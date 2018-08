Reconocimiento deportivo: el Intendente Raúl Jorge felicitó a la atleta Tamara López

Jujuy al día® – El Intendente de la ciudad, Raúl “Chuli” Jorge, recibió a la campeona jujeña Tamara López, quien gano el 1er puesto de la carrera Salomón K 21 que se realizó en La Cumbrecita, Córdoba el pasado 11 de agosto.

Con apoyo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Tamara López participó de la edición de Salomón K 21 logrando el podio del 1er puesto en la categoría de 19 a 29 años y el segundo lugar en la carrera general marcando la excelencia y los mejores tiempos en los 20 kilómetros que tuvo que superar.

El Intendente capitalino Chuli Jorge, acompañado por el delegado Gral. de Villa Jardín de Reyes Juan Casasco y la sub delegada Natalia Lovito, felicitó a la campeona Tamara López y destacó la importancia del compromiso de la joven atleta al abocarse firmemente a esta disciplina que tantas satisfacciones traen a la provincia y a toda la juventud deportista e instó a que continúen los desafíos dejando bien claro que se puede seguir cosechando éxitos.

El delegado de Villa Jardín de Reyes, Juan Casasco detalló “estamos muy contentos de recibirla a Tamara que es una vecina de la zona, de Guerrero y es un gran orgullo para nosotros que su regreso haya sido con este tipo de premios que incentiva a toda la juventud siendo un gran comienzo del año para esta gran atleta”.

Con mucha humildad y emoción Tamara López destacó “es la primera vez que yo participo en una carrera de Traider fuera de mi provincia, ha sido una experiencia única y quiero agradecer la oportunidad de esta ayuda para que pueda viajar. El nivel que competí fue muy exigente y muy alto estoy muy feliz por el puesto que logre”.

Por último, Tamara López dejo un mensaje a la juventud jujeña y expresó “quiero decirles que si se puede. Este es un deporte muy lindo, no solo este deporte que es el atletismo sino cualquier deporte te saca de las adiciones y te cambia la vida. Solo me concentro en esto desde los 14 años y me hace muy feliz y me ha cambiado la cabeza”.