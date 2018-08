Padres de alumnos de la escuela Juanita Stevens tomaron el establecimiento

Jujuy al día® – En la jornada de ayer, padres de los alumnos de la escuela Juanita Stevens decidieron tomar las instalaciones en señal de protesta por el estado del establecimiento y por no estar de acuerdo con la solución planteada desde el Ministerio de Educación ya que los tutores quieren que sus hijos sean trasladados provisoriamente hasta que se realicen las refacciones.

Al respecto, nuestro medio dialogó con la Vicedirectora del establecimiento, Gabriela Guzmán, quien explicó lo que sucede y las razones por la que los padres tomaron tal medida, la cual continuará hoy.

Expresó “la escuela ya viene con un problema hace varias semanas, con este tema de serios inconvenientes edilicios. Los padres preocupados por la integridad física de los hijos, nos han acompañado haciendo las gestiones antes las autoridades que requerían, el pedido de nota expresando las necesidades edilicias y preocupados decidieron tomar la institución para ser oídos”.

“Desde el Ministerio de Educación se han acercado, no solo hoy sino los días anteriores, se ha propuesto una solución, pero quizás los tiempos de ellos no son los nuestros. Lo que nos explicaron es que esta escuela, como otras 600, están en lista de reparación, pero nuestros tiempos son de mayor urgencia ya que los techos están con una situación delicada, no precisamente se nos están cayendo encima, pero se desmenuza, se retajean las tejas, el piso fue cediendo, hay muchas cosas para observar y no hace falta ser ingeniero o técnico para ver que el deterioro está instaurado”.

Acerca de la solución propuesta desde las autoridades, Guzmán señaló “es trabajar en las reparaciones con la presencia de los chicos dentro, tratar de sectorizar algunos lugares y tomar los recaudos necesarios para vallar determinadas áreas. Como directivos no son oponemos, pero se observa y se comparte un poco la preocupación de los padres que no lo ven óptimo eso”.

Indicó que los padres “piensan que puede caerse un techo si se toca una parte. Ellos lo que piden es un traslado provisorio, pero eso no lo determinamos nosotros como equipo directivo, y la gente idónea tendrá que darnos respuestas los días venideros. Por lo pronto se han hecho las inspecciones necesarias y se nos ha sugerido como posible solución a eso a lo que no nos oponemos”.

“Se recibió la visita de un director de seguridad de la Dirección de Trabajo, el hizo una nueva inspección y estamos en espera del nuevo informe y ver qué medidas se pueden tomar a partir de esto”.

En relación a la decisión de los padres de continuar la toma, la vicedirectora del establecimiento expresó “van a continuar acompañando mañana –por hoy- eso no quita que los docentes tengan la posibilidad de venir y poder trabajar, los papás no van a impedir el ingreso de los docentes ni de los alumnos, ha sido una protesta pacífica porque se lo hemos pedido a los papás y nosotros no queremos hacer política con este tema, manejamos la situación de la mejor forma”.

“Le pedimos y decimos al alumnado en general y docentes que pueden venir tranquilamente y trabajar, garantizar el dictado de clases y preservar la integridad física de los chicos”.