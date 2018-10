Para la Cámara Inmobiliaria de Jujuy, la nueva ley de alquileres “perjudica a todos los actores”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, Susana Marino, Vicepresidenta de la Cámara Inmobiliaria de Jujuy, y Directora de la Federación Nacional, se refirió al proyecto impulsado por el Ejecutivo nacional, de una nueva ley de alquileres.

En una entrevista con el diario JUJUY AL DÍA®, Susana Marino expresó al respecto, “desde el análisis que hacemos desde la Cámara Inmobiliaria de la provincia de Jujuy, y desde la Federación Argentina, esto perjudica a todos los actores”.

“No hay dudas que esta ley generará menos oferta de departamentos para alquilar, muchos propietarios dejarán de poner sus departamentos para alquilar y lo entregarán a las Inmobiliarias de su barrio para que lo ofrezcan para la venta”.

Agregó “esta situación que, de darse, hará disminuir la oferta de departamentos en alquiler y, como rezan las máximas del comercio internacional, a menor oferta de bienes crecerá la demanda, y como lógica consecuencia, esto incrementarán su valor”.

“Desde el análisis que hacemos a nivel general, a nivel país, va a afectar en todos. A los profesionales, las inmobiliarias dejarán de poder trabajar con administraciones y esto llevará a un cambio que directamente tendremos que analizar sobre cómo seguir en este comercio y a las ventas. Pero las ventas tampoco están en este momento, la crisis es grandísima y tampoco se vende, evidentemente el prejuicio es para los privados”.

Acerca del objetivo de esta ley, que es cuidar al inquilino, Marino señaló “el Presidente Mauricio Macri , de quien no dudamos debe tener las mejores intenciones, debería tomarse un tiempo para reflexionar y escuchar, en este tema tan sensible, a la comunidad, a todo los sectores involucrados: inquilinos, propietarios, Cámaras Inmobiliarias y Colegios Profesionales Inmobiliarios de todo el país; antes de impulsar una Ley, que no hay duda alguna, va a perjudicar a todas las partes y ninguna de ellas saldrá beneficiada”.

Respecto a la actualización de los alquileres, entre otros principales puntos de este proyecto de ley, Susana Marino expresó “entiendo que si quieren regular los valores de alquileres, lo que sí quiero aclarar es que los alquileres, por ejemplo, en este momento la renovación la hacemos con un 30% anual, estamos en base a la economía del país. En diciembre del año pasado renovamos alquileres con un 25% porque la inflación había bajado, en marzo abril de este año empezamos al 30% la renovación”.

“Si bien es cierto que este tema de valores semestrales, me parece que no está mal, pero de todas maneras con un mix entre el índice de inflación y el incremento de los salarios, pero cuándo aumentan los salarios, así quedaría sumamente bajo. Hace muchos años atrás para tomar el valor locativo de un local, se realizaba la tasación de la propiedad de su valor real, y en base a ese monto se sacaba el 1%, hoy no llega a eso, hace años que el propietario no cobra el 1% del valor real de su propiedad”.

Sobre las garantías, que serían con este proyecto, bancarias, señaló “esta ley pone además como condición que el propietario deba aceptar como garantías recibos de sueldo tanto del inquilino como de su garante. Aquí es imprescindible que el propietario pueda tener derecho a solicitar una garantía propietaria, un seguro de caución o una garantía bancaria”.

“Pero es imprescindible que la ley le asegure al propietario que sus alquileres los cobrará en tiempo y forma. Obviamente esta ley le quita al propietario una potestad inherente a sus derechos esenciales, como es, la de solicitar una garantía propietaria que le satisfaga y le otorgue una mayor seguridad para la cobranza de sus alquileres a lo largo del contrato”.

Acerca de si esto brindará seguridad jurídica, sostuvo que “impulsando una nueva ley de alquileres, de tono efectista y populista, deja al propietario en una evidente inseguridad jurídica y de imprevisible rentabilidad a lo largo del contrato de locación”.

En relación al cobro de honorarios en cada renovación de contrato, explicó “en realidad la ley dice que nosotros en cada renovación de contrato cobramos un mes de alquiler, una renovación es un contrato nuevo. En este caso como profesionales podemos cobrar nuestros honorarios, pero si a cualquier persona le hace un contrato un escribano o abogado, cobran los honorarios que a él le parece, por ejemplo, un 5% del total del monto, nosotros por ley tenemos medio mes de alquiler por año de contrato o sea que por un contrato de dos años cobras un mes de alquiler de honorarios por nuestros servicios”.

“Estos servicios van desde armar el contrato, acompañarte los dos años en todas las necesidades que tengas en la propiedad, roturas de caños, humedad, tenemos un servicio permanente que le brindamos al locatario y al locador, y así tenemos que subsistir”.