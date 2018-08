“Le ofrecimos a los médicos de Jujuy lo mismo que a los venezolanos, pero hasta que estos no aparecieron no hubo inscriptos”

Jujuy al día® – Así lo manifestó en una entrevista con nuestro medio, el ministro de Salud de Jujuy, Gustavo Bouhid, refiriéndose a la llegada de médicos venezolanos que formarán parte del sistema público de salud, y explicó el porqué de esta medida.

Al respecto, Gustavo Bouhid expresó en declaraciones al diario JUJUY AL DÍA® que “dentro de nuestro Plan Estratégico está fundamentalmente la meta de acercar los servicios de salud a la comunidad y no que la comunidad deba venir a buscarlo al Pablo Soria o a capital. Tenemos comunidades de pocos pobladores que reciben la atención médica, hoy por hoy, en una ronda, por ahí, una vez al mes o cada tres meses, no tienen contacto fluido con el sistema sanitario”.

“Así que lo que debe suceder en la provincia hace más de 30 años es que todos lo que se intentó para tratar de hacer que los médicos se instalen en los lugares inhóspitos, en la periferia y eso no ha sucedido, la única manera de lograr resultados diferentes es haciendo cosas diferentes. Hoy por hoy la situación de Venezuela hace que todos los profesionales hayan emigrado de su país, profesionales muy bien formados y por razones de supervivencia están dispuestos a instalarse en estos lugares con sus familias, que era otra de las cosas que no sucedía, porque no es solo el médico, sino que la mayoría tiene problemas de instalarse con su grupo familiar”.

Agregó “estos tres médicos que ya estarían dispuestos a empezar, ya tienen la convalida de su título a nivel nacional y que Jujuy decide que sea en el servicio público de salud y en el primer nivel de atención. Estos serían los primeros pasos para tratar que a estas poblaciones les llegue más frecuentemente los médicos”.

“Luego de estos tres profesionales intentaremos con otros más, porque hasta acá la convocatoria con los médicos jujeños no ha sido efectiva y no se ha logrado este resultado que esperábamos que es que las poblaciones tengan contacto con un médico”.

Acerca de las razones por las cuáles los médicos jujeños no han participado de estas convocatorias, Bouhid señaló “lo que hemos estudiado, es porque, cuando en el año 60 se empezó con la dedicación exclusiva, los médicos tenían vivienda, muy buen sueldo, algunos, no todos, estaban dispuestos a hacer el sacrifico de parte de los médicos de ir a estos lugares, y había otra mística también. A lo largo de los años se ha mantenido por ahí una oferta económica y no se ha logrado porque como en todos los lugares la mayor cantidad de médicos están en las capitales, en lugares más grandes”.

“Esto tiene que ver con varias cosas. Primero lo que significa para el médico su carrera, Jujuy no tiene universidad es decir que no tiene la posibilidad de trascender y especializarse más en la provincia. En segundo lugar, el grupo familiar para el médico es muy importante. En estos lugares la vida social, dónde va a estudiar su hijo, a veces no hay colegios secundarios, no tiene las posibilidades sociales que pueden tener en la capital como un cine, un shopping, una escuela, un club, y eso influye”.

Añadió “en tercer lugar lo económico, pero bueno, nosotros en este plan le hemos ofrecido a los médicos de Jujuy lo mismo que le estamos ofreciendo a los médicos venezolanos, entre 60 y 70 mil pesos, para hacer esta itinerancia, para ir a esos lugares, pero hasta acá, hasta que no aparecieron los venezolanos, no hubo inscriptos. Veremos si esto tal vez motiva más a nuestros propios médicos así se inscriben en este Plan Estratégico”.

En relación a críticas de algunos sectores sobre el ingreso de estos primeros tres médicos venezolanos, el ministro de Salud de Jujuy señaló a JUJUY AL DÍA®, “desconozco cuáles serán los sectores políticos, hasta acá no he tenido pedidos de audiencia ni de discutir el tema, pero no encontraría tampoco ninguna lógica en eso porque lo único que pretendemos en el Plan Estratégico es que los médicos lleguen a la población porque la foto del hoy es que no llegan”.

“El oponerse sin ninguna propuesta alternativa no lo entiendo, porque acá estamos hablando de llevar un médico a la población luego que ha fracasado la convocatoria a los médicos jujeños. Los sueldos que ofrecemos hoy no hemos tenido una gran incorporación de médicos que estén dispuestos a ir, quedarse en estos lugares, por ahí hasta acá lo que venimos escuchando son protestas de café y ninguna propuesta, ni tampoco del sector político que se mencionan, no conozco oposición porque la verdad ¿cuál sería la razón para oponerse?”, concluyó el funcionario.