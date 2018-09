Día del Maestro en Jujuy: “el contexto que hoy vive el docente es mucho más complicado”

Jujuy al día® – En el marco de la celebración del Día del Maestro, nuestro medio dialogó con el Secretario General de ADEP, Darío Abán, quien se refirió al presente de los docentes jujeños, a lo que han ganado y perdido en este siglo 21, y aseguró que gracias a los docentes hoy se mantiene la educación.

En declaraciones a JUJUY AL DÍA®, Daría Abán expresó “el contexto que hoy vive el docente es mucho más complicado, por así decirlo, por el tema del avance tecnológico pero a pesar de eso nos venimos capacitando en esto hace tiempo para aprovechar e incluir la informática, que a los niños les interesa mucho, y volcarlo de manera positiva en el proceso de enseñanza aprendizaje”.

Acerca de lo que considera que los docentes de Jujuy han perdido y ganado en estos últimos años, Abán señaló “hemos perdido, y me refiero a estos tiempos, la revalorización de la carrera docente, nos sentimos desvalorizados por momentos y situaciones que van más allá de los salarial, sentimos que nuestra tarea diaria, nuestra vocación no es reconocida, únicamente los que nos reconocen son nuestros niños y sus padres”.

“Saliendo de esa esfera y yendo a la parte de los funcionarios y demás, es lamentable, que no valoren, a veces los justifico por el desconocimiento que tienen de nuestro sector, que hace que no haya un ida y vuelta, una interpretación correcta, porque al no saber del oficio, al no haber estado nunca en un aula, eso genera cortocircuitos que nos llevan a que en la comunicación no se interprete la labor y ahí empieza el hilo de la desvalorización de la carrera docente”.

Sobre lo que ganaron “es difícil decirlo por lo que estamos atravesando, más allá de lo salarial, pero lo que hacen los docentes en las aulas, es impagable”.

Al referirse a los docentes que enseñan en lugares inhóspitos de la provincia, manifestó “orgullo, es la primera palabra que me sale, envida de la sana, por decir que algún día podamos hacer esa tarea tan sacrificada y tan valorada por los niños, por esa comunidad, saber que ese niño tuvo, al igual que un docente, que recorrer hasta 8 horas caminando, y que sea ese docente quien le enseñó a leer y escribir, eso es impagable”.

“Para el maestro rural mi orgullo por su labor sacrificado, sin contar el tema climático o los lugares donde dan clases, que es un tema a parte, aun así el maestro usa toda su astucia e ingenio para sacar lo mejor de sí y lo mejor de los niños”.

Sostuvo “hoy la educación está en peligro y el único eslabón que la mantiene es el maestro en el aula, quien hace de psicólogo, medico, asistente social, y a esto lo vivimos hace bastante tiempo”.

Para finalizar, dedicó unas palabras a los docentes primarios en su día, diciendo “ojalá vivamos este día feliz, que podamos celebrar entre nosotros, con nuestra comunidad, celebremos nuestra digna tarea de ser maestros, siempre estará la esperanza de un salario digno, de ser revalorizado, de ser reconocidos, de tener condiciones dignas de trabajo”.