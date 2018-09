El Colegio de Abogados le aplicó una multa de $24.000 al Comisionado de Yala por decirle “corrupto” al ex Comisionado Vargas Duran

Jujuy al día® – Luego de casi tres años del hecho, el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados resolvió aplicarle dos multas de $12.000 cada una al Comisionado de Yala Santiago Tizón por haberle dicho “corrupto al ex Comisionado de Yala Facundo Vargas Duran.

Lo asombroso es que los legisladores municipales tienen garantizada la inmunidad de opinión, por los Arts. 108 y de la Constitución Provincial, pese a ellos el Colegio de abogados se metió directamente en una cuestión política.

Al respecto el Comisionado Santiago Tizón dijo: “Parece que estamos en el reino del revés, Vargas Duran utilizo por años sus fueros para no responder ante la Justicia por hechos de corrupción, y a mí no me respetan mi inmunidad parlamentaria para denunciar a los corruptos”.

“Esto es una vergüenza, desde que esta Fernando Zurueta a cargo del Colegio se ha caracterizado por una constante intromisión en asuntos netamente políticos que no tienen nada que ver con el ejercicio de la profesión”.

“Ahora parece que el Colegio de abogados está ocupado del Facebook de cada colega, creo que no hay antecedentes de algo así, es lamentable que el Colegio este tan politizado, si Zurueta quiere hacer política que se postule para Diputado , Concejal o lo que quiera, pero no puede utilizar al Colegio como instrumento de persecución política”.

“Esta causa se inició hace tres años aproximadamente, cuando se comunica conmigo Fernando Zurueta para solicitarme un descuento en las Tasas municipales que debía pagar por el salón de San Pablo, a lo que le respondí que no se podía porque cualquier exención era por Ordenanza, a la semana siguiente me notificación del sumario.. lo único que digo es que yo no cambio favores por fuera de la Ley.”

“es una locura jurídica, yo estoy muy tranquilo ahora vamos a recurrir judicialmente esta resolución y no tengo dudas que la Justicia nos dará la razón, ya que la Corte Suprema viene sosteniendo uniformemente el carácter absoluto de la inmunidad de opinión, su ultimo precedente hace un año “Garrido Manuel c/ Righi Esteben”.