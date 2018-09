Jujuy al Día cumplió 18 años

Aunque el aniversario fue el lunes 17, cosa que para mí no pasó desapercibida, la conmemoración la hacemos hoy. Conmemorar es recordar y celebrar un acontecimiento, en este caso un nacimiento, pero no cualquier nacimiento. Este fue el nacimiento de una idea pergeñada entre varias personas. Algunas ya no están en esta tierra. Otras partieron a nuevos objetivos. Pero, tal vez, lo más importante sea que este nacimiento dio origen a nuevos alumbramientos convertidos en vocación descubierta para unos, emprendimientos personales para otros; pero a los más se les dio en forma de nuevas oportunidades laborales. Y eso es lo que hoy recordamos y celebramos.

Una nueva forma de dar a conocer información nació hace 18 años en Jujuy. Lo que es indiscutido es que fuimos los primeros en apostar a esto que hoy ya alcanza límites insospechados pero que, en los momentos en que no solo las conexiones de Internet eran lentas y costosas sino también la tecnología para entregar texto, audio e imagen reunidos en un solo lugar eran aún desconocidas y de difícil acceso, nosotros estábamos seguros que era cuestión de tiempo para que fuera lo que en ese momento era natural, leer noticias tras un café en el bar, en la oficina mientras tomamos tiempo de descanso, en un tiempo muerto entre actividad y actividad y, porque no, en la peluquería y hasta en el baño. El tiempo nos dio la razón. Si hasta competencia tenemos ahora. Todo eso que era bueno que pasaba, para que lo malo se notara menos, nos hizo fuertes.

Jujuy al Día tuvo su momento de mayor regocijo cuando la idea se fue materializando y los resultados en términos de reconocimiento y poder se manifestaban al ser requeridos por actores fundamentales de nuestra provincia -y muchos de nación- que deseaban ser fuentes de información de este medio de comunicación al que cada vez más y más gente conocía y aceptaba. No quisiera dejar de mencionar que muchas personas vinculadas a los medios, por mucho tiempo, estaban seguros que Jujuy al Día era una radio FM y nunca se dejaron convencer que éramos nada y nada menos que lo nuevo, lo que venía.

Claro que no todo fue algarabía. Nos tocó también que la ignorancia y la impunidad del poder mostraran los colmillos. Bueno, en realidad, solo eso alcanzaron hacer ya que ladraron pero nunca nos pudieron morder, con lo que no consiguieron transmitirnos su rabia e impotencia de elegir mal al enemigo. El famoso “corazón de ballena” alguna vez le mencionó a alguien que abogó por nosotros que “estaba bien la relación que el gobierno (Fellner) tenía con nosotros (Jujuy al Día) pues “algún enemigo había que tener”. Ese comentario daba cuenta en él y su gobierno de lo que carecían: inteligencia e integridad. Pero eso es ahora ya historia vieja que sólo menciono cada aniversario para que la memoria colectiva no olvide que hubo gente que creyó que lo que tenía era para siempre y que fue esa creencia la que los llevó a la derrota.

Como cada año mi reconocimiento a mi familia (que este año se agrandó con la llegada de Benjamín), especialmente al amor de mi vida, mi esposa. Mis hijos. Mis nueras. Mis amigos. Los avisadores que confiaron y confían en nosotros. Al que Jujuy al Día le debe buena parte de su existencia, un hermano de la vida, Abdoni.

Claro que, así como Jujuy al Día fue acumulando años, quien firma esta columna, también. Es por eso que cuando firmo mis editoriales como Director en situación de paulatino retiro, estoy anunciando que hay una nueva generación a cargo de la Dirección y la producción. Juan Pablo dirige, y Santiago produce. Ambos son ahora el motor de la redacción. Ellos deciden agenda y publicación. Con el tiempo seguro también lo harán con la administración. Eso me sigue tocando.

Como habrán notado comencé diciendo que el aniversario del diario fue el lunes 17 y así fue. Pasa que deudas que tenía conmigo y con mi cuerpo me llevaron a tomar un descanso, este se prologó más de lo esperado y por eso no llegue a tiempo para escribir estas cosas que en este momento leen. Nunca, en ninguno de los aniversarios de Jujuy al Día fue nuestra intención hacer fiestas o gastar dinero que preferíamos invertir en mejorar cuestiones de seguridad informática, en ampliar la contratación de servidores cada vez más especializados y veloces, etc. Pero lo que si tenemos pensado es hacer un gran festejo para cuando cumplamos los 20 años de existencia. Hasta entonces solo conmemoraremos con pocas palabras, pero sentidas. Dando a agradecer a todos Uds. que nos eligieron y nos eligen todos los días para saber todo aquello que pasa o se vincula con Jujuy. Por todo ¡¡¡Gracias!!!

Por ultimo quería comentarles que hace unos días alguien me increpo de mala manera señalándome que yo era de Jujuy. Entonces solo se me ocurrió decirle que no tenía la culpa de haber nacido en Jujuy, que sólo fue suerte.

Lic. Hugo Rubén Calvó