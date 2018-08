Juegos Nacionales Evita: se disputaron las finales provinciales

Jujuy al día® – Con la presencia de niños, niñas y adolescentes de distintos lugares de la provincia se llevaron a cabo las finales provinciales de Tiro, Voley de Playa y Boxeo dentro de los Juegos Nacionales Evita.

Este programa que brinda un espacio gratuito de participación es implementado en la provincia por la Secretaría de Deportes y Recreación del Ministerio de Desarrollo Humano

Se realizó en categoría sub 14 y sub 16, la final provincial de Tiro con Carabina de aire comprimido.

Tiradores varones y mujeres de Humahuaca, Yavi y San Salvador de Jujuy formaron parte de esta instancia en el polígono del Club Jujeño de Cazadores y Pescadores de Alto La Viña.

Fueron los clasificados

Categoría sub 14 femenino 1° Belén Berdon y 2° Ana Paula Jarro. En sub 14 masculino 1° JoséPerea y 2° Aldo Federico Vera, Sub 16 femenino 1° Yanina Calisaya y 2° Camila Laguna y en sub 16 masculino 1° Fernando Urzagasti 2° Santiago Zamboni.

El Gimnasio de Boxeo de barrio Malvinas fue otro de los escenarios deportivos en los que se realizaron actividades de los Juegos Evita, clasificándose ganadores: Luis Ezequiel Ortiz y Alan Maximiliano Torres de San Pedro de Jujuy y Ezequiel López de San salvador de Jujuy.

Los equipos representantes de Capital en las ramas femenina y masculina de Voley de Playa resultaron campeones provinciales luego de los encuentros jugados con equipos clasificados para esta instancia de Palpalá, El Talar y Perico.

En masculino: El Talar 2 Perico 0, Capital 2 -El Talar 0, Capital 2 -Perico 0

En Femenino: Capital 2 – Perico 0, Palpalá 2 – Perico 0. Capital 2 -Palpalá 0