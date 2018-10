HOROSCOPO PARA OCTUBRE 2018

ARIES:

Durante el mes de octubre Aries debe tratar de canalizar que no todo es fiesta y salidas sino también compromiso y cambios de ciertos hábitos.

Los nacidos bajo este signo no han tenido un buen comienzo de año, varios obstáculos se pusieron en su camino que no le dejaron avanzar del todo. Había momentos en los que Aries se encontraba en la cima, y otros por el contrario tocaban fondo. Ha sido una continua montaña rusa, pero después de haber recargado pilas estos tres meses que quedan del año 2018 será uno de los mejores que ha tenido en mucho tiempo se encontrará con fuerzas para afrontar lo que venga. Las actividades sociales serán la principal vía de escape para este signo, por lo que numerosos eventos divertidos se aproximan. Aries debe tomar importantes decisiones.

No obstante, no debe descuidar el trabajo ni descuidar sus objetivos marcados, porque en ocasiones puede verse decaído ya que no está siendo el año que esperaba. Aries deberá apoyarse en los suyos para salir de este obstáculo que parece que lleva arrastrando un tiempo. Asimismo, su optimismo y lucha harán que su vida siga el sendero que siempre han querido, aunque eso sí con mucho esfuerzo y haciendo las cosas bien. No puede volver a caer en los errores del pasado.

Si tiene algún proyecto es hora de arriesgar y emprender hacia donde siempre ha soñado. El entusiasmo de Aries hace que logre siempre lo que quiere, si ustedes ponen ganas e su objetivo se cumplirá mucho antes de lo que ellos mismos creen. Debe dejar a un lado el egoísmo porque no le traerá nada bueno

SALUD:

El poco compromiso que ha tenido Aries desde principio de año. En octubre será un punto de inflexión positivo para cambiar a los buenos hábitos. Aunque quede poco para navidad Aries quiere mantenerse lo mejor posible y cambiará los hábitos alimenticios e irá más al gimnasio o hará algo de deporte. Su salud está algo descuidada, pero se puede cambiar con pequeños detalles diarios. Una dieta depurativa puede ser el comienzo de ese cambio de malos hábitos que ha estado llevando hasta ahora. Para ayudar a mejor sueño el concejo es aprenda a relajarse antes de ir a dormir.

AMOR:

En los meses anteriores han sido uno de los periodos donde Aries se ha sentido más querido, no quizás de la forma que ustedes querían, pero hubo buenas energías para el invierno. El mes de octubre puede que se encuentren un poco decaídos en el sentido que añorará todo lo vivido los meses de julio y agosto. Hay que abrir los ojos Aries. Debe hacer un parón y aclarar tus ideas, si no cierras puertas del pasado no va a poder avanzar.

Debe aceptar ciertas situaciones para poder rehacer tu vida, si sigues estancado no conocerás a esa persona que seguro está esperando encontrarse contigo. No es un buen momento para comprometerse con nadie, y si tienen pareja existirán algunos obstáculos pero nada importante que no se pueda solucionar con un buen canal comunicativo. En las relaciones sociales, todo va viento en popa. No te faltará ningún plan para salir de casa y te encontrarás de lo más feliz y activo para realizar cualquier actividad.

En los temas familiares debe tener cuidado a quién confías tus secretos quizás estés confundido con algún allegado y puede meterte en algún que otro problema si no tomas una decisión a tiempo. Valora lo que tienes a tu alrededor para evitar salir salpicado de algún tipo de problema.

TRABAJO:

Aries es un signo de lo más ahorrador, pero ahora que has tenido gastos importantes con caprichos que llevaban tiempo buscando, deben hacer balance para recuperar también esos meses de invierno, Un negocio se aproxima aunque no es del todo fiable, Aries debe tener cuidado para tomar las decisiones correctas, sino saldrá perjudicado. No obstante, es un buen momento para deshacerte de cosas que no utilizan. Debe ahorrar y luchando por un buen empleo

Es importante que no confíes tus finanzas en nadie. El periodo de inestabilidad debe acabar, pero antes tiene que buscar el modo de salir de donde está porque no es algo estable y que no te será útil en el futuro. Quizás donde esté tan solo puede ingresas un dinero extra pero no para mantenerse de por vida. Si deja todo fluir y pone empeño a final de mes puede surgir una buena oportunidad laboral.

TAURO:

TRABAJO:

En este mes de octubre deberán aprovechar una energía positiva y canalizarla para que les ayude en su día a día. Los Tauro suelen ser personas de ideas fijas. Se les conoce por ser uno de los más tercos, por lo que cuando se les pone un pensamiento o acción entre ceja y ceja no cesan hasta conseguirlo. Esto no tiene por qué ser un aspecto negativo de su carácter, ya que esta determinación también tiene muchas cosas buenas. Por ejemplo, pueden ser excelentes líderes, luchan por las causas que consideran justas con ahínco y no se rinden cuando tienen un trabajo o un examen al que hacer frente.

Por eso, los Tauro tienen muchos motivos por los cuales sentirse orgullosos de ellos mismos. Aunque esta terquedad haya podido ser un problema para ellos en el pasado, sobre todo en las relaciones personales, deberán aprender a canalizarla para aprovecharse de ella y que los ayuden como los ejemplos mencionados anteriormente, ustedes saben dar buenos concejos a sus compañeros de trabajo, e intenta exponer su punto de vista con los amigos o quiere organizar planes con su pareja. Los Tauro tienen madera de líder

Tomando conciencia de todos estos aspectos de este rasgo tan importante de su carácter, es posible que durante el mes de octubre de 2018 el del signo de Tauro pueda encontrarse en un buen momento, en cuanto al plano emocional y sentimental, durante esta época del año. Por lo tanto, deberá aprovechar este impulso de serenidad y energía positiva para intentar mejorar todos aquellos aspectos de su vida que quizás no se encuentren en tan buen momento y hacer que tengan un excelente 2018.

SALUD:

Puede que durante los últimos días de este 2018, los taurinos tomaran conciencia de que no estaban cuidando su salud como deberían. Es posible que, durante los meses anteriores hayan tenido más excesos que de costumbre, tanto con la comida y la bebida y también alterando sus ciclos de sueño, lo que habrá podido hacer estragos en su salud.

A partir del mes de agosto de 2018 quizás los Tauro han querido comenzar a tener cuidado de su alimentación, de su descanso y, además, puede que hayan incluso comenzado a realizar deporte de manera regular. Aunque todos estos esfuerzos no serán en vano, quizás durante el mes de octubre de 2018 su salud todavía le pase factura por los malos hábitos .Esto no debe desanimarle ni alentarle a dejar todas las buenas acciones que están tomando ahora a cabo para su salud. Todo este esfuerzo se verá recompensado dentro de unos meses, siempre que sean constantes y no se salten la dieta, ni dejen de hacer ejercicio., si siguen así podrán comenzar a ver los resultados en su salud y a sentirse mejor, tanto física como anímicamente.

AMOR:

Los Tauro que tengan parejas durante el mes octubre de 2018 se darán cuenta de que no siempre habían mostrado su mejor faceta en el amor. Por eso, llegando a este punto, querrán mostrar su amor de muchas y diversas formas a la persona a la que aman. No obstante, la mejor manera de mostrar su amor a su pareja durante este mes será prestándole atención, con empatía e interesándose por lo que hace. Así crecerá su confianza y consolidarán su amor, haciendo la pareja más fuerte y duradera.

Géminis:

AMOR:

Los Géminis suelen ser conscientes de que tienen un carácter cambiante, pasando de un extremo al otro con facilidad en la mayoría de los ámbitos de su vida. Por eso, es normal que en el sexo y las relaciones de pareja actúen del mismo modo, lo que puede haberle causado más de un problema en el pasado. Sin embargo, durante los últimos meses de este año 2018 es posible que Géminis sea más conscientes de ello, de todas formas ustedes no van a cambiar su personalidad, eso es casi imposible, pero tomara mayor control de sus emociones, con tal de no herir a su pareja, en el caso de que la tengan, o a la que tiene a su lado en este momento.

Este mayor domino de sus emociones es posible que haya mejorado el sexo y las relaciones en general de los del signo del Géminis .No obstante, el hecho de tener que controlar todo aquello que dice o hace constantemente puede que no le sea del todo cómodo y, en alguna que otra ocasión, se sentirá como que no puede ser él o ella misma y actuar con naturalidad. Al tener más control de tus emociones, la relación ha mejorado.

SALUD:

En el mes de octubre de 2018, los Géminis deberá aprender a encontrar el balance entre sentirse cómodo con su propia personalidad, pero también tomar control sobre sus actos y emociones, de manera que estos no puedan afectar de manera negativa a sus relaciones personales, sobre todo cuando se refiere a su pareja estable o con esa persona que comparten con usted su vida diaria.

En octubre de 2018 es posible que los Géminis se encuentren un poco cansados del gran esfuerzo que han hecho durante todos estos meses controlar sus emociones. Al fin y al cabo, uno no puede cambiar su personalidad ni sus viejas costumbres de la noche a la mañana, por lo que será normal que pase días en los que se sienta decaer.

TRABAJO:

Estarán muy activos en cuanto a hacer valer su dinero o realizar buenas inversiones, todo esto les aportara buenas oportunidades para encontrar inversionistas para sus proyectos. Su mejor opción es siempre la comunicación en equipo eso a ustedes les permite llegar a un buen beneficio económico, eso les permiten a ustedes disfrutar de cierta tranquilidad.

CANCER:

El mal humor que caracteriza a Cáncer va a ser controlado este mes de octubre, si ustedes ponen lo mejor de ustedes, si no lo hacen podría atraer cosas negativas a su vida.

TRABAJO:

El signo de Cáncer debe tener paciencia porque está a punto de hacerse realidad ese proyecto que lleva esperando desde comienzo de año. Se sentirá protegido por su familia y sus allegados para conseguir lo que se proponga y levantar el ánimo. Hay que tener paciencia Cáncer. No obstante, hay que mantener la calma para que si hay algún obstáculo la salud no se vea afectada.

En cuanto a la confianza, dásela a las personas que se la merezcan, debes prestar atención porque hay personas que quieren hacerte creer una cosa cuando en realidad es otra. Mantén el rumbo de tu vida sin miedo a posibles críticas. Es un periodo en el que la imaginación estará presente en tus días. Que la preocupación no se apodere de ti, recuerda que debes mantener la calma, todo va a salir bien solo que hay a veces que no sale a la primera. Te sentirás apoyado por tu familia

Por lo tanto, elimina esa frustración que no sirve de nada. Este no ha sido tu mejor año pero todo esfuerzo tiene su recompensa y a partir del mes de octubre verás como todo lo que estaba parado comienza su curso hacia el objetivo final.

SALUD:

Los nacidos bajo este signo son personas que les gusta verse bien, aunque estos meses hubo una especie de parón, pero si han seguido cuidándose. Lo que es algo positivo porque no les está costando nada la vuelta a la rutina. Lo que si deben mirar es las horas de descanso que deben aprender a desconectar para tener las pilas bien cargadas. La meditación te ayudará a sentirte mejor

Eliminar de manera inmediata los pensamientos negativos, pues sino se hace afectará a todos los ámbitos, y puede llegar a producir periodos de ansiedad. Un poco de meditación le vendría muy bien a Cáncer. Si vuelven problemas pasados afróntalo de la mejor manera si no la salud se verá tocada, sobre todo controla los nervios e impulsos. En cuanto a la rutina diaria debe mantenerse para terminar el año como lo empezó bien. No olvidar tomar mucha Vitamina C.

AMOR:

Los meses de junio y julio han sido un poco revoltosos para Cáncer pero ahora en el mes de octubre parece que sus ideas están más claras que nunca y se mantendrán algo relajados. Al igual que se mantendrán tranquilos no es el momento de lanzarse en el amor, es mejor esperar y solucionar internamente algunos sentimientos con personas del pasado. Una vez superado eso Cáncer estará de nuevo abierto en el amor. Experimentarás una conexión total con tu pareja.

Para aquellos Cáncer que tengan pareja es un proceso de transformación y evolución. Este nexo de unión hará que tanto su pareja como ellos mismo gocen de una buena conexión y se unirán más que nunca con nuevos objetivos y proyectos futuros. Lo que antes parecía imposible ahora se puede hacer realidad si ambos ponen de su parte.

LEO:

TRABAJO:

Las buenas decisiones que tome Leo en el mes de octubre marcarán el final de un año de lo más estable y el inicio de un nuevo año que se avecina con muchos éxitos.

Está siendo un año muy productivo para los signos de Leo, se podría decir que no están quietos a pesar de las mini vacaciones que han podido tener este año. Aun así han recargado las pilas para afrontar este mes de octubre con ganas. Asimismo, la estabilidad que tiene este signo en estos momentos hace que el cansancio pase a un segundo plano. Su personalidad feroz hace que consigan todos sus objetivos. La positividad será dueña de los días de Leo en este mes. Leo tiene una creatividad y curiosidad con la que no puede dejar de aprender cosas nuevas, si hay un problema habrá una rápida solución.

La pasión y lealtad de Leo hace que pueda hacer frente a todo tipo de problemas. Por consiguiente, debe aprovechar cada pizca energía para poder enfrentarse a lo que el mes de octubre les tiene preparados, que por suerte será un mes de abundancia y positivo en el que su futuro podría dar un giro de 180 grados aportando estabilidad, reconciliaciones y un buen sustento económico con el que llevar a cabo los proyectos que tiene en mente desde hace varios meses. Es el momento de tomar decisiones y cumplir los objetivos, en definitiva es el tiempo de arriesgar para Leo.

A pesar de que a Leo le suelen llover los consejos, toman sus propias decisiones, les gusta ser dueños de su propio destino. Los días 6, 7, 8, 17 y 25 serán de los mejores días del mes para Leo. El mes de octubre estará lleno de sorpresas y será uno de los mejores meses del año o por lo menos de los más representativos. No hay nada que se interponga con este signo porque posee una gran fortaleza y personalidad. Para aquellos Leo que estén buscando un cambio en su vida, este es el momento de ir hacia adelante con el objetivo porque tiene todos los astros de su parte.

SALUD:

Leo ya has superado los pequeños problemas de los meses anteriores y gracias a la vuelta a la rutina. Ya has podido retomar sus buenos hábitos en la alimentación y terminarán el año de lo más saludables.

Es bueno que a pesar estar sobrepasado de trabajo y tener muchas cosas que hacer las personas nacidas bajo el signo de Leo deben mantener una rutina como salir a pasear o practicar algún tipo de deporte. Esto hará que la tensión que tienen a lo largo del día disminuya y descansen mejor. Los meses de agosto y septiembre como rompió con los buenos hábitos no llegaba a descansar del todo y para que eso no vuelva a ocurrir hay que poner soluciones desde este preciso momento.

AMOR:

Los estragos de agosto y septiembre pueden pasar factura este mes de octubre si no se cuidan las relaciones, en especial para aquellos Leo que tengan pareja, la cual han descuidado y robado casi todo el protagonismo y es por esos pequeños detalles que puede haber un periodo de turbulencias. Nada importante que no se solucione con un buen hilo de comunicación. Es el momento de tomar medidas y solucionar los problemas pendientes, de lo contrario podría hacerse una bola la cual sería más complicada de lidiar. Leo debe solucionar los problemas de los meses anteriores con su pareja si no quiere perderla. No descuides la parte de las relaciones por centrarte solo en lo laboral, porque hay tiempo para todo y luego es tarde para arrepentirse.

Es un periodo para remontar los meses de gastos de verano en el que la mente fría y una buena reflexión es muy importante antes de tomar la decisión final. Las personas Leo en el mes de octubre deben ser cuidadosas con todo lo que hacen porque por mucho que tengan todo de su parte, una mala decisión puede desencadenar en todos los ámbitos problemas.

VIRGO:

Es posible que los Virgo sean personas muy perfeccionistas, a las cuales les gusten mucho las cosas hechas con mucho detalle, pero también a su manera. Esto les puede ser positivo en ambientes como en el trabajo, el gasto de dinero o con el cuidado de su salud, pero no lo es tanto en el amor o en el resto de sus relaciones personales. Deja de ser tan perfeccionista con el dinero y el trabajo

Quizás durante los últimos días de octubre hayan tomado conciencia de la situación y intentado ser un poco más flexibles con la gente a la que quieren. Es importante que respeten a todo el mundo por como es, ya que no podrán cambiar a las personas, ni tampoco muchas de las situaciones que les va a tocar vivir. Por lo que deberían aprovechar su lado perfeccionista con tal de hacer lo mejor posible su trabajo, la gestión de su dinero y el cuidado de su salud, sin obsesionarse, y tener mayor empatía en cuanto al campo emocional, sobre todo con esas personas a las que más quiere y que no le gustaría que dejen de estar a su lado.

SALUD:

Probablemente Virgo se hayan dado cuenta durante los meses previos a octubre de 2018 que se estaban obsesionando con tener unos buenos hábitos de vida y con mejorar su salud. Es posible que decidiesen ponerse a dieta y a empezar a hacer deporte, lo que les será muy positivo para su salud en general, pero no podrá serlo si dejan de comer muchos alimentos o fuerzan demasiado su cuerpo al realizar deporte.

Lleven una vida saludable, tanto en el deporte como en la alimentación. Por lo tanto, lo mejor será que se dirijan a un profesional de la salud con tal de que les pueda hacer una dieta sana y equilibrada, acorde con sus necesidades y objetivos. Quizás se está privando de alimentos que son necesarios para su buena salud y, además, le gustan mucho, de manera innecesaria. El hecho de hacer una dieta demasiado estricta también puede hacer que tenga una mayor tendencia a dejarla lo antes posible y volver a los viejos malos hábitos alimenticios.

Lo mismo deberá hacer con el deporte. Un profesional de la salud deportiva podrá recomendarle cuáles son los mejores ejercicios para ellos y con qué frecuencia deberá realizarlos. De este modo podrá asegurarse de que va a conseguir el cuerpo que desea, con tiempo, paciencia y constancia,

AMOR:

Aunque las cosas en el amor para los Virgo hayan sido bastante buenas durante el 2018, es importante que no sean demasiado perfeccionistas con su pareja, sobre todo si conviven bajo el mismo techo. Nadie es perfecto, por lo que es normal que la convivencia lleve a hacerles tener roces. Sin embargo, los de Virgo deberán aprender a decir las cosas con respeto y empatía, si quieren que su relación de amor no se vea negativamente afectada por estos posibles roces. Además, también deberá aprender a aceptar las críticas.

Durante el mes previo a octubre de 2018, quizás los Virgo se han dado cuenta de que siendo demasiado selectivos no van a encontrar el amor. Por eso, habrán intentado darle una oportunidad a alguien con quien han tenido una muy buena relación y, de momento, puede que las cosas estén funcionando bastante bien. No obstante, no deberán hacerse ilusiones sino dejar que la relación vaya fluyendo y ver, con el tiempo, si lo que realmente sienten es amor.

TRABAJO:

Es probable que octubre de 2018 los Virgo hayan gastado más dinero de lo normal. Esto puede deberse a que, como no se sentían en su mejor momento emocionalmente, habrán querido consumir más con tal de encontrarse mejor. Sin embargo, se darán cuenta durante este mes que gastar dinero no es la mejor terapia, por lo que intentarán ahorrar lo gastado durante este período.

Virgo céntrese en su trabajo con tal de poder evitar el resto de preocupaciones que le rodean. Hacer bien su trabajo y demostrar su valía son algunos de sus actos favoritos. No obstante, deberán aprender a conciliar su tiempo de empleo con el suyo personal, si no quieren que el trabajo se convierta en el centro de su vida y dejen así de lado las relaciones sociales, que tanto necesitamos todos.

LIBRA:

Libra se encuentra en un momento en el que la energía aborda todo lo que tenga que ver con lo laboral y lo económico dándole fuerza para la toma de decisiones.

Su buena personalidad hace que sea vulnerable a las críticas o los actos ajenos, como le ha ocurrido en el mes de septiembre. A pesar de tener una personalidad flexible el mes de octubre su signo gozará de energía suficiente para poder tomar las decisiones adecuadas. Octubre es el mes el que Libra busca un equilibrio en todos los ámbitos después de unos meses movidito. Si sabe ver la oportunidad podrá beneficiarse de importantes beneficios económicos. Debe prestar atención a sus impulsos porque puede acarrear algún tipo de discusión. Antes de hablar hay que pensar Libra. Todo el esfuerzo que ha ido haciendo meses pasados se verá recompensado a final de año. No obstante, esos sacrificios se tendrán que seguir haciendo para obtener los resultados deseados. Se abre una nueva ventana de posibilidades en la vida de las personas nacidas bajo este signo. Nuevas oportunidades se presentarán, hay que abrir bien los ojos para no pasar ningún detalle por alto.

SALUD:

Libra debe cambiar su rutina e ir eliminado tanta comida basura de su dieta. Salir a hacer algo de deporte no solo servirá para cambiar los hábitos sino para poder desconectar. No obstante, Libra gozará de buena salud todo el año. Los niveles de energía están de su parte no quita que no deba tener cuidado Para liberar la carga mental.

Ya queda poco para que termine el año y si es cierto que las personas nacidas bajo este signo se encontrarán un poco cansadas por todo el desgaste del año, pero se puede cambiar con un buen descanso y una buena alimentación. Una escapadita para recargar pilas será suficiente para terminar el año. Practicar yoga puede ayudar a Libra a lidiar con la carga mental que padece. Hay que prevenir para evitar caer en episodios de ansiedad.

AMOR:

Los meses anteriores han estado con mucha carga emocional que afecto a sus relaciones, si una relación no se ha cuidado puede peligrar si no se toman medidas. La confianza en sí mismo que posee Libra hará que pueda reconquistar a la persona que ama. Una vez que superen estos obstáculos la relación será como el principio de cuando se conocieron. Es la ocasión perfecta para que Libra abra sus sentimientos

Para lo que tienen pareja este es el momento de abrir su corazón y dejar que las cosas fluyan. Es un buen momento para declarase si les gusta una persona. Pueden surgir nuevos sentimientos y nuevas relaciones, el canal del amor está totalmente abierto para Libra, tan solo debe saber aprovechar la situación en la que se encuentra. Su vida amorosa, ahora se pueda centrar sin que ocurra ningún tipo de altercado. En el terreno de la amistad y familiar todo estará de lo más tranquilo.

TRABAJO:

Es el momento de apostar, y tomar ciertas decisiones. Una oferta laboral de muy buenas características puede tocar la puerta de las personas Libra. Siempre y cuando se hayan esforzado los primeros meses del año. Nuevas responsabilidades a la vista que pueden hacer que en el ámbito del trabajo sean reconocidos. Libra querrá hacer inversiones económicas, pero debe tener en cuenta los consejos de los más cercanos porque ya se sabe que la personalidad de los nacidos bajo este signo puede variar de un momento a otro.

Es un periodo en el que se verá recompensado sus esfuerzos y no dudará en darse caprichos reiterados a modo de premio. No obstante, los cambios positivos referentes al dinero y al trabajo no serán de inmediato, todo lleva su tiempo por lo que deberán tener paciencia, de lo contrario su salud puede verse perjudicada sin necesidad.

ESCORPIO:

Es posible que los Escorpio hayan vivido nuevas experiencias desde que empezó el año 2018. Si bien, a veces, en contra de su voluntad deben haber tomado ciertas decisiones que habrán cambiado de forma notable el curso de sus vidas, Escorpio seguramente se sientan orgullosos de haber realizado estos cambios.

Durante la primera mitad del año, Escorpio no habrían imaginado que darían un cambio tan insospechado a alguno de los aspectos más relevantes de su vida, ya que hayan sido referentes a su salud, al dinero, al trabajo o al amor. No obstante, el hecho de haber sido capaces de arriesgarse, salir de su zona de confort e intentar algo nuevo les habrá servido para darse cuenta de que es la única manera de conseguir que las cosas cambien.

Por eso, los escorpio que han tenido cambios en sus vidas, Aunque van con pies de plomo, poco a poco, se atreven a salir de su zona de confort y de conseguir cosas que jamás habrían podido pensar. Sin embargo, es esencial que tengan en cuenta que no siempre se gana y que es posible que alguno de estos cambios hayan salido sin usted imaginarse.

SALUD:

Escorpio han tenido algún que otro problema de salud desde que empezó el año 2018. Probablemente, estos hayan estado centrados en la zona del estómago, Escorpio habrán querido mejorar este problema de salud, mejorando sus hábitos alimenticios y también intentando reducir el nivel de nervios y estrés, con tal de poder evitar estas dolencias. Visita a tu médico para asegurarte de que todo va bien No obstante, lo más recomendable sería , Escorpio acudan al profesional de la salud siempre que sientan estos dolores o molestias, porque quizás no es algo que puedan remediar ellos mismos en casa y necesiten que el profesional de la salud determine de qué se trata y pueda darles el mejor tratamiento, con tal de que puedan mejorarse lo antes posible y afrontar todos esos cambios que tienen en mente y para los que necesitarán energía positiva y buen humor.

AMOR:

La comunicación Escorpio con su pareja puede que haya mejorado de forma notable durante el mes previo a octubre de 2018, lo que habrá mejorado las cosas notablemente en el amor para ambos. Sin embargo, la llegada de este mes es posible que traiga cierta inseguridad en la persona que ama, ya que al ver que quiere hacer tantos cambios crea que quizás también modificará sus sentimientos hacia ellos.

Por eso, es muy importante que durante el mes de octubre, Escorpio sea sincero y sienta empatía por la persona a la que ama, si no quiere que se compliquen las cosas en el amor y dejen de tenerse esa complicidad, cariño y respeto que han podido tenerse durante los últimos meses y que tan felices se han sentido.

La falta de autoestima te ha llevado a perder alguna oportunidades en el amor quizás no le hayan dado una oportunidad a alguien interesante en el amor ustedes deberán arriesgarse un poco más en este mes, como están haciendo en otros ámbitos de su vida, y que no tengan miedo a equivocarse, porque solamente así podrán aprender y, quién sabe, también encontrar el amor de su vida, tarde o temprano.

TRABAJO:

Quizás durante los meses anteriores han gastado más dinero de lo esperado, por eso con la llegada de octubre querrán ahorrar para los ultimo meses que quedan. En algunos momentos se habrán sentido demasiado agobiados por el dinero y esto puede que llegue a hacer que tengan menos ganas de hacer planes durante el mes de octubre. Por lo tanto, deberán aprender a gestionar el dinero, pero sin que esto les haga sentirse mal y no les permita seguir con su día a día. Será el balance lo que conseguirá que puedan ahorrar, pero que no deban sacrificar su vida social. Den lo mejor de ustedes mismo para demostrar lo que vales en su trabajo.

En el trabajo, es posible que estén haciendo frente a nuevos retos, aunque sigan en su mismo puesto. Deberán seguir dando lo mejor de sí para poder demostrar que son aptos para hacer lo que hacen, pero siendo conscientes de que todos cometemos errores. Lo ideal es aprender de ellos y poder demostrar su saber hacer, para que sus compañeros y superiores en el trabajo vean que es la persona más adecuada.

SAGITARIO:

Ustedes en la gran parte de este año la falta de vacaciones o el aburrimiento puede que hayan hecho mella en su salud, en el amor, el trabajo o en el dinero. Sin embargo, con la llegada de mes de octubre, es probable que los Sagitario tomen conciencia de esta situación y quieran poner remedio, por el bien de su salud y de sus relaciones personales, así como en el amor o en el trabajo, ámbitos que se podrían haber visto negativamente influenciados

Por eso Sagitario es posible que hayan intentado buscar la estabilidad y la paz con ellos mismos antes de ponerse a emprender nuevos proyectos. Será durante el mes de octubre de 2018 que se sentirán bastante más relajados y seguros de sí mismos, encontrándose en el momento idóneo para empezar una relación amorosa, una nueva tarea en su actual empleo o encontrar otro trabajo nuevo o bien nuevos hábitos de vida que puedan mejorar su salud.

SALUD:

Sagitario ustedes no han cuidado de su salud como deberían. Malos hábitos de vida, como el trasnochar, una vida sedentaria y una mala alimentación pueden haber hecho mella en ellos, no solamente en cuanto a su salud física, sino también en la mental.

Aunque a veces no seamos conscientes de ello, todos estos malos hábitos de vida tienen una relación directa con nuestra salud mental, por lo que si empezamos a descansar las horas que nuestro cuerpo necesita , realizamos deporte de manera regular, nos mantenemos hidratados y mejoramos nuestra alimentación, probablemente consigamos sentirnos mejor físicamente y también más animados psicológicamente.

Por lo tanto, durante el mes de octubre de 2018 es un buen momento para que los Sagitario comiencen este nuevo estilo de vida y se sientan mucho mejor, no solamente mejorando su figura y su estado de salud físico, sino también sintiéndose más felices, con más ganas de emprender nuevos proyectos y con la fuerza necesaria como para hacer frente a los posibles problemas que puedan tener de cara a los meses que faltan para terminar este 2018.

AMOR:

Sagitario ustedes se muestran más positivos y con ganas de hacer un cambio mejor en su vida, todo este cambio que ustedes quieren hacer afecta a su relación de pareja. El amor será uno de los mejores ámbitos para el mes de octubre de 2018, ya que las pareja se sentirán amada y le dará la misma cantidad de amor que usted de.

Es muy importante que cuiden el amor en octubre, ya que su pareja si la tiene será su mayor apoyo frente a los inconvenientes a los que tenga que hacer frente en cuanto al trabajo, el resto de relaciones personales, con el dinero o con la salud, propia o ajena. Por lo que tener una buena relación con la persona a la que aman será la mejor manera de poder hacer frente con una actitud positiva estos problemas.

TRABAJO:

Es posible que la buena gestión del dinero que haya hecho Sagitario le haya ayudado a tener más cantidad de dinero, Sin embargo, es importante cuidar tu dinero ya que quizás tendrán la tentación de gastar más. Por eso, es esencial que recuerde que si quiere seguir ahorrando lo mejor es que gaste con cuidado, con tal de que la economía no vuelva a ser un problema para ustedes.

Sagitario quizás hayan dado mucho de ustedes mismos en el trabajo durante los meses previos a octubre de 2018 y no le hayan dedicado tanto tiempo a las relaciones personales fuera del trabajo como se merecían. Aprendan a encontrar el balance entre hacer bien su trabajo y conciliarlo con su vida personal, de manera que ningún aspecto de su vida pueda verse afectado negativamente.

CAPRICORNIO:

Ha ido acumulando buena energía para poder enfrentarse de manera positiva a lo que queda del año. Ustedes en estos meses han aprendido a canalizar las energías y a dejarse llevar, vuelve todo a la calma. Ahora ya en la rutina y tras la dura adaptación en el mes de Septiembre, los nacidos bajo este signo ya se encuentran en el orden en el que están acostumbrados. Deben mantener la calma si por el momento no salen los proyectos que tienen en mente, por consiguiente debe eliminar todo lo negativo e intentar mantenerse lo más optimistas posible. Aunque no sea uno de su fuerte, lo conseguirán. Mientras esos planes están estancados deben trabajar duro a lo largo del mes de Octubre para ver sus objetivos cada vez más cerca. Deben relajarse para conseguir sus objetivos

Al tener una personalidad resistente, fuerte y saber que todo esfuerzo tiene su recompensa mantendrá la cabeza fría para que los pensamientos negativos no le invadan en su día a día. No hay de qué preocuparse porque el proyecto se llevará a cabo gracias a la organización que tiene este signo. Tiene que tener una cosa en la cabeza y es que lo que quiere lo consigue, pero en ocasiones las cosas tardan un poco más .Asimismo, si hay algo que preocupa a Capricornio debe dejarlo ir, no merece la pena ya que en este momento tiene una buena posición astral a su favor. Octubre es el mes en el que Capricornio debe adoptar una posición de seguridad para resolver cualquier tipo de problema que se presente. A su vez es un mes en el que descubrirá que todo está más cerca de lo que cree, incluido el amor

SALUD:

Saben que cualquier factor externo también puede interferir en su salud de manera inmediata, por lo que hay que aprender a relajarse y sobrellevar las situaciones que se vaya presentado. Aunque no tuvo un buen comienzo de año los 8 primeros meses, le ha venido perfecto para recargar pilas y afrontar lo que queda del año. Al irse a dormir debe mantener la mente en blanco porque al día siguiente puede encontrarse agotado.

Evita discutir porque esas situaciones no te aportan nada bueno. Al estar aprendiendo a canalizar tus emociones te beneficiarás de mucho, el estrés va a ser muy común y necesitaran una escapadita de vez en cuando para mantener la armonía diaria. A final de año si siguen calmándose notarán un cambio radical. Que los baches que se presenten no alteren tu estado de salud ni físico ni mental. Deben aprender a controlar sus emociones.

AMOR:

Los baches del mes de septiembre se quedaron atrás, pero el control Capricornio debe descender porque si no le traerá los mismos problemas que meses pasados. No se puede controlar todo, ni mucho menos a su pareja por lo que debe abrir un canal de comunicación para evitar descuidos tontos y malentendidos. Cuanto más dejen fluir sus relaciones más cerca de su pareja estarán, por el contrario se pueden agobiar. Los que tengan pareja sentirán apoyo de esta y se sentirán muy enérgicos para conseguir lo que se propongan.

No duden que quien juega contigo queda al descubierto pero da un voto de confianza hasta que te demuestren lo contrario. Tus emociones se estabilizan y notarás como poco a poco tus pensamientos y actos son de lo más maduros y responsables. Octubre es un mes en el que estarán de lo más sensible. Pueden aparecer personas del pasado sentimental de este signo por lo que hay que mantener los ojos bien abiertos, para que no afecte a su rutina diaria.

En el ámbito familiar y de la amistad, se quedará estable y sentirán el calor de sus más allegados para conseguir todos sus objetivos. No deben olvidar que si se comprometen en algo debe cumplirlo, sino es mejor que lo deje ir. Recuerda como siempre dices ‘no hagas lo que no quieras que te hagan’ deja salir tu empatía en estos casos.

TRABAJO:

Tras los altibajos con los que comenzó el año, Capricornio se va a ir recuperando poco a poco, pero aunque se vaya recuperando, no es motivo para gastar y derrochar hasta que la situación se estabilice más, ahorrar sería una buena opción para evitar sustos en un futuro. Si estabas buscando un ascenso, es tu momento. Un buen giro laboral está más cerca de lo que crees. Aprovecha el momento para demostrar lo que vales Capricornio.

Presta atención a posible oportunidad en el terreno económico, Capricornio debe mantener los ojos bien abiertos. Al tener posibilidades de ascenso su economía se estabilizará y mejorará Poco a poco las personas bajo este signo se irán estabilizando tras un comienzo de año un poco tambaleante. Tiene de su lado buenas energías y capacidad para superar todo siempre y cuando canalice esos nervios y estrés que puede sentir a comienzo del mes de Octubre aunque irá descendiendo a medida que pasen los días. La confianza será su mejor arma para posibles obstáculos porque ya dicen que “Después de la tormenta siempre llega la calma”.

No olvides Capricornio ponerte metas realistas, piensa bien las decisiones y no dejen que te superen como en otras ocasiones. Recuerda que una mayor responsabilidad requiere un aumento económico. Tampoco olvides tener cuidado en la forma de decir las cosas porque se pueden malinterpretar y generar algún conflicto Se cauto.

ACUARIO:

AMOR:

Puede que durante el año 2018 el amor haya sido uno de los temas más importantes en la vida del de Acuario, debido a que se pueden haber dado cuenta de que no han estado tratando a su pareja tan bien como se merece. Es posible que la persona que amas hayan hecho un gran esfuerzo por cuidar de ellos y de su relación, manteniendo el cariño y las ganas de demostrar su amor hacia ustedes. Por eso, Acuario tomen conciencia de esta situación y traten de solucionarla. Reflexionen sobre su relación de pareja en general, así es posible que ustedes hayan recuperado el amor de su pareja y su trato hacia ellas ha cambiado y tratado como se merecen, en todos los aspectos de su relación. Para los Acuario, el amor es lo más importante de este año

Acuario vivirán una segunda luna de miel junto a la persona a la que aman. El hecho de que haya cambiado su comportamiento va a ser muy bueno para su relación y también para aquellos que no tienen pareja estable. Es posible que estos meses que queda de este año encuentren a la persona con la que tanto sueñan. Lo único que deben analizar y decidir es qué es lo que realmente quieren con esa persona o con su vida en general.

TRABAJO: si están iniciando un emprendimiento o realizando alguna actividad riesgosa proporcione toda la seguridad posible y necesaria para llegar a buen puerto. Sea más paciente, recuerde que lo que hoy está emprendiendo dentro de los próximos meses darán sus frutos. La paciencia es necesaria para avanzar. Por eso mismo controle su ansiedad en temas laborales. SALUD:

Debido a su continua ansiedad viven bajo mucho estrés, tome las cosas con más calma, cuide su alimentación, salga a caminar y relájese.

PISCIS:

El mes de octubre será un continuo remolino de emociones para Piscis tanto en el terreno amoroso en el que estará de lo más activo como en el trabajo.

Piscis tuvo que lidiar con situaciones un poco comprometidas, pero que supo afrontar con éxito gracias a su lado más guerrero y justo. Ustedes son un signo que suele pasar por alto muchas situaciones con tal de no romper con su armonía, pero cuando explotan es mejor irse lejos. Debido a estas situaciones los nacidos bajo este signo se han hecho más fuertes y comenzarán el mes de octubre con mucha seguridad en sí mismos. Asimismo las sorpresas estarán presentes a lo largo de este mes. Pueden que surjan algunos problemas, pero afrontarán positivamente gracias a situaciones pasadas. La experiencia es un punto a favor Piscis. Que este tipo de problemas no los afecten ya que ustedes tienen una personalidad sensible y vulnerable. Pero lo bueno que tienen es su paciencia por lo que sabrán usarla de la mejor manera para no caer en ningún periodo de ansiedad. Mucho cuidado con que los problemas los sobrepasen.

Piscis se encuentra en un proceso de maduración del que se siente orgulloso, y gracias a eso puede seguir avanzando de manera positiva y por el buen camino. Sobre todo que no saque de quicio ninguna situación para poder conseguir con éxito los objetivos, si pierde los nervios puede haber obstáculos. Todo depende de su fuerza mental.

SALUD:

El principal problema de Piscis en su sedentarismo pero poco a poco se irán recuperando de ciertas preocupaciones, deberán hacer algunos cambios de hábitos para seguir gozando de buena salud. Piscis debe descansar para poder tener esa paz mental que siempre tienen. Hacer una escapada a un spa o a un sitio relajante le vendrá muy bien. Ya queda poco para finalizar el año y deben seguir cuidando su descanso. Deben abandonar el sedentarismo para mantener una buena salud, La alimentación es un dato importante que debe apuntarse, Hay que ir poniendo freno a los excesos porque en los próximos meses Piscis estará rodeado de acontecimientos en los que deberá controlar un poco lo que come. También debe practicar un poco de deporte aunque sea desde casa por falta de tiempo. Hay que abandonar el sedentarismo y salir a despejar la mente. El deporte no es solo bueno para cuidar la figura sino para el sistema cardiovascular y, es una manera de cambiar la rutina y encontrar una paz mental.

AMOR:

Como ocurrió a principio de año, el 2018 es un año bastante activo en este terreno, y octubre no iba a ser menos. Tanto si tenéis pareja como si no será un terreno en el que Piscis se encontrará de lo más activo. Gracias a la confianza que ha ido ganando en sus relaciones y podrá dar lo mejor de él. Es un buen momento para disfrutar de detalles en pareja y para las personas que no han encontrado su media naranja también estiran muy bien , será un mes lleno de citas. Piscis estará descontrolado repartiendo amor. Cualquier persona que se encuentre con un Piscis se sentirá de lo más relajada porque una de las virtudes de Piscis es que son legales y muy compresivos. Es una época donde este signo del zodíaco eliminará todo lo negativo y tan solo dejará la puerta abierta para lo bueno y lo positivo. Una época amorosa de lo más interesante está a punto de comenzar.

TRABAJO:

Piscis es una persona imaginativa y luchadora aunque en meses pasados no le hayan reconocido el trabajo como les hubieran gustado, pero llega ese momento tan esperado. Es cuestión de seguir luchando y manteniendo esa paciencia de acero que les caracteriza. De momento deben eliminar el bloqueo porque ahora mismo no se va a cumplir ese objetivo pero debe seguir manteniendo esa mentalidad. Piscis no debe desistir. Los nacidos bajo este signo deberán seguir luchando por sus metas Que la sensación de frustración hay que tratar de eliminarla porque todo llega aunque ahora este todo un poco parado. Piscis conseguirá el objetivo si mantiene el empeño que ha mostrado hasta ahora. Poco a poco los contactos se sumarán a la agenda de Piscis e irán mejorando los datos económicos. Este mes de octubre es el momento perfecto para ahorrar ya que si no quiere terminar el año como lo empezó deberá ser consciente de sus gastos hasta que se estabilice un poco más. La inestabilidad económica se terminará a final de año si tiene algunos ahorros se precavido. Todo esfuerzo tiene su recompensa.

Por Marga

Consultas: astrologamarga@gmail.com