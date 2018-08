Instancias provinciales y regionales de los Juegos Nacionales Evita

Jujuy al día® – La Secretaría de Deportes y Recreación del Ministerio de Desarrollo Humano informó que el 24 de agosto se realizará la final provincial de Tenis de Mesa y regional de Básquet 5 x 5, y el 25 de agosto la instancia provincial de Acuatlón, como parte de las actividades deportivas de los Juegos Nacionales Evita.

En instalaciones de Escuela Técnica Ingeniero Herminio Arrieta de la ciudad de Libertador General San Martín desde las 9 horas,se desarrollarán las alternativas de tenis de mesa en categoría sub 14 masculino y femenino con participantes de El Carmen, Perico, San Salvador de Jujuy y Ledesma.

Las actividades se realizarán hasta aproximadamente las 18 horas.

La instancia regional de los valles de Básquetbol 5 x 5 también será el 24 de agosto desde las 9 en cancha de Club Villa San Martín de la Capital jujeña.

Jugarán en categoría sub 17 femenino Club Atlético Gorriti vs el representante de Perico, en masculino Club Villa San Martín vs Sport Club de El Carmen; en sub 15 masculino Club Villa San Martín vs Sport Club de El Carmen

La instancia provincial de Acuatlónel sábado 25 de agosto se desarrollará desde las 8:30 en la Pileta de Natación de Club Tiro, Gimnasia y Esgrima ubicado en Avenida José de la Iglesia 1550 de la Capital jujeña.

En categoría sub 14 la competencia será en las pruebas de 100 metros de natación y 1000 de pedestrismo; y en sub 16 con 400 metros de natación y 3000 metros de pedestrismo. Esta actividad se extenderá hasta aproximadamente las 13 horas.

Resultados y clasificados de distintas instancias

El equipo del Suri Rugby Club se consagró campeón en la categoría sub 16 de ese deporte, en la Final provincial, de la que participaron además los equipos de Ledesma y La Quiaca.

La final de la región de los valles en el deporte de Handball se llevó a cabo en Polideportivo de la UNJU, tanto en la rama masculina como femenina clasificando los ganadores Club Universitario y Club Sportivo Rivadavia de El Carmen en sub 14 masculino y femenino respectivamente y Colegio del Salvador y CIAF en sub 16 masculino y femenino.

En categoría sub 14 masculino el Club Universitario ganó por 21 a 19 a Club Sportivo Rivadavia de El Carmen, en femenino el equipo de El Carmen ganó por 30 a 13 a Instituto Santa Teresita, en categoría sub 16 masculino Colegio del Salvador ganó a la institución carmense por 31 a 23 y CIAF venció por 20 a 10 al mismo Club.

En la final interzonal de Fútbol disputada en cancha de Club 13 de Julio de barrio San Martín; resultaron ganadores los equipos femeninos de la Escuela Municipal de Palpalá en categorías sub 14 y sub 16 al ganarle a Escuela La Salle; en masculino en sub 14 el Centro Deportivo Constitución de Palpalá y en sub 16 Colegio Secundario N° 1 de Capital.