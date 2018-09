Tolerancia cero en Jujuy: “es una herramienta muy importante que permitirá que los conductores vayan tomando conciencia”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el titular de la Agencia Provincial de Delitos Complejos (APDC), Comandante Mayor (R) Luis Martin, se refirió a la importancia de contar con la ley de tolerancia cero, impulsada por el propio Ministerio de Seguridad, la cual se tratará hoy en la sesión ordinaria en nuestra legislatura.

Sostuvo que de aprobarse contaran con una importante herramienta, ya que con esta ley “se van a terminar las especulaciones”.

En declaraciones a JUJUY AL DÍA®, el Comandante Mayor (R), Luis Martín expresó “es una legislación muy importante para la cartera de Seguridad Vial habida cuenta que se van a terminar las especulaciones ya que por ahí algunos conductores dicen que consumirán alcohol hasta 0.49 y no van a tener ningún problema lo cual es una falacia, una utopía, nadie puede saber cuál es la cantidad de alcohol que no lo va a llevar a exceder la cantidad permitida”.

“Esta normativa vendrá con una serie de modificaciones, se van a incrementar los valores de las infracciones, no se va a permitir, desde cierta graduación para arriba, la figura del conductor alternativo que es aquella persona que, una vez detectada la infracción, viene a retirar el vehículo. También nos permitirá a partir de 1,0 para arriba comenzar a realizar inhabilitaciones de conductores alcoholizados y los vehículos podrán ser retenidos preventivamente”.

“Tendrá una serie de incorporaciones que realmente serán muy importantes para optimizar los controles que se vienen realizando. Soy muy optimista, estoy prácticamente convencido que los señores legisladores van a darle un tratamiento afirmativo a esta normativa”.

El titular de la APDC explicó que “quiero dejar aclarado un tema, no es directamente proporcional, no quiere decir que con la ley se van a terminar los siniestros ya que lamentablemente siniestros habrá siempre. Conversaba, mientras participo de la asamblea de Concejo Federal de Seguridad Vial, con algunos colegas de provincias vecinas y me decían que tienen menos siniestros pero más víctimas fatales, a nosotros eso no nos está ocurriendo, venimos bajando al cantidad de víctimas fatales respecto al año pasado”.

“Con esta ley obviamente se terminarán las especulaciones, creo que los conductores se van a empezar a cuidar ya que las multas serán muy onerosas, pero reitero no necesariamente quiere decir que con esto vamos a solucionar los problemas de siniestralidad, que es una de las principales causas de muerte de Argentina pero si es una herramienta muy importante que permitirá que los conductores vayan tomando conciencia y dejan de lado esto de poner en peligro la propia vida y la de los demás a la hora de utilizar el espacio público”.