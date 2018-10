Tenencia irresponsable en Jujuy: hogar proteccionista alberga más de 400 perros que no logran ser adoptados

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, Gabriela Baduzzi, Fundadora del Hogar San Roque, afirmó que el abandono de perros solo en nuestra capital es “impresionante”, al punto que solo este año ingresaron al Hogar alrededor de 250 perros de los cuales solo 81 fueron adoptados.

Señaló en este sentido que, tanto la ordenanza de tenencia responsable de mascotas, como la ley 14.346, terminaron siendo “papeles” ya que “si hubiera control y responsabilidad de los ciudadanos, no existiría el Hogar San Roque”.

Gabriela Baduzzi expresó en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® que “el abandono es impresionante. El hogar tiene hoy 422 perros adultos, más dos cachorritos, y este año ingresaron 251 animales. Solo en lo que va del año, dimos en adopción 81 animales y fallecieron 46 porque lamentablemente no todos sobreviven, llegan en grave estado, atropellados o con enfermedades avanzadas y no podemos salvarlos”.

Acerca del cumplimiento de la tenencia responsable de mascotas, Baduzzi opinó que “no la hay, primero que la ordenanza es un papel más, no se destinó personal para hacer los controles. La ordenanza es un simple papel más que anda dando vuelta por ahí tal como pasa con la ley 14.346, que es de 1950, y nadie hace cumplir en el Estado Argentino”.

“Si hubiera responsabilidad de los ciudadanos, no existiría el Hogar San Roque ni las otras protectoras. Estamos colapsados, la llegada de los animales es a diario, el abandono es impresionante, y los animales que hay en la calle, es peor, estamos para atrás”.

Agregó “ingresé hace 4 años a este predio con 86 animales y ya han ingresado más de mil. Esto es imposible si las autoridades no toman las riendas en el asunto. Sabemos y reconocemos que se hacen castraciones, son muchas en los departamentos de la provincia, pero la gente no sabe la importancia de la castración, tienen ese mito que su perra debe tener sus primeras crías antes de castrarla y no es así”.

Respecto a la falta de conciencia de la población por el importante abandono animal que mencionó, Baduzzi señaló “es así, totalmente, y esto pasa porque la gente sabe que el castigo al maltrato animal no existe entonces lo sigue haciendo como quiere. Mientras no haya un ‘hasta acá llegamos’ de parte de las autoridades, la gente lo seguirá haciendo”.

Sobre las castraciones, sostuvo que “debería haber un poco más de difusión, hay muchos barrios que no tienen idea que existe un Centro de Zooterapia nuevo, recién inaugurado. Hay que tener más difusión, considerar a los agentes sanitarios que son lo que pueden brindar la información sobre cuántas mascotas hay en los barrios, no se utilizan las herramientas que tiene el municipio para hacer un operativo de castración”.

Comentó que “los quirófanos deben salir a los barrios donde están colapsados de animales como 150 hectáreas, 30 hectáreas, 27 hectáreas, Che Guevara, Campo Verde, El Chingo, están llenos de animales y en estado calamitoso. La mayoría de los perros que ingresan acá son de esos barrios”.

Además, destacó que “tengo más de 400 perros y sigo esperando que el municipio venga a vacunarlos por el tema antirrábico, no vinieron, como saben que los tengo contenidos no van a perder 400 dosis, pero necesito entregar a los animales con la vacuna antirrábica y hace dos años que no vienen a vacunarlos. El quirófano móvil no viene a castrar a los animales, debo moverme yo particularmente con veterinarias particulares”.

La Fundadora del Hogar San Roque comentó que hoy “nos solventamos y mantenemos con la solidaridad de la gente, los jujeños son muy solidarios, mucha gente gracias a Dios nos colabora, porque los perritos comen más o menos entre 7 u 8 bolsas de 15 kilos de alimento por día, además se les cocina unos 30 kilos de arroz, fideos y sémola. Se consume mucha leña y aparte hay que cocinarle a los perritos enfermos y tenemos muchos ‘viejitos’. Es un trabajo muy complejo para cuidarlos a todos”.

“Lo primero que hacemos es recoger la materia fecal, se las coloca en carretillas, 1 o 2 por días, y las depositamos en un pozo que tenemos atrás que es un biodigestor, que pronto estará cerrado, y con ese mismo biodigestor, que lo están trabajando ingenieros, va a generar metano, por la descomposición de la materia fecal, que nos ayudará a producir luz y gas para consumo propio”.

Agregó “una persona viene a las mañanas y hace la higiene de los patios, mantenemos la limpieza utilizando entre 15 a 20 litros de detergente, lavandina y perfume para piso por semana. Tratamos de mantener la higiene porque hubo quejas de un solo vecino, que es enemigo número uno de los animales”.