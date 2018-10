Jujuy asiste y reactiva: 24 familias de barrio Lucas Arias fueron asistidas

Jujuy al día® – Continuando con las acciones en el marco del Plan de Contingencia implementado por el Gobierno de Jujuy, la Secretaría de Asistencia Directa y Calidad de Vida del Ministerio de Desarrollo Humano, asistió a 24 familias en situación de vulnerabilidad social del barrio Lucas Arias de Alto Comedero para mejorar su calidad de vida.

Al respecto, el Director de Asistencia Directa y Emergencias, Eduardo Cáceres, señaló: “los trabajadores sociales de esta dependencia realizaron primero tareas de relevamiento casa por casa para conocer la situación de cada grupo familias. Posteriormente, se realizó la entrega de mobiliario y otros elementos de primera necesidad como camas de una y dos plazas, cuchetas, colchones, ropa de cama, frazadas, calzado, ropa y refuerzos alimentarios, atendiendo al espacio de cada vivienda”.

En este sentido, el funcionario manifestó que las familias asistidas se encuentran en situación de alta vulnerabilidad socioeconómica, afectados por la problemática del hacinamiento ya que en su mayoría son numerosas.

“También se detectaron algunas problemáticas que tienen que ver con el área de salud que afectan a las personas, que serán derivadas para atender específicamente cada caso. Los casos de personas con discapacidad serán abordadas por las dependencias correspondientes al tema”, sostuvo Cáceres.

Asimismo, subrayó que esta asistencia corresponde a una primera etapa de trabajo en el barrio Lucas Arias, tareas que continuarán para relevar a más familias vulnerables. “Esto demanda un tiempo de atención para cada familia para poder interiorizarse a fondo sobre las problemáticas y brindar soluciones integrales a través de un abordaje interministerial”, afirmó el Director.

Por su parte, una vecina del sector comentó que un trabajador social de la Secretaría de Asistencia Directa y Calidad de Vida vistió su vivienda para conocer su situación particular y destacó: “esto me ayuda bastante porque tengo 2 hijitos chiquitos. Me parece muy bien lo que están haciendo porque desde que me vine a vivir acá, desde el Gobierno se preocupan, están atentos del barrio y está muy bien que nos ayuden porque acá hay mucha gente que lo necesita”.

Finalmente, otra de las vecinas agradeció al Estado Provincial y expresó que esta asistencia es un incentivo para continuar con los esfuerzos para mejorar la situación de su familia. “Estoy muy contenta, cuando entró este Gobierno me entregaron la casa, ahora nos brindan esta ayuda y también recibo la ayuda alimentaria”, concluyó.

Jujuy Asiste y Reactiva

El Plan de contingencia, implementado por el Gobierno de la provincia tiene el objetivo de asistir, a los sectores más vulnerables del tejido social, como también promover la inversión, el desarrollo de emprendimientos y la ayuda financiera a los sectores productivos, las PyMEs y pequeños comerciantes.

El mismo, se ejecuta con recursos propios, contando con la articulación de programas nacionales, y estableciendo prioridades con el sentido de sostener la situación social en Jujuy.

Por mayor información, los interesados pueden acceder al sitio: http://jujuy.gob.ar/asisteyreactiva/.