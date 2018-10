“Argentina, tarde o temprano, debería ir a un nuevo esquema de convertibilidad”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el reconocido economista jujeño, Juan Ljungberg, se refirió al aumento de precios que se registran en función del aumento del dólar, variación de precios que solo se da en un sentido, en alza, y explicó qué nos queda como usuarios para evitar este proceso.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Juan Ljungberg expresó “la cultura económica de la población, de los empresarios grandes y chicos de nuestro país, está muy vinculada al valor del dólar, pero siempre cuando ese valor aumenta por lo tanto hay un ajuste, en algunos casos justificado, porque los costos de algunas empresas o productos están expresados total o parcialmente en dólares, porque tienen componentes importados y entonces cuando aumenta el valor del dólar es lógico que aumente estos precios”.

“Pero en esta cultura que existe en Argentina aumenta, pero no en proporción sino en el 100% del aumento del dólar, y siempre esto funciona al alza. Cuando el dólar toma valores menores, como ahora que ha bajado de 42 a 37, no vuelven hacia atrás los precios, y esta es una de las cuestiones de fondo por lo cual Argentina no puede tener una moneda propia, desgraciadamente, porque está demasiado dolarizada en su cultura”.

Sobre esto, JUJUY AL DÍA® consultó al economista jujeño si esto tiene como respuesta la especulación de los empresarios y comerciantes. Respondió “la especulación está en el espíritu del empresario y en realidad de casi todas las personas, lo que pasa es que quien tiene más recursos puede especular más, y ahí los controles del Estado no sirven porque es imposible controlar los precios de la economía, esto ha fracasado mil veces ya que conduce a situaciones aberrantes, no sirve”.

“Por eso lo que hay que hacer es crear las situaciones sistémicas para que no ocurra esto y esto es una política monetaria distinta”.

Agregó “el único poder que tenemos todos como consumidores es tratar de no comprar aquellos productos que a nuestro juicio estén más caros o tengan un exceso de crecimiento de precios. Lo que pasa es que también tenemos poca cultura y practica de ser unos consumidores responsables y de hacer valer nuestro poder de compra”.

“En esto la culpa también es nuestra por no hacer valer ese poder de comprar y compramos cualquier cosa a cualquier precio, aun quejándonos, cuando lo que deberíamos hacer es no comprarlos sino tratar de comprar luego, buscar precios mejores. Esto es un ejercicio responsable de nuestro poder como consumidores, pero nos falta cultura de esto todavía”.

Respecto a la dolarización y la convertibilidad, expresó “algunas voces hablan de la dolarización de la economía, y no lo comparto porque significaría tener un régimen similar al que tiene El Salvador, Panamá, y Ecuador, donde la moneda nacional es el dólar pero para que ocurra en Argentina debería tener una productividad similar a las de los Estados Unidos, pero no pasa eso por lo que en poco tiempo tendríamos serias dificultades para exportar porque no seríamos competitivos porque nuestros costo internos serían superiores”.

“Argentina tarde o temprano debería ir a un nuevo esquema de convertibilidad como el de los 90, aunque con una corrección. En los 90 tuvimos convertibilidad con el dólar, que luego en el 2000, el mismo autor de la medida, que fue Cavallo, lo corrigió. Lo transformó en una convertibilidad con una cesta de moneda, en ese momento era el dólar, euro y real brasilero, pero no llegó a instrumentarse”.

Ljungberg manifestó “en este momento habría que ir a una convertibilidad, pero con una cesta de 4 monedas, incorporar la moneda china porque hoy es nuestro principal socio comercial, en una proporción variable anualmente de acuerdo al volumen de negocio que estas monedas tengan en comercio exterior, tanto de compra como de venta. Esto nos llevaría a tener una moneda que nos permitirá ser competitivo con nuestros principales socios comerciales y eliminaría como ocurrió en los 90 con la inflación. En los 90 en Argentina la inflación fue la mundial, 2 o 3% anual y volveríamos a tener esa posibilidad”.