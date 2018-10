El cobro de una diferencia por el consumo de gas “es una barbaridad con todas las letras”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el Defensor del Pueblo de Jujuy, Javier De Bedia, se refirió en duros términos respecto a la decisión del secretario de Energía de Nación, Javier Iguacel, para que los usuarios de gas deban pagar una diferencia en cuotas por los costos de compra del insumo hecha en dólares.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Javier De Bedia expresó “eso es una barbaridad, es una aberración jurídica, es de alguien que no tiene ninguna idea de derecho y del orden de prelación de leyes, porque de una resolución de una Secretaría de Estado está reformando una ley de fondo que es el Código Civil. No pueden cobrar sobre una cuestión que está pagada, es lo mismo que si compro un pasaje de colectivo y hoy me dicen que le debo 3 pesos de ayer porque varió el dólar. Es una barbaridad con todas las letras y de alguien que desconoce absolutamente la orden de prelación de leyes y el derecho”.

“Esta es una cuestión que, desde la Defensoría, no puedo actuar porque es una cuestión nacional, no tengo legitimación activa para presentarme ante un fuero federal para hacer una presentación, pero sí la tiene un usuario y las asociaciones de consumidores, quienes deberían plantear una medida de no innovar y una acción de inconstitucionalidad sobre esta resolución que reforma una ley de fondo que es el Código Civil”.

Recalcó que dicha resolución “es una barbaridad e injusta, la gente que tiene una tarifa social se las licuan y crea un grado de inseguridad jurídica espantoso porque cualquiera puede cobrar algo de lo que vendió ayer o la semana pasada y esto no es así, hay que ser serio”.

“Aparte, cuánto cuesta producir un m3 de gas y porqué en dólares, el gas más caro de la región y nosotros producimos, esto es una injusticia”.

Sostuvo que “tenemos una de las tarifas más caras del país, Buenos Aires paga mucho menos de la mitad de lo que paga cualquier usuario de Jujuy, es una injusticia que se mantiene en este tiempo, pero que no es de ahora, lleva años, lo que pasa es que todos los que vivimos en el interior, en las provincias pobres, subsidiamos a las provincias ricas”.