“Todos por Josefina”: la pequeña necesita de nuestra solidaridad

Jujuy al día® – Josefina López, es una nena ledesmense de 2 años y medio que sufre una patología que le impide tener una vida normal, y que además requiere de un tratamiento con células madre en el extranjero. Por ello nuestro medio diálogo con su papá, Horacio López, quien nos comentó sobre el estado de salud de la pequeña y lo que ella y su familia necesitan.

“Josefina padece una patología neurológica, tiene microcefalia, que es la no migración de las neuronas a la corteza cerebral. Mi nena nació con esa patología y lo que nos dijeron los neurólogos es que esto lo podrían haber detectado cuando era un embrión, pero en Jujuy no se hacen esas ecográficas. Nosotros nos dimos cuenta recién a los 6 meses de vida cuando ya se nos hacía muy raro que Josefina no levantase la cabeza, era un trapito”.

1 de 4

Agregó “mi hija no movía los brazos, todo el día estaba acostada en el coche, no le dimos mucha importancia porque era bebé. Afortunadamente sea alimentaba, gracias a Dios. Cuando le detectamos esto comenzamos esta larga lucha, y a los 8 o 9 meses la llevamos a Buenos Aires, y esto ocasionó que ella, hasta hoy, no pueda mover los brazos, no se pueda sentar, no puede tener un control cefálico. Hemos luchado y tenido también muchos gastos de médico ya que la obra social cubría solo una parte”.

Comentó que “tenemos el carnet de discapacidad, se lo hicieron muy rápido, pero no tenemos la casa adaptada a la patología de Jose”.

Horacio López mencionó que “Josefina en estos momentos está en Ecuador, en Cuenca más precisamente, está haciendo una terapia celular, le ponen células madres. El 13 de septiembre le hicieron la primera terapia, le sacan 8 tubos de sangre de la yugular y de ahí esa sangre va a un laboratorio, se procesa, le ponen células madres y le vuelven a poner esa sangre. Le hacen 25 pinchazos en todo el cuerpo, me dijo mi señora que se lo pusieron en las rodillas, caderas, brazos, en el tronco, en la cabeza”.

“Hace una semana de eso y hoy –por ayer- me mando un video donde pude ver que Jose tiene un poco de control cefálico, la sientan sola”.

Horacio López expresó “lo que pedimos es si nos quieren ayudar, necesitamos dinero porque las terapias en Ecuador cuestan 3 mil dólares cada sesión y tiene que hacerse 5, ya va una. El 2 de octubre tiene la segunda y para la tercera estamos juntando el dinero. Luego para el 20 de octubre, volvería el 21, y la cuarta sesión sería el 18 de diciembre, mientas dure el tratamiento ellas estarán en Ecuador”.

Para ayudarla se encuentra disponible el número de cuenta: 353497/7. CBU: 0720534788000035349772. A nombre de Paola Ivana Alarcón. Banco Santander Río.

Número de contacto es el 388-6444363.