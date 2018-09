Finales provinciales en Juegos Nacionales Evita

Jujuy al día® – La Secretaría de Deportes y Recreación informó que el viernes 7 de septiembre deportistas de distintos lugares de la provincia participarán en las finales provinciales de Ajedrez y Atletismo convencional; y adaptado de los Juegos Nacionales Evita.

La Final Provincial de Atletismo convencional en categorías sub 14 y sub 17y adaptado en categorías sub 14, sub 16 y sub 18 masculino y femenino, tendrá como escenario la Pista de Atletismo del RI 20 a partir de las 9 de la mañana.

Representantes de las regiones de los Valles, Quebrada, Ramal y Puna estarán presentes en esta final, realizándose pruebas de campo y pista, entre ellas lanzamiento de la bala, de la jabalina, del disco, del martillo, carreras, salto en largo y alto, en convencional y otras pruebas adaptadas para los atletas con distintas patologías como ciegos y disminuidos visuales, parálisis cerebral, intelectuales y motores.

En Club ABBA, ubicado en calle Necochea N° 172, desde las 9 y hasta aproximadamente las 17 horas, se realizará la final provincial de Ajedrez en categorías sub 14 y sub 16 femenino y masculino, con la participación de jugadores de las localidades de Libertador, Huacalera, Purmamarca y Capital.

Por la región de los valles participarán los clasificados en la final Regional realizada recientemente con la organización de la Secretaría de Deportes y Recreación, y fiscalizada por la Federación Jujeña de Ajedrez,

Participantes de las localidades de Palpalá, Perico, Monterrico, Capital y Pampa Blanca en categorías sub 14 y sub 16 tomaron parte de esta instancia realizada en Club ABBA de la Capital Jujeña.

Fueron los clasificados en Categoría sub 14 femenino: Florencia Cari, Damari Altamirano; masculino: Lautaro Quispe, Alfredo Chiappero, Joaquín Ruiz, Tomás Bordón; en categoría sub 16 femenino: Gabriela Martínez y Celeste Toconás; y en masculino: Carlos Chiappero, Álvaro Amir, y Tomás Zalazar.

El sábado 8 de septiembre en Gimnasio ubicado en Avenida Jujuy N° 539 de la ciudad de Perico, desde las 9 se realizará la instancia regional de los valles de Gimnasia Artística categoría sub 14 femenino, y por la tarde desde las 15 será la final provincial.

Las alternativas de Gimnasia rítmica se concretarán en instalaciones de Club Talleres de Perico a partir de las 9 con una exhibición de niñas de la institución en categoría sub 14, y la final provincial de la disciplina en categoría sub 12.

El lunes 10 de septiembre continuarán las finales con la instancia provincial de fútbol femenino y regional de Básquet en la modalidad 3 x 3.

En cancha de Fundación Valencia en la Ruta N° 66, kilómetro 4 de Alto Comedero en dirección a la ciudad de Palpalá, se realizarán los partidos correspondientes a la final provincial de Fútbol femenino en categorías sub 14 y sub 16.

Desde las 9 jugarán los equipos en categoría sub 14 de los Valles: Escuela Municipal Real Madrid de Palpalá; de la Puna: Escuela de Educación Técnica N° 1 de La Quiaca; de la Quebrada: equipo de Coranzulí; y del Ramal: de Yuto.

En sub 16, de la Puna: de la localidad de Abra Pampa; de la Quebrada: de Tilcara; Ramal: de Yuto; y Valles: Club Talleres de Perico.

La instancia regional de Básquet en la modalidad 3 x 3 será otra de las disciplinas que se llevará a cabo el lunes 10 de septiembre, en el estadio de la Federación de Básquetbol en categorías sub 14 y sub 16.

Los encuentros se jugarán desde las 9 entre Perico y Palpalá en categoría sub 14 masculino; Perico y Capital en sub 16 masculino; y Palpalá y El Carmen en sub 14 femenino.