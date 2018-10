Gerardo Morales sobre la suba del gas: “eso no lo habíamos hablado, me parece muy injusto”

Jujuy al día® – El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, reiteró su fuerte postura en contra del aumento del gas que deberán pagar los usuarios por la valuación del dólar. Señaló que la semana que viene se reunirán junto a otros gobernadores con funcionarios nacionales por este tema.

Gerardo Morales manifestó respecto al aumento anunciado que “eso no lo habíamos hablado. Tuve conversaciones y vamos a tener la próxima semana diálogo con los gobernador y funcionarios nacionales sobre esto. Me parece muy injusto, no creo que ese sea el camino. El pago de retroactivo y cobrarle intereses a la gente, no lo comparto”.

“Este no es un tema que hayamos hablado en el marco de coalición”.

El mandatario señaló “por eso planteaba eso de retenciones más alta para morigerar estos impactos. Una crisis con una devaluación tan importante como la que tuvimos la pagan los pobres, la gente, los trabajadores, porque acá el sistema financiero se cubre y siempre ganan plata”.

“Me parece que hay que tener cuidado en estas cosas. Vamos a hablar sobre esto, pero me sorprendió que tomen esta medida”, expresó Morales.