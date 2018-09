Palomares: “pareciera que se está trabajando sin nada de responsabilidad en el Concejo Deliberante de Palpalá” Luego de vetar una ordenanza que pretendía prohibir los despidos en todos los ámbitos, tanto privado como público

Jujuy al día® – El intendente de Palpalá, Pablo Palomares, se refirió en una entrevista con nuestro medio a la ordenanza, vetada por el Ejecutivo, que había sancionado el Concejo Deliberante palpaleño que prohibía los despidos en su jurisdicción en cualquier ámbito.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, Pablo Palomares expresó “lamentablemente el Concejo Deliberante pareciera que no sabe de las atribuciones que tiene y las facultades que tienen como Concejales, y se arrogaron funciones que no son. Es más, la Constitución Nacional se las arroga justamente al Congreso de la Nación, lo que se hace al dictado de las leyes referidas a la legislación laboral, y aprobaron una ordenanza contraria a las leyes laborales vigentes, a la Constitución Nacional y a nuestra Carta Orgánica”.

“No pueden ordenarle al departamento Ejecutivo que restrinja esto en el ámbito privado, el Intendente no tiene acceso al sector privado más que como expresiones de deseo. Si bien entiendo la buena voluntad que puede existir de parte de los Concejales, pero no es esta la herramienta adecuada, es una herramienta ilegal la que aprobaron porque van en contra de la ley”.

Agregó “existen otras herramientas ante la preocupación de que se puedan perder fuentes de trabajo por el proceso de crisis que estamos atravesando. Los invito a los concejales para que trabajemos juntos para que eso no suceda. Existen herramientas como este plan de contingencia que está llevando adelante el gobierno provincial: Jujuy Asiste y Reactiva. Sin ir más lejos, existen para el sector privado más de 39 líneas de crédito justamente para motivar el mercado, el sector comercial para que no se pierdan empleos, consolidar este trabajo y hacerlo crecer”.

“Pero ahora, salir a mentirle a la sociedad en este momento, en medio de este proceso que estamos atravesando, y decir que el intendente puede prohibir el despido en el sector privado de la ciudad, excede mis facultades, por eso antes que cualquier empresa o sector nos haga una presentación al municipio, tuve que realizar el veto”.

Mencionó “le pido mil disculpas a los vecinos porque pareciera que se está trabajando sin nada de responsabilidad en el Concejo Deliberante para aprobar algo así, sin pensarlo, donde exceden sus atribuciones ampliamente”.

Pablo Palomares manifestó que “esta vuelta entiendo que hubo, de parte de la oposición, una intencionalidad negativa, hacer que se apruebe esto para luego salir a decir que ‘Palomares está a favor de los despidos’, cuando no hay nada más alejado de la realidad. Entiendo que desde la oposición hubo una intencionalidad, pero en este caso lo aprobaron los 8 concejales”.

“En estos momentos estaba teniendo buen diálogo con el Concejo, pero creo que lo han aprobado ha sido por torpeza o desconocimiento, temor, o por querer hacer algo con buena intensión pero, repito, nadie quiere, ni este intendente, ni ningún concejal quiere que se pierdan fuentes de trabajo, nadie quiere eso. Sabemos que estamos atravesando un momento de crisis, pero no podemos llegar a aprobar cosas que nos exceden, es lo mismo que quieran aprobar en el Concejo Deliberante algo relacionado a la inflación, nos excede, son temas que son de otro ámbito, que la Constitución Nacional las delega en diferente Poderes, no pueden arrogarse el Concejo una atribución que no tenemos”.

El Intendente de Palpalá expresó “ante esta preocupación le pido disculpa a los vecinos por este malentendido, por este blooper que han cometido los Concejales. Invito a los Ediles no solo a que lean la Carta Orgánica sino a que trabajemos en conjunto para que no caiga ni un puesto de trabajo en Palpalá, que trabajemos con las herramientas que tenemos realmente y no mintiéndole ni teniendo actitudes demagógicas, esto no so sirve en este proceso de crisis, debemos hablarnos de frente, decirnos la verdad y construir cimientos reales no demagógicos, no mentiras, los invito a los concejales a esto”.