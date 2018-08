Caso Romina Aramayo: tras la detención de un policía, familiares aseguran que “recién se está empezando a investigar como corresponde”

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, Juan Aramayo, padre de la joven ledesmense Romina Magali Aramayo, quien fue encontrada brutalmente asesinada en cercanías al dique Los Molinos el 10 de abril de 2014, se refirió al avance de la causa, donde en los últimos días se detuvo a un policía por encubrimiento agravado en la investigación.

Aseguró que luego del cambio de Fiscal la causa avanzó y no descarta que haya más policías involucrados en la investigación.

En declaraciones a JUJUY AL DÍA®, Juan Aramayo expresó “para nosotros, para mi familia, la detención de Zapana la recibimos con lágrimas en los ojos, porque pensamos que recién se está empezando a investigar como corresponde. En su oportunidad grite a los cuartos vientos esto, incluso escraché a Zapana con nombre y apellido y no me prestaron atención, el Fiscal me dijo en ese momento que estaba loco porque no podía culpar a la policía pero ahora me están dando la razón”.

“Pero no es solo Zapana, deben caer varios más porque no trabajaba solo, había secretarios, jefes, subjefe, ellos deben estar al tanto de lo que pasó en el 2014”.

Sostuvo “cuando ocurrió el crimen toma conocimiento el jefe de Homicidios, la información es trasladada al jefe de Policía, de ahí al Ministro y de ahí más arriba, desde donde dan la orden que este crimen se trate de tapar porque no les convenía”.

Aramayo señaló que “el entorno de pueblo sabe el tema de la corrupción que hubo en Jujuy porque en reiteradas oportunidades recorrí distintos puntos de Jujuy y el comentario es el mismo, que acá estaba metida la Policía, es más en un momento habló un penitenciario que escuchó hablar claramente que la Policía estaba involucrada, pero le taparon la boca, lo amenazaron, lo llevaron a declarar y desmintió esto”.

“No es novedad la detención de Zapana pero la recibimos con lágrimas en los ojos porque entendemos que esto es una cadena y él sería la unión de esa cadena”.

Respecto a si sospecha que hay más policías involucrados, el padre de la joven asesinada sostuvo que “sí, totalmente, estoy seguro porque Zapana no trabajaba solo en la Brigada, había subjefe, jefe, estoy seguro”.