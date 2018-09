Jujuy: importante trabajo en conjunto con Nación en protección de nuestra frontera

Jujuy al día® – En una entrevista exclusiva con nuestro medio, el Ministro de Seguridad de Jujuy, Ekel Meyer, se refirió al trabajo que se realiza de protección en nuestra frontera, conjuntamente con Nación, especialmente con el país vecino de Bolivia, como también a los que se desarrollan sobre ruta 9 y 34.

Además negó que hayan sido detectados vuelos ilegales en nuestro espacio aéreo productos del narcotráfico.

En declaraciones a nuestro medio, Ekel Meyer “acá hay un proyecto nacional, desarrollado desde Presidencia, de los Ministerios de Seguridad y Defensa para trabajar en la protección de las fronteras y nosotros lo acompañamos. Fuimos con funcionarios nacionales el 16 de julio y este 16 de agosto con la Ministra Bullrich a ver como se trabaja en La Quiaca, lo que se ha invertido en mejoras de control y monitoreo y la Ministra nos acompañó con el Presidente en la presentación de lo que es Fronteras Protegidas o Programa de Frontera y estamos totalmente de acuerdo”.

“Hay que aclarar, para que no haya ninguna duda, que la intervención de las Fuerzas Armadas es de manera indirecta, con recursos humanos y físicos, atendiendo y colaborando con Gendarmería, Policía Federal y la Policía de la provincia, pero además llevando adelante una terea que se venía haciendo como cuando se desarrolló Escudo Norte también el Ejército estaba presente y hacia lo mismo. Acá en Jujuy nuestro Ejército trabaja en las ayudas sociales, los quieren mucho, han hecho mucho por las escuelas en Escudo Norte, hicieron muchas cosas”.

Agregó “lo de la actualidad es lo mismo que se venía haciendo y lo que hace este decreto 683 reemplaza el 627/06 de Kirchner es legalizar la presencia de estos recursos armados y físicos de la Fuerzas Armadas y como vieron se hizo la presentación de lo que se va a aportar y ayudar a las fuerzas de seguridad en el control de frontera, también distintos recursos técnicos, lo que ha dejado claramente Prechi, el subjefe de las Fuerzas Armadas, es que la actuación debe ser indirecta y colaborando con las fuerza nacionales de frontera”.

“Algo que no saben, o no se ha dicho, en Misiones se ha decidido, por la política de gobierno, no quiere actuación directa, decidió no poner las Fuerzas Armadas en la frontera donde limita con Paraguay porque ahí si hay enfrentamiento armado entre los narcotraficantes y la gente de prefectura, y sin embargo ahí no se puso al Ejército porque no se quiere llegar a eso y que el Ejército actúe y con mucha precaución, con mirada clara de lo que quiere la gente aun ahí no va a trabajar las Fuerzas Armadas”.

Sostuvo “en nuestra frontera no hay enfrentamientos, se está trabajando con apoyo logístico y humano está clarísimo”.

Sobre la realidad en la complejidad de nuestra frontera con Bolivia, el Ministro de Seguridad mencionó “ tenemos una frontera compleja, con la habitualidad y comercio que generalmente hay con la vecina República de Bolivia, sabrán que en La Quiaca, habló de nuestra frontera y sus alrededor, tienen un comercio permanente donde hay bolivianos que comercian con La Quiaca y quiaqueños que lo hacen con Bolivia y dentro de esto tenemos tráfico de estupefaciente, como cualquier frontera, y tenemos delitos en lo complejo del entramado de delitos también de contrabando y hemos trabajado con Gendarmería y Policía Federal en operativos tomando cargamentos de drogas de distintos tipos, y lo seguimos haciendo”.

JUJUY AL DÍA® consultó al Ministro de Seguridad de la provincia si ruta 9 y 34 sigue siendo una preocupación y ocupación para la cartera.

Ekel Meyer respondió “no solo siguen siendo una preocupación sino que son las rutas troncales que unen el noroeste argentino y llegan a Córdoba, al sur, a Buenos Aires, también está la ruta 40 que es una preocupación. Trabajamos en conjunto en una red de todo el noroeste, por ejemplo hace días tuvimos una denuncia de trata y me comunique inmediatamente con la gente de Salta y una personas que había salido de Jujuy fue encontrada en Metan y ahí fue bajada”.

“Trabajamos muy bien con Salta, Tucumán, Santiago del Estero, con esta visión de las dos rutas y sus adyacencias porque tenemos miles de caminos provinciales, rurales que hay que controlar pero son en base a las troncales 9 y 34, en Jujuy en la nueva jefatura de Narcotráfico, tras una propuesta que trajeron de la Policía, y me pareció adecuada, pusimos dos referentes jefes uno para la zona del ramal en ruta 34 y uno para la zona norte en ruta 9 y trabajaran en conjunto con el director de Narcotráfico y las Regionales correspondientes”.

Añadió “sigue siendo una preocupación enorme, por eso le planteamos a Nación que nos doten de escáneres de control para camiones, es fundamental, y deben ser escáneres móviles para hacerlo en distintas rutas incluso alternativas como la 40 o rurales. Estamos trabajando para ver si de Nación puede dotarnos de esto y compartirlo con Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, y así tener controles más fuertes, eso mejorará el trabajo para erradicar el contrabando y tráfico de estupefacientes”.

Para finalizar, JUJUY AL DÍA® consultó al titular de la Cartera de Seguridad provincial si se han detectado vuelos con droga en nuestro frontera y espacio aéreo.

Ekel Meyer respondió “acá por las cuestiones climáticas y geografía de La Quiaca es muy difícil volar con aeronave en esa zona toda vez que quiera ir un aeronave tiene que ser la adecuada y no la que se usa habitualmente para el narcotráfico, esto se da más por el lado de Salta, Tucumán o Santiago el Estero que hay una serie de irregularidades y han detectado vuelos, acá hubo alguna caída de una avioneta en Jujuy que quedó secuestrada por los organismos competentes federales, algunos casos en Salta comprobados, pero no en nuestra frontera porque es de tanta altura y complejidad para volar, y esto dicho por los técnicos aeronáuticos”.

Recalcó “no hay detectados vuelos irregulares al menos en tema de narcotráfico en la zona de nuestra frontera con Bolivia sobre todo y con Chile, pero si hacia el lado noreste el límite con Salta, Formosa, vuelos a Santiago del Estero y se han detectado varios hasta hubo procedimientos donde han detectado, han caído aviones, se han visto aviones que han sido seguidos por el tema de drogas”.