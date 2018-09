Continúa la definición de los Juegos Nacionales Evita

Jujuy al día® – Intensa es la actividad deportiva que se encuentra en desarrollo en el marco de los Juegos Nacionales Evita, con las finales provinciales de Fútbol masculino y básquet 3 x 3, el 13 y 14 de septiembre, respectivamente.

Desde las 8:30 en canchas del Club Los Perales Comercio ubicado en calle El Duraznero N° 60 de barrio Los Perales, se desarrollará la instancia provincial de fútbol masculino, con la realización del sorteo de los partidos de semifinales previamente al inicio y posteriormente las finales.

Los equipos participantes son en Categoría sub 14 del Ramal Santa Clara, Valles Talleres de Perico, de la Quebrada Huacalera y de la Puna CEAR de La Quiaca.

En categoría sub 16 del Ramal Gimnasia y Tiro de San Pedro de Jujuy, Valles Club Talleres de Perico, Quebrada Huacalera y Puna La Quiaca.

El viernes 14 de septiembre desde las 9, en el estadio de la Federación Jujeña de Básquetbol se jugará la final provincial de Básquet en la modalidad 3 x 3 masculino y femenino, realizándose el sorteo en cancha.

Tomarán parte en esta instancia equipos de la Quebrada Maimará en sub 14 femenino y masculino y sub 16 femenino, de la Puna La Quiaca en sub 14 masculino y sub 16 femenino; del Ramal La Esperanza en sub 14 femenino y masculino y Ledesma en sub 16 masculino y femenino y de los Valles Palpalá en sub 14 masculino y femenino y sub 16 femenino, Capital en sub 16 masculino

En la provincia estos tradicionales juegos de los que participan niños, niñas, adolescentes y adultos mayores son implementados por la Secretaría de Deportes y Recreación del Ministerio de Desarrollo Humano.

Distintas alternativas se disputaron en deportes de conjunto e individuales buscando un lugar para formar parte de la delegación que representará a la provincia en la instancia nacional de los Juegos Evita.

Atletismo

La final provincial de Atletismo femenino y masculino se llevó a cabo en la pista de atletismo del RI 20, en categorías sub 14 y sub 17 convencional y categorías sub 14, sub 16 y sub 18 adaptado.

En pruebas de campo y pista, como lanzamiento de la bala, de la jabalina, del disco, del martillo, carreras, salto en largo y alto, en convencional y otras pruebas adaptadas para los atletas con distintas patologías como ciegos y disminuidos visuales, parálisis cerebral, intelectuales y motores.

Más de 200 fueron deportistas que se hicieron presentes, de Valles de Capital, Monterrico, Perico, Pampa Blanca, El Carmen, San Antonio, Palpalá; de quebrada: El Moreno, Mina El Aguilar, Purmamarca, Coranzulí, Maimará, Humahuaca, Tilcara, Tres Cruces; Ramal: Yuto, La Esperanza, Fraile Pintado, San Pedro y de la Puna Susques, Abra Pampa, Cieneguillas, La Quiaca, Cochinoca, Lagunillas del Farallón, Santa Catalina, Mina Pirquitas, Casabindo, Yavi y Casira.

Ajedrez

En Club ABBA tuvo lugar la final provincial de Ajedrez en categorías sub 14 y sub 16 femenino y masculino de Libertador, Huacalera, Purmamarca y Capital, con la organización de la Secretaria de Deportes y Recreación y fiscalizada por la Federación Jujeña de Ajedrez.

Los clasificados durante esta jornada que se realizó en doble turno fueron Sub 14 masculino1° Alfredo Chiappero, 2° Joaquín Ruíz, 3° Mariano Herrera, 4° Lautaro Quispe Castro, Sub 14 femenino 1° Abigail Herrera, 2° Selene Peterson,

Sub 16 masculino 1° Francisco Chiappero, 2° Alejandro Vargas, 3° Gonzalo Arratia, Sub 16 femenino 1° Ximena Fin, 2° Selene Rojas,

Gimnasia

En la ciudad de Perico se llevaron a cabo las finales provinciales de Gimnasia Artística y Gimnasia Rítmica con cerca de 60 deportistas de distintos lugares de la provincia.

Clasificados: Gimnasia Rítmica categoría sub 14 Municipalidad de Palpalá, categoría sub 12 Municipalidad de La Mendieta

Gimnasia Artística Nivel 3 Santiago Ferrari Gimnasio Aizen, Nivel 1 femenino Club Talleres de Perico, en varones Nivel 1 Gimnasio Aizen

Fútbol femenino

En cancha de Fundación Valencia en Alto Comedero, se disputó la final provincial de Fútbol femenino en categorías sub 14 y sub 16, consagrándose campeones los representantes de Yuto y Perico respectivamente.

Los equipos pertenecientes a las regiones de Quebrada, Puna, Ramal y Valles disputaron los encuentros de semifinales y posteriormente de finales.

Resultados: Categoría sub 14

Semifinales Escuela Municipal Real Madrid de Palpalá ganó por 1 a 0 a Escuela de Educación Técnica N° 1 de La Quiaca, y Yuto 2 a 0 a Coranzulí; en la final Yuto ganó a Palpalá en la definición por penales luego de empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario.

Categoría sub 16

Semifinales Yuto ganó a Tilcara por 3 a 1 en la definición por penales después de empatar 1 a 1 y Talleres de Perico se impuso por 1 a 0 al representante de Abra Pampa, en tanto que en la final Club Talleres de Perico después de empatar en 0 en el tiempo reglamentario ganó por 7 a 6 por penales a Yuto.