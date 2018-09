Jujuy asiste y reactiva: asistieron a familia de Palpalá por incendio en su vivienda

Jujuy al día® – La Secretaría de Asistencia Directa y Calidad de Vida del Ministerio de Desarrollo Humano asistió a la familia de la señora Belén Soledad Flores del barrio Carolina de la ciudad de Palpalá que días atrás sufrió el incendio de su vivienda debido a un desperfecto eléctrico.

Al respecto, la Secretaria de Asistencia Directa y Calidad de Vida, Marta Russo, señaló que una vez conocido el hecho, se articuló con personal del Municipio Palpaleño quienes acudieron al lugar del hecho para realizar el relevamiento de daños del domicilio. En conjunto con el equipo de trabajadores sociales de la Secretaría, se realizó el informe socioambiental de la situación del grupo familiar.

1 de 2

La funcionaria indicó que después del relevamiento se concretó la asistencia con mobiliario básico para el hogar como camas, colchones de una y dos plazas, sillas y otros elementos de primera necesidad, que van a permitir que las personas afectadas puedan mejorar su situación. Además se gestionará con otras dependencias del Estado Provincial para proveer de elementos que permita a la señora continuar con su emprendimiento, ya que en el siniestro se quemó su máquina de coser.

Asimismo, Russo manifestó que si bien el siniestro produjo daños de consideración en los bienes materiales, no hubo que lamentar pérdidas humanas, ni lesiones, ya que el incendio se produjo cuando la familia no se encontraba en la vivienda.

Ante esta situación y para que no se repita un incendio, la Secretaria recordó a la comunidad a tomar las precauciones necesarias, sobre todo revisar periódicamente las instalaciones eléctricas, especialmente aquellas que no están bien instaladas, no sobrecargar los enchufes, no dejar cargadores de celulares conectados y revisar las conexiones de gas, estufas y otros artefactos. Al salir de la casa se deben desconectar todos los aparatos eléctricos, para evitar cortocircuitos.

Continuando, remarcó que hay que tener cuidado en el manejo de braseros, estufas, hornallas, hornos y todo elemento de llama libre en el interior de la vivienda. No se deben dejar velas desatendidas, al caerse pueden provocar que comiencen las llamas al alcanzar otros elementos como cortinas o muebles de madera. También remarcó que no se debe dejar a niñas y niños solos en los hogares.

Por su parte la señora Belén Soledad Flores, vecina damnificada, expresó: “agradezco al Gobierno, al Ministerio a la Intendencia que me hayan ayudado, que hayan venido tan rápido. Me viene bien, porque perdí cosas que conseguí con tanto sacrificio y esto me ayuda para poder salir adelante, porque se quemaron muebles que eran para mis hijos”.

Finalmente, Flores comentó: “gracias a Dios no pasó a mayores, fue una desgracia con suerte, porque no se lastimó nadie”.