud de algunos lectores que nos solicitaban realicemos una investigación sobre telefonía celular, las antenas de emisión y su consecuente irradiación de Radiación No Ionizante (RNI) consultamos a profesionales del Ente Nacional de Comunicaciones y obtuvimos una racional explicación sobre lo que esto significa para la salud, quien lo regula, como se mide y la opinión de algunos expertos.

También obtuvimos un mapa de la última medición de RNI en nuestra ciudad capital de la que con solo visualizarla nos indica que San Salvador de Jujuy esta dentro de los niveles normales de irradiación y en algunos casos, muy por debajo. Aún así nos indicaron que la tasa de irradiación es susceptible de ser disminuida solo con la instalación de más antenas pues, de esa manera, las antenas tienen menor demanda y con ello necesitan menos potencia de irradiación. Cuantas más antenas haya los niveles de irradiación bajan sensiblemente.

Más abajo pueden ver el mapa de mediciones que realizó el ENACOM

1.- La telefonía móvil o celular

El sistema de telefonía móvil funciona a través de antenas que envían y reciben las señales que conectan los celulares posibilitando las comunicaciones. Cada antena tiene un área de cobertura limitada. Un móvil en desplazamiento debe conectarse de una antena a otra sin que el usuario lo perciba, es decir, sin que se corte la comunicación. La cantidad de antenas necesarias varía según la geografía del lugar y la cantidad de comunicaciones que deban cursar. Para que el servicio sea eficiente y de calidad es necesario instalar más antenas en las zonas de mayor concentración de usuarios. Estas antenas del servicio de telefonía móvil, al igual que las antenas de radio y televisión, generan campos electromagnéticos (CEM).

2.- Los campos electromagnéticos (CEM) y las radiaciones no ionizantes (RNI)

Genéricamente se denomina “campos electromagnéticos” o “CEM” a una combinación de campos eléctricos y campos magnéticos a la que todos estamos expuestos en nuestra vida diaria y en forma constante. Algunos CEM se originan en la naturaleza y otros son producidos por la actividad del hombre. Estos campos generan ondas que, según su frecuencia, se dividen en dos grandes grupos: radiaciones ionizantes y radiaciones no ionizantes. Las radiaciones ionizantes, afectan la salud porque pueden romper el estado natural de un tejido vivo. Por el contrario, las no ionizantes, en cantidades razonables, carecen de suficiente energía como para afectar la estructura de los organismos. Estas radiaciones están presentes en la naturaleza, como el sol, o provienen de fuentes artificiales, como las antenas de radio, televisión y telefonía celular.

3.- Las radiaciones no ionizantes (RNI) y la salud

“Los resultados de los estudios científicos más recientes demuestran que, a niveles de exposición por debajo de lo establecido por la normativa en vigor, no existen efectos sanitarios adversos evidentes.” Comité Científico Independiente sobre los Riesgos Sanitarios Emergentes y Recientemente Identificados, SCENIHR, marzo de 2015.

“En los dos últimos decenios se han realizado un gran número de estudios para determinar si los teléfonos móviles pueden plantear riesgos para la salud. Hasta la fecha no se ha confirmado que el uso del teléfono móvil tenga efectos perjudiciales para la salud.” Organización Mundial de la Salud (OMS), 2011

En materia de RNI, la mayoría de los países siguen las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que en 1998 estableció los límites de exposición a los CEM para frecuencias entre 100 KHz y 300 GHz y los reconfirmó en 2009.

La OMS ha estudiado por años los efectos de los CEM sobre la salud de las personas y no existe comprobación científica sobre daños en la salud relacionados con las ondas que emiten las antenas siempre y cuando estén dentro de los límites de seguridad antes mencionados.

4.- Los límites de exposición en Argentina y en el mundo

En Argentina, los límites de exposición a las radiofrecuencias comprendidas entre 100 KHz y 300 GHz están estipulados en la Resolución N° 202/95 del ex Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación. Luego, la Resolución N° 530/00 de la ex Secretaría de Comunicaciones de la Nación incorporó a la normativa del sector la recomendación del Ministerio de Salud y la Resolución N° 3690/04 de la ex Comisión Nacional de Comunicaciones estableció el método de control para verificar el cumplimiento de los niveles de RNI.

Los niveles de exposición establecidos como límite en nuestro país coinciden con los establecidos por la OMS que son los que se aplican en la mayoría de los países, tanto en Europa como en Latinoamérica y son, incluso, más restrictivos que los que aplican en algunos países industrializados como Estados Unidos, Canadá y Japón.

Es importante señalar, que el control y la fiscalización de los niveles de emisión de RNI son competencia del Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, quien realiza mediciones de RNI en forma periódica y sistemática. Además, la normativa vigente en Argentina establece:

los mecanismos de control de los niveles de exposición permitidos,

un protocolo de mediciones pormenorizado,

exige a los prestadores de servicios TIC el cumplimiento de estos límites de exposición,

sanciona su incumplimiento.

5.- ¿Estamos cada vez más expuestos a los CEM?

No necesariamente. Si bien el número de fuentes de emisión va en aumento (teléfonos, wi-fi, electrodomésticos, alarmas, antenas, etc.) los nuevos modelos progresivamente emiten niveles de CEM inferiores a los modelos anteriores, lo que se traduce en una disminución de la exposición.

6.- El desarrollo de la telefonía móvil

La telefonía móvil ha crecido en Argentina en los últimos años y va a seguir creciendo. Este desarrollo va acompañado de un incremento en el despliegue de infraestructura de antenas. A mayor cantidad de antenas, los teléfonos móviles requerirán menor potencia para mantenerse conectados reduciéndose así las emisiones que van del dispositivo móvil a la antena que son más perjudiciales para la salud (cercanía a la oreja).

7.- ¿Cómo se miden las RNI?

Existen diversos métodos eficaces para medir las RNI. En 2011, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) mediante la Recomendación UIT-T K. 83 sugirió un método de mediciones fijas que permite efectuar mediciones en forma permanente (24/365) en un área limitada. Posteriormente, en 2014, introdujo modificaciones a esta Recomendación relativizando la importancia de este tipo de mediciones fijas y en 2015, mediante la Recomendación UIT-T K.113, recomienda la utilización de la metodología de medición móvil que posibilita efectuar mediciones en áreas extensas desde un vehículo en movimiento y obtener información precisa sobre los niveles de RNI de, por ejemplo, todo un pueblo o ciudad. Esta información se traslada automáticamente a mapas con códigos de colores que permiten reflejar los niveles de exposición y comunicarlos en forma simple y transparente a través de un sitio web, llevando así tranquilidad a más personas.

8.- ¿Qué se está haciendo en Argentina?

Como ya dijimos, el ENACOM es el organismo en el que se han delegado las funciones de fiscalización y control de los niveles de RNI en Argentina. Actualmente, a través de personal técnico especializado, está realizando mediciones tanto con equipos móviles como con equipos portátiles a lo largo y a lo ancho del país y los resultados obtenidos están muy por debajo de los niveles máximos permitidos. Por otra parte, el ENACOM está por lanzar una campaña de información sobre este tema denominada “Antenas Amigables” a la que se podrá acceder a través de su sitio web donde los interesados podrán consultar también los mapas donde se irán reflejando todas las mediciones efectuadas.

9.- Opiniones de los expertos

“Los resultados de los estudios científicos más recientes demuestran que, a niveles de exposición por debajo de lo establecido por la normativa en vigor, no existen efectos sanitarios adversos evidentes.” Nuevo dictamen del Comité Científico Independiente de la Unión Europea sobre los Riesgos Sanitarios Emergentes y Recientemente Identificados, SCENIHR, marzo de 2015

“… las tasas de cáncer en Suecia y otros países no muestran ningún aumento que pueda atribuirse a la utilización masiva del teléfono móvil que comenzó a principios de este siglo“.

“ Existe una creciente evidencia de la ausencia de un mayor riesgo de cáncer para las personas que viven en las proximidades de una antena transmisora de telefonía móvil.” Comité Científico sobre Campos Electromagnéticos de la Autoridad de Seguridad Radiológica de Suecia (SSM), 11° Informe, 2016

“… no se han encontrado pruebas de que la exposición a campos electromagnéticos de radiofrecuencias tengan un impacto negativo sobre el desarrollo y el funcionamiento del cerebro de los niños, ni siquiera en caso de exposición frecuente.” Consejo de Salud de los Países Bajos, 2011

10.- ¿Por qué existe tanta preocupación sobre los potenciales riesgos de la exposición a los CEM?

La falta de estudios concluyentes permite percepciones alejadas de la realidad. Diversos informes y/o estudios parciales generan más confusión y la preocupación del público en general aumenta ante el despliegue de redes inalámbricas, reaccionando contra el desarrollo del servicio debido a información sesgada, equivocada o insuficiente.

INFORME SOBRE LAS MEDICIONES DE LOS NIVELES DE INTENSIDAD DEL CAMPO ELECTROMAGNÉTICO (RNI) EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR DE JUJUY, PROV. DE JUJUY