Jujuy: aseguran que no hay casos graves e invasivos de Streptococcus pyogenes en la provincia

En una entrevista con nuestro medio, el responsable del Área de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud de Jujuy, Omar Gutiérrez, se refirió a las infecciones producidas por el Streptococcus pyogene, que en los últimos días en Argentina causó la muerte a 6 personas.

Afirmó que en Jujuy no existen, a la fecha casos graves. Brindó recomendaciones para hacer prevención.

Omar Gutiérrez expresó “la bacteria que esta causando estos problemas ahora es una bacteria que se llama Streptococcus beta hemolítico del grupo A, y es una bacteria bastante común, contrariamente a lo que uno puede llegar a pensar cuando interpreta a los medios masivos de comunicación”.

“La bacteria en si no es para nada rara, es sumamente frecuente y está familiarizado todo el sistema de salud particularmente los pediatras, porque esta bacteria es causante de muchas de las faringitis que tenemos habitualmente, de las anginas. La mayoría, un70 % son por causas virales pero hay un grupo pequeño, un 30%, que son por causas bacterianas, en este caso el más frecuente es el Streptococcus beta hemolítico del grupo A”.

Agregó “el tema es que esta bacteria en la generalidad de los casos provoca solo cuadros muy leves, anginas que se tratan solo con antibióticos y andan muy bien, no requieren nada más. Lo que se está presentando ahora son casos casi excepcionales, ya que esta bacteria en lugar de producir este problema focalizado en la garganta invade el torrente sanguíneo, se disemina los órganos internos, esto es una eventualidad y sumamente infrecuente”.

“En Jujuy en alguna oportunidad se han producido casos así como en todos los lugares del mundo pero no deja de ser excepcional, no es algo habitual, ya que lo común es que produzca angina o infecciones en la piel, que suelen tratarse con antibióticos y no requieren un tratamiento adicional. Así que el sistema de salud en general está preparado para tratar infecciones por Streptococcus, se trata habitualmente, se sabe cómo tratar y abordar, y por lo que se da ahora se levanta un poco la alarma respecto a la posibilidad de que se produzca una invasión al torrente sanguíneo”.

Afirmó “en este momento en Jujuy no tenemos ningún caso de esta patología en esta forma invasiva, no así el hecho de decir que no tenemos Strepctococcus, siempre, todo el año hay alguna personas que tiene una infección de estas en la garganta, en la piel”.

Gutiérrez señaló “es algo que se transmite en general a nivel respiratorio, a través de la tos, secreciones respiratorias, por lo que las precauciones que se debe tomar con esto son las que se toman con otras enfermedades que se transmiten así, como la gripe. Hay que lavarse las manos seguido con agua y jabón, tratar de mantener los ambiente ventilados, al momento de toser cubrirse con el ángulo del codo, utilizar pañuelos descartables, esas son las precauciones habituales”.

Indicó que esta patología “es común tanto en niños como adultos pero hay algunas edades en las que se da más la infección en general, no la invasiva, se da más en la edad escolar, en momento en los cuales los niños empiezan a socializar, a interactuar unos con otros, en ese momento se producen los picos, a los 4 o 5 años con anginas, con ganglios, fiebre, dolor de garganta, los padres llevan a sus niños al hospital y allí se les dan los tratamientos, siempre hablando de la infección común no la forma invasiva que es poco frecuente que tiene que ver con otros factores que pueden ser predisponentes”.

JUJUY AL DÍA® consultó responsable del Área de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud de Jujuy, si está patología grave puede asociarse a enfermedades intrahospitalarias.

Respondió “no, este tipo de infecciones no están asociada a los cuidados de salud”.