Macri en Jujuy: “estoy muy a favor de lo que está impulsando Gerardo Morales”

Jujuy al día® – En el marco de su nueva visita a Jujuy, el presidente Mauricio Macri, en conferencia de prensa, resaltó ante una consulta del diario JUJUY AL DÍA®, el apoyo que merecen los proyectos y planes que tiene el gobernador Gerardo Morales, poniendo como ejemplo la industria del Big Data que comenzó a desarrollarse en la provincia.

El diario JUJUY AL DÍA® consultó al presidente Mauricio Macri, en el marco del desarrollo de tecnologías jujeñas, como es el caso de USound, si apoyará el desarrollo del Big Data en la provincia y el próximo Foro Internacional en esta materia a desarrollarse en marzo del año próximo en nuestra provincia.

Al respecto, el Presidente manifestó “primero lo vamos a apoyar y hacer porque creemos en todo esto, en la revolución del empleo a partir de la sociedad del conocimiento; y segundo, no tendríamos alternativa. Su gobernador, no saben lo que es; te llama todos los días, es un empuje, no hay manera de que alguien le pueda decir que no, con lo cual es muy bueno para los jujeños”.

“La verdad que hay que entender que en este siglo 21, y lo hemos puesto en el centro del temario del G20, que tenemos el honor de presidirlo este año, el futuro del empleo, del trabajo, porque todos estamos escuchando que con el avance de la tecnología, la robótica, la inteligencia artificial, se van a destruir muchísimos empleos tradicionales y se van a crear nuevos empleos, y lo que uno quiere como presidente, estando acá asumiendo el por qué estoy acá, y es por amor, afecto por Argentina y los argentinos, y las ganas de ayudarlos a que encuentren ese lugar, su lugar para desarrollarse, estar muy abiertos a entender cómo ser parte de esos trabajos”.

Agregó “ahí también con el gobernador trabajamos fuerte en la revolución de la educación pública, ahí es donde arranca todo, que todos los chicos tengan lo que Ezequiel y su equipo de USound: acceso a la tecnología, al mundo digital, a las impresoras 3D, a todas las cosas que le sirvieron a ellos para desarrollar su creatividad y para eso damos una batalla dura, que depende de cada provincia, algunas más duras que en otras, con los gremios docentes que en muchos casos no entienden esto, sino que hay que abrirse, sin miedo, a capacitarse e incorporar nuevos contenidos pedagógicos”.

Remarcó “estoy muy a favor de lo que está impulsando Gerardo Morales. La Big Data, con la amplitud térmica que tiene la provincia, es una gran oportunidad. También con la Zona Franca que aprobamos después de tantos años que la reclamaban”.

Macri aseguró que “son todas grandes oportunidades para Jujuy y me alegra mucho verlo al gobernador impulsando a toda la comunidad jujeña a que se animen a todo, absolutamente a todo”.