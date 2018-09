Las cifras en Jujuy indican que “hasta el momento no pasan ni la media ni la misma cantidad del año pasado”

Jujuy: profundizan las acciones en la zona de los Valles en prevención del suicidio

Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, la directora provincial de Salud Mental, Carolina Juárez, se refirió a los trabajos que realizan en prevención del suicidio especialmente en la zona de los Valles, por los índices en la actualidad.

En declaraciones a JUJUY AL DÍA®, Carolina Juárez expresó “Jujuy no es ajena al resto de Argentina, del noroeste específicamente, pero esta problemática del suicidio es mundial. En realidad son muchos factores de riesgos por eso es tan difícil prevenirlo, trabajamos en promoción de una vida saludable, de actividades placenteras, que es donde nos focalizamos para poder prevenir distintos factores de riesgo que harán que la gente se aleje de esta problemática”.

“Jujuy tiene altos índices de suicidio como es propio de la región NOA del país, como dijimos no es ajena al resto del mundo pero también hay que decir que somos pioneros en implementar SAME salud mental y la guardia específica de salud mental donde hay psicólogos y psiquiatras las 24 horas de los 365 días de año con lo cual eso en el país eso está siendo reforzado y bien visto por el resto de las provincias porque tenemos la posibilidad de tener mayores registros de los intentos y creo que estamos llegando antes que la situación sea consumada”.

Agregó “lo que vemos en el registro por las zonas es donde poder fortalecer y focalizarnos en determinadas zonas y regiones. Es muy aleatorio y se va modificando permanentemente, si tenemos mayores intentos y sabemos que los suicidios hasta el momento no pasan ni la media ni la misma cantidad del año pasado, estamos contentos por eso”.

Acerca de las zonas con mayores índices de Jujuy, sostuvo “en la zona de los Valles es donde hay hoy mayores índices, con lo cual estamos reforzando el trabajo ahí, pero años anteriores era la zona de Quebrada y Puna había sido la zona de mayor índice y uno refuerza en un lugar y pareciera que saltará a otra zona”.

Juárez explicó “estamos teniendo mayores índice porque está SAME Salud Mental, entonces hay mayor llegada, activación, también está la guardia de salud mental en el hospital Gallardo con lo cual muchos padres, compañeros, amigos, vecinos pueden llegar con el afectado hasta el lugar y ahí donde tenemos el registro”.

“Quizás esto pasaba antes pero como no teníamos ni SAME ni la guardia específica en el hospital Gallardo por ahí la zona de los Valles quedaba descubierta, y no teníamos registro, hoy lo tenemos. Estamos teniendo aceitado y más fluido el registro en los distintos hospitales, con en el SAME y la guardia, lo que nos permite poder hacer un trabajo más claro y concreto de prevención, antes en el tiempo se nos perdían los pacientes con estas dificultades pero hoy podemos hacer un acompañamiento”.

En relación a las edades donde más preocupa está problemática, Juárez mencionó “la franja etárea más vulnerable, para todo, es la adolescencia, tiene muchos factores de riesgos, es una característica propia de la adolescencia y a eso hay que sumarle otros factores de riesgo. Es una situación complicada pero esto no quita que no haya otra franja etárea que esté también teniendo intentos”.

Para finalizar expresó “necesitamos poder hacer promoción de vida, que la gente se enamore de alguna actividad, que pueda engancharse con algo de la vida que pueda ser placentero para ellos, tanto desde educación, barrios, vecinos, todos debemos poder entender que todos podemos acompañar al otro, mirarlo, fortalecerlo, reconocer sus habilidades y eso nos va a permitir prevenir”.

“No tenemos el registro de cuantos no se suicidan, o de cuantos se enamoran del futbol o del arte y por eso en algún momento les hizo clic la cabeza y pudieron seguir adelante. No tenemos ese registro pero si sabemos que podemos acompañar y ayudar desde el vecino, el profesional, de la escuela, y eso hace que hagamos promoción de vida y por ende prevención”.