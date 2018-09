Jujuy: pidieron la detención de la supuesta atacante de la carrocera y podría complicarse su situación procesal

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, Alejandro Maldonado, Fiscal Especializado en Delitos Graves y Contra la Propiedad, se refirió a la causa que investiga los hechos que terminaron con una adolescente apuñalada en un supuesto intento de robo. Indicó que la única detenida por el hecho fue imputada, y ayer por la tarde declaró como acusada del hecho.

Además, comentó que el padre de la mujer también fue imputado debido a que este fin de semana, en el primer intento de demora de la acusada, su progenitor y vecinos agredieron a un grupo de policías a pedradas e hirieron gravemente a uno de ellos.

En declaraciones al diario JUJUY AL DÍA®, el Fiscal Alejandro Maldonado expresó “se ha demorado a la joven Vanesa Q. por ser la posible autora de este delito que tiene como víctima a esta carrocera de 16 años que fue apuñalada en la escalinata de barrio Belgrano”.

Comentó que “se llega a la individualización de esta persona a través de los dichos del padre que fue la única persona que ha podido tener diálogo con ella ya que está internada y no hemos podido tomarle una declaración”.

“Tras el trabajo que realizó la Brigada de Investigaciones se había logrado un principio de aprensión que fue obstaculizado por el padre de esta mujer y los vecinos que salieron en su defensa y lesionaron en forma brutal a los oficiales de la Brigada. Uno de ellos tiene desfigurada la cara y golpes en el ojo por las pedradas que recibió. Luego se hizo el seguimiento y se logró la aprensión y ayer –por martes- se solicitó la detención de Vanesa Q. que está alojada en la Seccional 49, y hoy –por ayer- conocerá causa de imputación, designará abogado y declararía”.

Sobre la posibilidad de que víctima y victimaria se conozcan, señaló “aparentemente no, pero no tengo los pormenores ya que la víctima aún no pudo prestar declaración ante la fiscalía y no pudimos verla ya que está en cuidados intensivos”.

Respecto a si, tras los dichos del padre que habló con la carrocera, la acusada habría actuado sola, respondió “aparentemente sí, la adolescente le dijo que le intentaron robar el celular, pero ella puso resistencia y ante la imposibilidad de robarle le clavan una especie de punta en el estómago”.

Recalcó que la acusada “está imputada de ‘robo en grado de tentativa doblemente calificado por el uso de armas y lesiones producidas’, pero de acuerdo a lo que diga el informe médico del hospital se podría modificar la caratula, ya que si corrió peligro la vida de la víctima, y en ese caso estaríamos hablando de una tentativa de homicidio”.

Acerca del padre de la imputada, comentó “está imputado, el personal de la Brigada que se presentó a detenerla sufrió serias lesiones y de ninguna manera vamos a permitir que esto quede así, por eso está imputado por atentado a la autoridad calificado por poner mano en la autoridad”.