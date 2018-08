“Argentina tiene que ir a un régimen de convertibilidad en base a una cesta de monedas”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el reconocido economista jujeño, Juan Ljungberg, analizó al presente económico y financiero de nuestro país que ayer sufrió una fuerte escalda cambiaria donde el dólar alcanzó picos de 40 pesos.

Señaló que esta suba es probable que se transfiera a los precios, al menos en porcentajes menores que la devaluación.

En declaraciones a JUJUY AL DÍA®, Juan Ljungberg expresó “esta situación se genera por varios factores, algunos propios del gobierno y otros externos. Los propios básicamente son los errores de política monetaria del año pasado, y parte de este año del Banco Central que dejó planchado el dólar 7 meses en alrededor de 17 pesos, luego un pequeño salto del 10% a fin de año, y otra vez se lo planchó 3 meses de enero a marzo, no acompañando la suba del resto de los precios de la economía”.

“Esto Argentina lo ha vivido muchas veces y siempre termina así con una explosión del dólar porque el dólar es un precio más de la economía, uno de los más importantes, retoma el nivel que tiene y esto genera problemas adicionales como que no sea negocio exportar, y eso genera un déficit en la balanza comercial que requiere que haya que buscar dólares por otros lados y una forma es tomar deuda que genera un problema a futuro porque en definitiva luego hay que pagarla”.

Agregó “además se han unido a esto situaciones externas que también incidieron como la suba de tasa de interés de Estados Unidos, el retiro de capitales de todos los países emergentes hacia Estados Unidos en busca de mayor calidad y menor riesgo, también la pérdida de cosecha de este año, se han conjugado estos factores”.

“Además hay una ataque especulativo de parte de los grandes tenedores de fondos que son los bancos básicamente, en este desarme de las LEBAC, la semana pasada han salido al mercado porque no se renovaron LEBAC por 180 mil millones de pesos y han ido buscar dólar y al haber una mayor demanda de dólares sube el precio porque no hay una oferta que el haga frente”.

“Creo que se han conjugados estos factores, creo que el dólar se va a mantener en estos niveles porque además hay un tema de confianza las cuentas de necesidad de dólares en lo que resta del año y el 2019 están bien cubiertas pero el problema es que acá se ha generado una falta de confianza por parte de los operadores, que es gente que maneja millones de dólares, gerentes que operan por cuantas de inversores y ganan mucha plata, y ante cualquier temor de perder salen de las posiciones que tienen en este momento, vuelven al dólar, y hay un efecto manada ‘si todos corren para un lado yo también corro para ese lado’, porque en realidad están protegiendo sus trabajos y sus ingresos altos, pero esto perjudica al peso”.

Ljungberg explicó “creo que en el fondo el problema en Argentina es que tenemos una cultura dolarizada y creo que Argentina tiene que ir a un régimen, no de dolarización ya que no estoy de acuerdo con eso porque no tenemos la misma productividad que la economía norteamericana por lo que no podríamos tener el dólar como moneda, sino una convertibilidad en base a una cesta de monedas: dólar, euro, real, o yuan chino, que con los principales socios comerciales de Argentina y esto lo que daría es una protección al ahorrista pequeño y grandes, quedarse en ese peso convertible como estuvo 9 años por la convertibilidad y donde teníamos una inflación del 2% anual”.

“Lo que se debe evitar, para no tener el fin de la convertibilidad, es tener déficit fiscal, y si uno lo evita y en base a esa convertibilidad desde una cesta de monedas puede funcionar perfectamente resguardaría el ahorro de todos los argentinos y los daría una estabilidad imprescindible para crecer porque mientras estoy haciendo equilibrio y no lo logro, no podré dar un paso hacia adelante, primero necesito equilibrarme para después caminar”.

“Creo que hay que volver a un esquema así, no al uno a uno con el dólar, sino a una cesta de monedas con un tipo de cambio apropiado que le de protección al ahorro”.

Respecto a si esta situación nacional afectara el bolsillo de los ciudadanos, indicó “sí, sin duda, en el presente lo afecta porque hay un traslado a precios aunque sea menor que la tasa de devaluación y eso afecta porque lo que hace es perder valor el peso y pierde el poder de compra, afecta el nivel y calidad de vida de todos”.

“Por eso hay que atacar el fondo de la cuestión que es preservar el ingreso y ahorro de todos pero esto tiene que ser con una moneda que no se devalúe permanentemente, que sea una reserva de valor, que es una de las funciones básicas de cualquier moneda”.

Ljungberg manifestó que de este tipo de situaciones “siempre se sale pero el tema es cómo y cuándo, sin duda que esto genera un efecto negativo en el conjunto, hay si ver si esto que es una crisis cambiaría se la puede aprovechar para que se transforme en una oportunidad para establecer un mecanismo que permita primero la estabilidad y luego el crecimiento, estará por verse cómo evoluciona la situación”.