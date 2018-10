Gastronomía jujeña: un gran potencial que aún tiene un largo camino por recorrer

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, la coordinadora de la sede Quebrada y Puna de la UNJU, Magda Choque Vilca, se refirió al potencial de la comida jujeña, de los productos andinos y al deber de revalorizar a los cocineros populares de nuestra provincia, que son los que tiene y ponen el sabor jujeño en cada plato.

En una entrevista con el diario JUJUY AL DÍA®, Magda Choque Vilca sostuvo que “la gastronomía jujeña tiene mucha potencialidad, pero nos falta mucho camino aún por recorrer para instalarla, no sólo para el turismo sino para que el jujeño coma jujeño”.

“El jujeño come comida jujeña dentro de su casa, pero eventualmente, y en los restaurantes no está socializado como que el sábado me voy a comer un picante, un locro, unas empanadas, el público que sale a comer no necesariamente pide eso. El que pide lomo de llama con lo que sea es el turista, no el jujeño”.

Agregó “el comer nuestra comida es mostrar nuestra identidad, y como parte de nuestro cotidiano, y el que nos venga a visitar tiene que saber que esa comida la va a encontrar en las casas, en las mesas, en lo cotidiano, no que es para el turista, sino que es de y para nosotros”.

En este sentido se refirió a la íntima relación entre la gastronomía y el turismo, mencionando que “es el gran atractivo, tenemos una cuestión maravillosa que es poder mezclar nuestro sabor con lo que es nuestra idiosincrasia, sabor, cultura, fiesta, alegría en la casa, que en general en otros lugares se ha perdido. Si van a las grandes ciudades no encontrarás eso que te traduce la comida jujeña y que no tenemos que perderlo”.

En relación a las cocineras y cocineros populares, Choque Vilca expresó “casualmente el plan tiene un capitulo muy especial para las cocineras populares. Hay que diferenciar lo que es la comida callejera y otra cosa es la comida popular ambulante, el tamalito que preparo en mi casa y voy a vender tiene una dinámica que no es lo mismo que el brochet que hago en la calle”.

“También debemos entender y valorizar a esas señoras que son cuentapropistas, mantienen sus casas, son los baluartes que tenemos y no compiten para nada con el restaurante, al contrario, les suman y potencian”.

Sobre los productos jujeños, Choque Vilca sostuvo “las papas siempre tienen su lugar, comemos muchas carnes y las acompañamos con nuestras papas que son espectaculares. Las ocas están posicionándose, la quinoa siempre está instalada, más dentro del mundo vegetariano”.