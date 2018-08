Juegos Nacionales Evita: finales provinciales de acuatlón y tenis de mesa

Jujuy al día® – Con las finales provinciales de Acuatlón y tenis de mesa siguen realizándose en la provincia los juegos Nacionales Evita implementado por la Secretaría de Deportes y Recreación dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano.

En la ciudad de Libertador General San Martín se jugaron las alternativas de Tenis de Mesa en categoría sub 14 femenino y masculino, clasificándose Martín Zapatero Heit (Libertador), Martín López Rivero (Perico) y Nicolás Duarte (Libertador) en masculino, en tanto en las chicas: Alina Cosci (Libertador), Milagros Cardozo (Perico) y Lucía Fernández (Libertador).

En la pileta de Natación de Club Tiro, Gimnasia y Esgrima de Final provincial de Acuatlón en las categorías masculina y femenina sub 14 y sub 16.

Clasificados

En Categoría sub 14 femenino 1° Josefina Urzagasti , 2° Camila Zambrano ( Sociedad Tiro, Gimnasia y Esgrima Capital); y en masculino 1° Tomás Méndez y 2° Bruno Ávalos (Acuática Natación)

Categoría sub 16 femenino 1° Laura Luna, 2° Lourdes Durán y en masculino1° Pablo Farfán y Juan Manuel Noblega.

Otra de las actividades realizadas fue la instancia regional de básquetbol 5 x 5 donde el equipo de categoría Sub 17 masculino de Club Villa San Martín ganó por 59 32 a Sport Club de El Carmen, en categoría sub 17 femenino se clasificó Club Atlético Gorriti y en sub 15 masculino Club Villa San Martín de Capital

Final Regional de Fútbol

El jueves 30 de agosto en cancha de Club 13 de julio desde las 8:30 se jugarán los partidos de la instancia regional de los Valles de fútbol masculino y femenino en categorías sub 14 y sub 16.

En el primer encuentro jugarán en categoría sub 14 femenino Club Sportivo Rivadavia vs Escuela Municipal de Palpalá; a las 9:30 en categoría sub 16 femenino Club Talleres de Perico vs Escuela Municipal de Palpalá; a las 10:30 en sub 14 masculino Club Talleres de Perico y Centro Deportivo Constitución de Palpalá y a las 11:30 Colegio Secundario N°1 de Capital y Club Talleres de Perico.