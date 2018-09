Jujuy no tiene casos de Streptococco

Jujuy al día® – Autoridades del Ministerio de Salud informan a la población que en Jujuy no se registraron casos de Streptococco Pyogenes y advierten que no estamos en presencia de una epidemia, pero que la bacteria circula con mayor frecuencia en esta época del año, por lo cual instaron a tomar medidas preventivas para evitar este tipo de enfermedades.

“Resulta importante prestar atención a los síndromes febriles de los niños, ya que son los menores de 7 años los más propensos a contraer estas infecciones”, señaló la Subsecretaria de promoción, prevención y atención de la salud, Verónica Serra, al ser consultada por la aparición de casos de Streptococco en distintos lugares del país. Asimismo, advierte que “no es conveniente automedicar a los menores, sino llevarlos en forma inmediata al médico ante la aparición de fiebre, plaquitas en la garganta o lesiones en la piel”.

También, la funcionaria indicó que “cumplir los procesos de antibióticos indicados por el médico correspondiente es sin dudas la mejor manera de prevenir complicaciones cuando aparecen lesiones leves como anginas pultáceas, escarlatina o gripe” y comentó que “la enfermedad producida por el Streptococco generalmente se adquiere cuando la persona tiene bajas las defensas, ya que es el momento en el cual la bacteria puede ingresar en la sangre y distribuirse por todo el cuerpo causando por ejemplo meningitis, endocarditis o sepsis, entre otras”.

Luego, Serra explicó que “no existe vacuna contra esta bacteria”, con lo cual las medidas de prevención “son las medidas generales para no contraer enfermedades respiratorias como ventilar los ambientes, cubrirse la boca al toser o estornudar, desinfectar muebles, si estoy enfermo no concurrir a los lugares de trabajo, así como también no enviar a los niños a la escuela y por sobre todo ante la aparición de signos de alarma como fiebre alta concurrir de inmediato al médico y no automedicarse”.