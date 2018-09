Caso Ana Ríos: la defensa de Guerrero asegura que se trató de un suicidio y pidió el cese de la prisión preventiva

Jujuy al día® – En conferencia de prensa, Humberto Guerrero, padre de Facundo, acusado del asesinato de la joven Ana Ríos en Tucumán, y su abogado defensor, Gustavo Mollerach, se refirieron al estado de la causa, donde afirman que se trató de un suicidio.

Aseguraron que hubo fallas en la investigación como negar la realización de la autopsia por parte de la justicia, como también falta de sustento para el dictado de la prisión preventiva del joven jujeño.

El letrado expresó “al hecho lo tenían como suicidio, se presentó Facundo a declarar a la fiscalía y de un día para otro cambio por homicidio, por esto le echo la culpa a una cosa porque parece que tienen mucha incidencia los bombos y platillos y eso empuja a los jueces y fiscales”.

“Pedimos la autopsia y no la hicieron, pedimos exhumación del cadáver, que ya estaba acá, y no quisieron, pedimos el informe sobre si tenía algún toxico en la sangre y no lo tuvimos, solo tuvimos el informe de alcohol en sangre que arrojó 1,5, y Facundo no tenía alcohol en sangre, le hacen los estudios el mismo día que la joven se tiró”.

Indicó que a la joven fallecida “la revisa una sola medica cuando estaban en hospital Padilla, y esa médica expresamente manifiesta que se debe hacer al exhumación del cadáver y saber si tenía alguna sustancias informa. Evidentemente no hubo forcejeo en brazos y piernas no tiene cicatriz ni hematomas”.

Sostuvo que su defendido “está con prisión preventiva pero no significa que sea culpable, se emite para evitar fuga, para evitar que se cambien pruebas pero que pruebas vamos a cambiar si no hay ninguna en contra de Facundo, no estaba golpeada, ni nada”.

Señaló que “se pidió el cese de prisión preventiva, ya que en principio, en caso de duda es a favor del reo, acá no existe una prueba para legitimar la prisión preventiva salvo esto de que no tiene arraigo ni familia en Tucumán pero ahora están los abuelos”.

Explicó que las bases para la detención de Guerrero, habrían sido “hay un tema del 2016, cuando ella salía con Facundo. El alcohol hizo que caiga arrodillada y Facundo la intentó levantar, ahí una mujer pasó y dijo que como ella tuvo ya un problema de género la llevo a hacer una denuncia, solo eso, y esa causa estaba archivada”.

En relación a las razones por las cuales Ríos se habría suicidado, el letrado indicó “motivo económico, además habría tenido otros intentos, eso lo comentó mi defendido y los compañeros de él”.

“Al parecer ella tenía un problema económicos, tenemos noticias de un banco, y la madre, tengo el comentario, salió a decir que ella tenía cortaduras en su cuerpo y que no le debía a nadie”.

Por su parte, Humberto Guerrero, padre del joven imputado, expresó “esta conferencia es para hablar de este caso, y decir que desde fines de marzo hemos sido objetos de múltiples calumnias de las más bajas, cosas falaces que han invadido las redes sociales agraviando y diciendo una serie de mentiras”.

“Como familia guardamos un respetuoso silencio porque acá hubo una muerte, entendemos eso pero este respetuoso silencio tiene un límite, por eso quisimos hablar”.