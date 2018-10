Jujuy para toda la familia

Jujuy al día® – “Estoy fanatizado, no paro de sorprenderme, pensé que luego de ir a Iguazú, el año pasado, no iba a encontrar un paisaje que me impacte, pero lo que estoy viendo lo superó”, así afirmó el artista Reydel, durante su estadía en nuestra Provincia.

El actor Nicolás Reidel y que en su faz de solista adopto el nombre artístico Reydel, es conocido por sus interpretaciones en “Esperanza mía” y “Heidi, bienvenida a casa”, y que en corto plazo lanzará su mi primer single denominado “Raro”, como cantante solista y es de Trap Pop.

El artista comentó que “a mí me encanta conocer lugares de mi país y el año pasado fui a conocer Iguazú. Este año estábamos buscando un destino con Mamá y ella me propuso Jujuy. La verdad que no tenía mucha idea qué podía suceder, qué planes y actividades podíamos tener. Entré a chusmear el Instagram del Ministerio de Cultura y Turismo (visitjujuy), y me pareció lo más, y no dude de confirmar el destino”.

Más adelante, aseguró que es un destino para toda la familia, y expresó: “vinimos con mi abuela y está chocha, se emociona, no puedo creer que todo esto sea nuestro país”, y agregó que “hay unos paisajes alucinantes y la gente es muy cálida, es una comunión divina, la verdad que me siento como en casa”.

“Gracias a todo el equipo de Cultura y Turismo por recibirme con tanto cariño! Increíbles los paisajes, la energía, la comida (fan de la humita dulce), los hoteles, y lo mejor: la calidez de la gente!”.

El artista durante su estadía en la provincia, recorrió distintos puntos de la Capital como el Salón de la Bandera, las iglesias Catedral y San Francisco, y el teatro Mitre y del interior: Purmamarca, Las Salinas y Tilcara, entre otros.

El artista se mostró sumamente sorprendido por la belleza de la provincia y remarcó que planificará su regreso. Concluyó diciendo y publicando en su red de Instagram (@nicoreydel) que “Nos vemos pronto!! Si no conocen, vale la pena que vengan! Programón Jujuy”.