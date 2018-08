Oscar Bernardo Centeno, el jujeño que desenmascaró la red de corrupción más grande la historia argentina

Jujuy al día® – Mucho se dijo desde que Hilda Horovitz blanqueara en la justicia las maniobras de su ex marido, Oscar Bernardo Centeno, y su rol en uno de los hechos de corrupción más importantes de la historia de la Argentina.

Conocido como el “Chofer de Baratta”, Centeno era el encargado del transporte de miles y miles de dólares producto de coimas que involucran cada vez más a la ex pareja presidencial: Néstor Kirchner, y la actual senadora Cristina Fernández de Kirchner, como así también a algunos de sus ex funcionarios.

Lo que pocos conocían es que Centeno, el hombre cuyas minuciosas anotaciones en varios cuadernos desenmascaró uno de los hechos de corrupción más importantes de la historia del país, es jujeño.

Nació el 12 de marzo de 1955 en nuestra capital, en San Salvador de Jujuy.

El era el encargado de transportar el dinero que ex funcionarios kirchenristas recaudaban producto de coimas y sobornos que eran pagados por importantes empresarios argentinos, muchos vinculados a la obra pública.

A raíz de esta revelación, también se está investigando la “ruta del dinero K” en Jujuy, cuya principal imputada es la piquetera kirchnerista Milagro Sala.

Los oscuros manejos de su organización Tupac Amaru con millonarios fondos destinados a la construcción de viviendas, que tenían como destino final la Quinta de Olivos, fueron revelados por el diario JUJUY AL DÍA®.

El hecho ha tomado relevancia mundial, ya que se sospecha que el dinero trasportado por el jujeño, sumado a todo lo relacionado a la “ruta del dinero K”, mayormente relacionado a estafas en la obra pública, ronda un total de 36 mil millones de dólares, lo que posiciona, especialmente a la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, como una de las más corruptas del mundo.

Centeno ha declarado como arrepentido en la investigación, lo cual radica en el expediente CFP 9608/2018/18 de la Secretaria 21 del Juzgado N° 11, encabezada por el Juez Claudio Bonadio, quien no solo ordenó la detención de más de una decena de empresarios y ex funcionarios, sino que solicitó al Senado la autorización para allanar domicilios de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pedido que no fue tratado por la Cámara Alta.

El jujeño está acusado de formar parte de una asociación ilícita con: Roberto Baratta, Walter Rodolfo Fagyas, Nelson Javier Lazarte, Fabián Ezequiel García Ramón, Hernán Camilo Gómez, Rafael enrique Llorens, José María Olazagasti, Jorge Omar Mayoral, German Ariel Nivello, Julio Miguel De Vido, Igor Rudy Ulloa, Néstor Carlos Kirchner, Óscar Parrilli, Héctor Daniel Muñoz, Hugo Martín Larraburu, Juan Manuel Abal Medina, Cristina Elizabet Fernández, Carlos Guillermo Enrique Wagner, Armando Roberto Loson, Héctor Javier Sánchez Caballero, Francisco Rubén Valenti, Carlos José Mundin, Jorge Guillermo Neira, Gerardo Luis Ferreyra, Óscar Alfredo Thomas, Juan Carlos de Goycoechea, Claudio Javier Glazman y personas a establecer.

Esta banda acusada de asociación ilícita habría cometido los hechos entre el 2008 y 2015, durante la gestión de CFK y fue creada para organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin del enriquecimiento ilegalmente y utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos aprovechando su posición de funcionarios del Poder Ejecutivo nacional.

Según la hipótesis de la justicia dicha asociación ilícita estaba comandada y encabezada por los ex presidentes Néstor Kirchner y su esposan, Cristina Fernández de Kirchner. Los dineros recaudados eran entregados en la propia Residencia Presidencial de Olivos y en Casa de Gobierno.