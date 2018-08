Jujuy: garantizan vacunas contra meningococo para menores de dos años

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, Verónica Serra, Subsecretaria de Atención, Promoción y Prevención de la Salud, se refirió a la decisión del Ejecutivo nacional de postergar la vacunación contra meningococo en menores de 11 años por falta de la provisión de estas vacunas. Sin embargo, Jujuy garantiza esta vacunación a menores de 3, 5 y 15 meses de edad tal como establece el calendario.

Antes del fin de semana llegaron a la provincia 7 mil dosis que están siendo distribuidas en vacunatorios, centros de salud y hospitales.

Al respecto, Verónica Serra manifestó en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® “hemos recibido la notificación el viernes de Nación, teníamos conocimiento a través de los medios sobre rumores de suspensión pero no teníamos nada oficial, recién el viernes recibimos la comunicación que se postergaba por el momento la vacunación contra meningococo para niños de 11 años, pero se sigue vacunando a los niños a los 3, 5 y 15 meses de vida”.

“La meningitis por meningococo es un tipo de meningitis que por suerte en Jujuy no hemos tenido casos, es una enfermedad que generalmente se da en niños pequeños y por eso se prioriza la vacunación y se colocan tres dosis para generar defensas y a los 11 se realiza un refuerzo porque después de los 10 años pueden caer un poco las defensas contra esta enfermedad”.

Aclaró “por el momento solo se posterga la vacunación a los niños de 11 años y se sigue vacunando normalmente a los niños pequeños que tienen mayor riesgo de contraer esta enfermedad”.

Remarcó “está garantizada la vacunación, hemos recibido 7 mil dosis el jueves de la semana pasada y se está distribuyendo en los puestos de salud y en los hospitales de la provincia”.

Sobre las razones de esta postergación, y hasta cuándo no se vacunará a los niños de 11 años, Serra mencionó “lo que pasa tiene que ver con la producción de vacunas, pero no tenemos una fecha de reinicio, suponemos que no será mucho y los de 11 años que no se hayan vacunado lo serán posteriormente, los bebes si o si se deben vacunar ahora”.

En relación a los riesgos de no vacunar a los niños de 11 años, explicó “a los 11 años ya no desarrolla tanto esta enfermedad y de todos modos uno se queda más tranquilo cuando recibe la vacuna. En Jujuy no tuvimos casos de meningitis por meningococo, solo tuvimos este año 8 casos de meningitis donde ninguno ha sido por meningococo, fueron por distintos gérmenes, pero no por meningococo”.

Ante esto, la subsecretaria de Atención, Promoción y Prevención de la Salud, manifestó que los papás “lleven a los niños de 3, 5 y 15 meses porque deben vacunarse normalmente ya que está garantizada la vacunación en toda la provincia. Puede ser que, a lo mejor, como las vacunas llegaron el jueves y empezamos a distribuirlas el viernes, han llegado a los hospitales, pero quizás aún no haya llegado a algún puesto de salud muy alejado porque tiene que ver con las distancias a recorrer, pero seguramente la semana que viene estarán en todos los puestos de salud, incluso en los más alejados de la provincia”, concluyó.