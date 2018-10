Gran convocatoria en la XII Copa Puño de Dragón en la Delegación Municipal En Villa Jardín de Reyes

Jujuy al día® – Con la participación de ocho escuelas de artes marciales, con más de sesenta alumnos, compitieron en formas individuales, en equipo, armas y combate. Vecinos y familiares de los competidores pudieron disfrutar de un torneo que va cobrando importancia en cada nuevo encuentro.

En una larga jornada deportiva, que crece con la participación de los vecinos, el director general de la Delegación Municipal, Juan Casasco, resaltó la presencia de la familia, en un evento que toma importancia nacional con participación interprovincial de los competidores.

Resultó galardonado como el competidor más destacado, y quien se quedó con la Copa Puño Dragón, Luis Maizares, de la Escuela Chin Way de Yala, quién brilló en todas las competiciones obteniendo las medallas de oro correspondientes al primer premio en armas y combate. De igual manera, todos los competidores recibieron su reconocimiento ya que estos encuentros buscan el incentivo y crecimiento de cada deportista.

En la Delegación de Reyes funciona una sede de una reconocida escuela que siempre organiza y promociona torneos y eventos de exposición de las artes marciales chinas. Funciona los lunes, miércoles y viernes -por las tardes-, donde imparte Kung Fu Shaolin y Thai Chi, explicó Natalia Lovito, subdirectora general, extendiendo la invitación a los interesados para acercarse a la Delegación por informes e inscripciones.

Participaron del evento la Escuela de Kung Fu Shaolin, Dragones Gemelos, de Salta; la Escuela de Kung Fu Shaolin, Chin Way, de Yala: Escuela de Defensa Personal; Escuela de Tae Kwan Do, de San Salvador de Jujuy; la Escuela de Karate Do Shotokan, de Perico; el Dojo Pantera, Ismi Ryoku; y una sede de este último.