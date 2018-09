Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, la presidenta del Colegio de Magistrados de Jujuy, Norma Issa, se refirió al presente de los jueces jujeños, las dificultades que atraviesan, y también al método actual de selección magistrados y funcionarios del Poder Judicial, resaltando que ha significado un gran cambio ya que antes “se han designados al gusto de las autoridades de turno”, aunque aclaró “no por eso desmerezco a los colegas”.

En declaraciones exclusivas al diario JUJUY AL DÍA®, Norma Issa expresó “el magistrado jujeño tiene las mismas preocupaciones que el ciudadano jujeño: por momentos se siente muy agobiado cuando ve que, aunque le ponga todo su esfuerzo, no puede resolver las situaciones que se le plantean”.

“Tenemos muchos inconvenientes, se han jubilado muchos magistrados y han quedado muchas vacantes, y otro tiene que suplir el trabajo y debe hacer ese trabajo por dos o por tres, lo cual resiente el sistema de justicia. Y empeorando la situación, la falta de infraestructura, no se puede creer que Jujuy todavía no tenga un edificio donde puedan funcionar los distintos fueros y esté, por lo menos, unificado para que los abogados no estén de un lado a otro perdiendo tanto tiempo y lo que además encarece todos los procesos”.

Agregó “he tenido la oportunidad de conocer otras provincias, mucho más pobres que la nuestra, sin embargo tienen ese espacio. Envidio a Santiago del Estero, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa, tienen edificios increíbles con todas las comodidades. En Santiago del Estero uno entra a tribunales y tiene cámaras en todos lados, donde eso permite saber y tener el verdadero conocimiento del flujo de gente que ingresa, de los problemas que se suscitan, en mesa de entrada tienen cámaras y las sillas con el número electrónico para ser atendido por orden y con eso se han evitado muchos robos de celulares, carteras y hasta expedientes, además cuando una persona dice que alguien de mesa de entrada la trato mal inmediatamente Superintendencia pide la cámara y mira para ver si es verdad o no”.

“Esos avances son extraordinarios para la gestión, tengo un poco de envidia, pero espero que lo podamos resolver”.

La titular del Colegio de Magistrados de Jujuy se refirió también en la entrevista con este diario a la carrera judicial y la selección de jueces, mencionando que “años antes pocos fuimos los que hicimos toda las carrera, gracias a Dios puedo decir que la hice, fui Secretaria, Defensora, Jueza de 1° instancia y Jueza de Cámara, pero somos pocos los que podemos decir eso”.

“Hubo todo un tiempo, en los últimos 10 años, donde se han designados al gusto de las autoridades de turno, pero no por eso desmerezco a los colegas, tengo mucho respeto por ellos, pero no había ningún sistema de selección ni eran ascensos. Por suerte tengo que decir que quienes han sido designados rápidamente han entrado en el sistema y han honrado la función, no tengo ninguna cuestión con quienes han entrado como dicen ‘por la ventana’ porque han honrado la función y la siguen honrando”.

Manifestó “hoy el sistema es superador, con el sistema vamos a mostrar cuán capacitado estoy para el cargo. Por supuesto que estamos en pañales, recién comenzando, hasta ahora los resultados han sido muy buenos, pero seguramente hay que modificar un poco, mejorar y aceitarlo al sistema, porque lo mejor que pudiera pasar, desde la visión del magistrado, es que vayan ascendiendo, que quien sea Secretario pueda ser Defensor, quien sea Defensor pueda ser Juez de 1° instancia y este pueda ser Juez de Cámara. Eso sería lo mejor, pero también tienen derechos los abogados a pretender entrar al sistema, los concursos serán los que irán dirimiendo esa cuestión”, concluyó.